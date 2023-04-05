Обмен опытом «Мастерской цифровых медиа» и Студенческого научного семинара «Холокост и геноциды: культура памяти»

Фото: Из архива Мастерской цифровых медиа

Студенты исторического факультета РГГУ посетили лекцию на тему: «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга», в АО редакции «»Вечерняя Москва», которую провела Юлия Швыченкова — научный сотрудник кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ, автор и режиссер телеканала «Карусель».

После лекции состоялась организационная встреча между участниками проекта «Мастерская цифровых медиа» и Ильей Пашковым — магистрантом первого курса Исторического факультета Историко — архивного института РГГУ, секретарем Студенческого научного семинара «Холокост и геноциды: культура памяти», созданном при Международном научно — образовательном Центре истории Холокоста и геноцидов РГГУ. В рамках обсуждений, была достигнута примерная договорённость о дальнейшем сотрудничестве.

Пользуясь случаем, корреспонденты задали несколько вопросов Илье Пашкову.

— Илья, почему решили создать Студенческое научное объединение в своем вузе?

— Мы начали сотрудничать с профессором РГГУ, сопредседателем Научно-просветительного Центра «Холокост», директором Международного научно-образовательного Центра истории Холокоста и геноцидов РГГУ Ильёй Александровичем Альтманом с января прошлого года. Весной Илья Александрович предложил мне идею запуска подобного молодёжного научного актива при вузе, который посещали бы учащиеся нашего университета и других учебных заведений. По замыслу, подобный ежемесячный Студенческий семинар должен был бы не только расширять кругозор студентов, но и увлекать их изучением истории, знакомить с темами Холокоста и геноцидов, с нашей профильной магистратурой. До этого я уже имел представление о подобных сообществах и решил поддержать идею профессора Альтмана.

— Мы беседуем в рамках уникального проекта «Мастерская цифровых медиа», чем он вас заинтересовал?

— Я сам веду социальные сети нашего Студенческого научного семинара «Холокост и геноциды: культура памяти», редактирую тексты, стараюсь сделать их актуальными, содержательными, интересными, размещаю фото на страничке семинара. И здесь моя деятельность — очень похожа на то, чему обучают школьников «Мастерской цифровых медиа». Возможно, в будущем, многие из юных участников школы юного журналиста, точно определившись с профессией, также поступят в РГГУ, несомненно сделав правильный выбор.

— Что обычно вы обсуждаете на мероприятиях вашего научного сообщества?

— Например, в своём недавнем докладе, я решил рассказать собравшимся о значимости проблемы отрицания Холокоста и о необходимости её изучения, представив участникам семинара актуальные тенденции научного подсчета жертв Второй мировой войны и Холокоста, сообщил аудитории про фальсификацию данных, касательно потерь среди еврейского населения в Европе в годы нацистской политики. Мы также поговорили об отрицателях Холокоста. Было приятно, что этот доклад вызвал искренний интерес у моих друзей и коллег. Конечно, данная тема – безрадостная, но животрепещущая, тесно переплетающаяся с культурой, наукой, политикой, медициной.

— Какое число студентов состоит на данный момент в вашем научном объединении?

— В работе подобных семинаров, как правило, участвуют примерно десять молодых людей, представляющих разные факультеты университета, Илья Александрович Альтман и сотрудник МНОЦ истории Холокоста и геноцидов РГГУ Светлана Анатольевна Тиханкина. Основной костяк активистов, посещающих наш внеурочный семинар – пока не слишком велик. Мне бы хотелось найти помощников, содействующих в организации проведения наших мероприятий.

— Вы говорите, что на внеурочных Студенческих научных семинарах студенты читают свои доклады и обсуждают наболевшее друг с другом, с преподавателем. Но чем эти встречи отличаются от обычных вузовских занятий по плану?

— Студенческий научный семинар — это обсуждение студентами под руководством преподавателей или специалистов докладов и сообщений по определенным научным проблемам и вопросам, с предварительным оповещением всех участников сообщества о предстоящих встречах. Добавлю, что Студенческие научные объединения и семинары – тематические, тем самым они призваны собирать единомышленников в рамках одной темы или сферы исследований. В научных объединениях студенты делятся друг с другом своими исследованиями и наработками, как на научных конференциях, только на регулярной основе. Впоследствии, эти исследования ложатся в основу их квалификационных работ. Как упоминал ранее, Студенческие научные объединения являются добровольными формированиями, которым дана свобода действий, поэтому они проводят мероприятия разных форматов, а не только заслушивание и критику докладов. Никакой формальной разницы между Студенческими научными объединениями и Студенческими научными семинарами нет – это просто разные названия одного и того же явления.

Подводя итоги нашего разговора, хочу подчеркнуть, что мы открыты для сотрудничества с проектом «Мастерская цифровых медиа» по множеству вопросов и надеемся на благополучное сотрудничество в будущем.