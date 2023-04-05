Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
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Практическое задание для школьников по теме: «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга»
В рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» у школьников есть возможность отработать на практике медийные навыки. В рамках первого задания предлагается снять видеоролик на любую тему.
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Приметы и советы
Народный календарь. Чего нельзя делать на Гавриила Благовестника, 8 апреля Народный календарь. Как исцелиться от всех болезней на Благовещенье, 7 апреля Народный календарь. Как уберечься от большой беды 6 апреля Народный календарь. Зачем нужна мята на Никонов день, 5 апреля Народный календарь. Как гадать на солнце на Василия Теплого, 4 апреля
Проще, чем кажется