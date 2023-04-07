Как недолюбленность в детстве сказывается на взрослой жизни

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Не все дети получают внимание, заботу и любовь от родителей в том объеме, в котором нуждаются. Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как недолюбленность в детстве может сказаться на взрослой жизни.

Какие последствия возникают из-за недостатка любви

По ее словам, недолюбленность способна очень серьезно травмировать ребенка, и после это может отразиться и на взрослой жизни. При этом больше всего это скажется на сфере отношений.

— Такой человек будет искать партнера, который восполнит эту пустоту. Он ищет не свою пару, а человека, который станет ему мамой или папой. Недолюбленные люди мечтают, что их возлюбленный будет растворяться в них, отгадывать желания и потакать всем капризам. Но, как правило, этого не происходит, наоборот, партнер отстраняется, — пояснила Наумова.

Душевная травма у таких людей выливается в потребность чувствовать себя нелюбимым и одиноким, поэтому они будут неумышленно портить отношения с партнером, подчеркнула психолог.

— Если человек понимает, что его муж или жена заботливы и замечательны, ему комфортно, то его подсознание будет считать иначе. Оно будет обязательно искать в партнере качества, которые были у его родителей. В какой-то момент возникнут конфликтные ситуации, которые были в детстве с мамой или папой. Если ребенок молчал, терпел и ждал, то с супругом он терпеть не будет. Это приведет к страданиям, которых будут даже хуже, чем в детстве, — предупредила специалист.

По ее мнению, у людей, недополучивших любовь в детстве, выстраиваются зависимые отношения. Такой партнер мучает другого, а также страдают их дети.

— От конфликтов у людей еще сильнее растет ощущение ненужности и никчемности, чувство беспомощности, самооценка занижена. Он думает, что живет один на всем белом свете, его никто не понимает. Ощущение, что в жизни не везет. А причина в том, что есть травма, которая пытается закрыться. Но человек не осознает, что с ним происходит, — объяснила Наумова.

Как справиться с полученной травмой

Выход только один: принять себя как данность и полюбить, позволить себе самому дать то, что не дали родители, посоветовала специалист. Однако это сложная работа, с которой тяжело справиться самостоятельно. Поэтому с ней лучше обратиться к психологу. Но если такой возможности нет, то можно самому начать постепенно предпринимать шаги, чем всю жизнь мучиться и страдать.

— Взрослый человек по исполнении 18 лет становится совершеннолетним. К этому времени зависимость от родителей должна снижаться. Он должен суметь взять ответственность за свои чувства, желания и мысли на себя. В этом случае важно научиться заботиться о себе, беречь, защищать и подбадривать. Важно помнить, что наши мысли создают наши чувства. Как мы подумаем, так мы потом и почувствуем, — отметила психолог.

Она посоветовала выстраивать позитивное восприятие мира и учиться замечать хорошее. Это поможет самостоятельно сделать свою жизнь счастливой.

— Окружающие люди будут тянуться к такому человеку. Ему станет легче выстраивать доверительные и спокойные отношения, с взаимной любовью и без перекосов в гипо- или гипервнимание. У такого человека не будет потребности, чтобы партнер поставил его во главу своей жизни. А также избавит от разочарований и обид. Это приведет к самодостаточности, возможности принять себя и давать другим право на ошибку. Когда мы по-доброму относимся к себе, то мы можем принять и окружающих. Отношение к жизни меняется, и люди сами к нам тянутся, чтобы помочь и поддержать, — заключила Наумова.