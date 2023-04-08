Риски биохакинга: как препарат «Лаеннек» стал причиной смерти студентки и ее жениха

Фото: Unsplash

Трагедия 22-летней студентки Анны Коляды, умершей после «инъекций красоты», стала еще одной в череде смертей участников безумной гонки за совершенством с помощью препаратов.

История насколько дикая, настолько и нелепая. 22-летняя пятикурсница Сеченовской академии и, как она сама себя называла, «блогер-нутрициолог» Анна Коляда вместе со своим 33-летним женихом, одним из создателей «СберМаркета» Дмитрием Жулиным, решили укрепить здоровье и повысить общий тонус перед вылетом на горнолыжный курорт. Для этого в течение месяца они в домашних условиях ставили себе капельницы некоего японского иммуномодулятора — препарата на основе человеческой плаценты. Последняя инъекция была за 13 часов до вылета.

Уже в аэропорту паре стало плохо. У обоих повысилась температура до 41 градуса и началась резкая головная боль. В реанимации у пациентов диагностировали септический шок и отек легких. Анна в больнице скончалась, Дмитрия врачи с трудом вытащили с того света, хотя его состояние остается тяжелым.

Смертельные риски биохакинга

Многие знают, что увлечение биохакингом — так называют методы улучшения работы организма с помощью медицинских препаратов, физических упражнений и особого питания — не только стало в последние годы повальным поветрием, но и резко помолодело. Теперь «уколы красоты» ставят себе не только дамы «за 50», но и тридцати — и даже двадцатилетние. На это их активно толкают всевозможные самозваные блогеры и «коучи по здоровью», одним из которых как раз и была трагически погибшая Анна Коляда. Несмотря на молодость и неоконченное медицинское образование, Анна Коляда считала себя видным специалистом по части здорового образа жизни с помощью различных примочек.

— 22 года — это период юношеского максимализма. Особенно на фоне тех невероятных денег и успеха, которые появились у девушки после ее курсов. У нее, возможно, возникла иллюзия всесилия, которая отрывает человека от реальности, — говорит психолог Екатерина Трофимова. — Когда личность перестает чувствовать какой-то страх, правила безопасности отходят на второй план.

Также, по мнению Трофимовой, на Коляду могла повлиять и эйфория от успеха, из-за которой человек становится зависим от своей популярности.

— Зритель любит видеть бесстрашных медийных личностей, поэтому у многих появляется желание получить одобрение зрителя, — отметила Трофимова. — У девушки, возможно, возникла профессиональная деформация, которая вызывает излишнюю самоуверенность. Это тоже приводит к пренебрежению правилами безопасности.

В случае с ней и ее женихом в роли «инъекции красоты» выступал препарат «Лаеннек» — он рекламируется в интернете как чудодейственный метод укрепления здоровья, который должен укреплять иммунитет и разглаживать морщины.

— «Лаеннек» — это плацентарный препарат, который применяется для лечения печени и укрепления иммунитета, — рассказала врачкосметолог-дерматолог Анастасия Юрганова. — Помимо этого, «Лаеннек» улучшает качество кожи и расправляет морщины, как заявлено его производителями.

По статистике, «Лаеннек» вызывает аллергические реакции лишь в трех с половиной процентах случаев, так как состоит из органических веществ. Но не все так просто.

— На мой взгляд, летальный исход могло вызвать употребление витаминов, которые с препаратом не совместимы. Возможно, принимались какие-то антибиотики, стероиды или запрещенные вещества, например, алкоголь, — рассуждает Анастасия Юрганова. — Если их прием был осуществлен день в день с употреблением лекарственного вещества, это могло вызвать конфронтацию компонентов.

В пожилом же возрасте, примерно после 50, особо подчеркнула эксперт, когда замедляется процесс метаболизма, от инъекций врачи советуют воздержаться, так как препарат обретает обратный эффект — ослабляет иммунитет, может ухудшить качество работы печени и отравить организм.

Тесты только на мышах

— Всегда требуется обращать внимание на результаты исследований препарата. Обычно на сайтах клиник, предлагающих омолаживающие процедуры, такие данные есть. Но проблема в том, что тестирование часто проводят локальные эксперты на малом количестве людей и только в личной практике. А подобное в мире медицины считается очень ненадежным способом подтвердить безопасность лекарства, — говорит частно-практикующий кардиолог, аритмолог Ольга Савонина. — Когда речь заходит о клинических испытаниях препарата «Лаеннек», выясняется, что их было всего два: в 2008 году. Причем завершиться эти испытания должны были спустя год, в 2009-м, но этого не произошло.

В публикациях на сайте производителя «Лаеннека» сообщается: препарат даже не тестировали на людях — только на животных.

— Тем не менее препарат зарегистрировали в России, и позже он даже прошел повторную регистрацию. А в авторитетных организациях, контролирующих качество медикаментов, например, в Европейском агентстве лекарственных средств или американском FDA, информации о «Лаеннеке» нет. Выходит, основные аргументы о пользе препарата складываются из предположений, а его реклама рассчитана на людей, которые не разбираются в медицине и не станут искать результаты исследований препарата, чтобы проверить его эффективность, — утверждает Савонина. — При этом «Лаеннек» якобы излечивает едва ли не от всего, в том числе работает как кардиопротектор — то есть защищает сердечно-сосудистую систему.

По словам специалиста, в некоторых клиниках ставят так называемые капельницы «для здоровья сердца», на некоторых даже не указан состав.

— Фактически это снова пресловутая «волшебная таблетка». Только вот иногда такие капельницы содержат всего лишь набор безобидных витаминов, которые выдают за «супер-препарат», а иногда — те же малоизученные вещества, которые могут еще и навредить, — добавила Савонина. — Пациентам с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями противопоказан их прием.

Эскулапы-надомники

Есть несколько версий случившегося с Анной Колядой и ее женихом.

— Скорее всего, была занесена инфекция, если развился сепсис, — считает врач-косметолог, дерматолог и нутрициолог Татьяна Серебрякова. — Пациент находится в профиле безопасности только тогда, когда принимает препараты под наблюдением врача. В таком случае вы всегда на связи со специалистом либо под наблюдением медицинского персонала, который может оказать экстренную помощь.

Неконтролируемое употребление препаратов связано в том числе с тем, что сейчас век «проявленных экспертов» — тех, кто получает «корочки» не у профессионалов.

— Люди самостоятельно назначают себе препараты, не имея медицинского образования. А другие верят чужому примеру, начинают его использовать, — комментирует ситуацию Серебрякова.

— Самолечение может быть особенно опасным для пожилых людей. Возрастные пациенты часто имеют множественную и сочетанную хроническую патологию, что влечет за собой более высокий риск возникновения осложнений при приеме неподходящих лекарств или при неправильной дозировке, — сообщила врач-терапевт-кардиолог Ирина Гарина.

Популярен и прием различных БАДов, о которых рассказали подружка, блогер, реклама. Многие люди не отдают себе отчета, где и что они покупают, не задаются вопросом, лицензированы ли препараты.

— БАДы могут содержать ингредиенты, которые не указаны на упаковке, а также загрязнены различными вредными веществами — такими, как тяжелые металлы и пестициды, — добавила Гарина. — Некоторые БАДы не проходят строгих испытаний на эффективность и безопасность, поэтому их действие на организм может быть непредсказуемым. Однако не всегда возможно исключить на 100 процентов вероятность нахождения непроверенных препаратов. На рынок незаконно могут поступать лекарства, которые прошли регистрацию в другой стране, но еще не зарегистрированы в России. Таких примеров проникновения препаратов немало. Возможно и появление фальсифицированных товаров, которые имеют поддельную маркировку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Рукодайный, председатель комитета по здравоохранению и медицинской индустрии Московской торгово-промышленной палаты:

— Любой препарат проверяется перед выходом на рынок несколькими комиссиями и десятком экспертов. Поэтому шанс допустить к официальной продаже опасные лекарства минимальный. Раньше около четверти препаратов могли быть поддельными, однако были созданы специальные системы контроля качества, с помощью которых можно проследить путь от производителя до аптек и дистрибьютора. Это направлено на обеспечение зрачности качества.

Сильна вероятность нарваться на подделку, покупая препарат в интернете. Самое безопасное — приобретать препараты в аптеке, потому как продукция при этом контролируется на каждом этапе и проходит проверки качества.