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Практическое задание для школьников по теме: «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Мастерская цифровых медиа
Общество
Практическое задание для школьников по теме: «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга»
Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

Практическое задание для школьников по теме: «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга»

В рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» у школьников есть возможность отработать на практике медийные навыки. В рамках первого задания предлагается снять видеоролик на любую тему.

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