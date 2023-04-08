«Камера звуковых пыток»: как защитить себя от громких соседей и бытового шума

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Соседи современных многоквартирных домов могли бы жить более дружно, если бы не плохая звукоизоляция квартир. Можно ли решить эту проблему своими силами, разбиралась «Вечерняя Москва».

Не удивляйтесь, если я скажу, что зачастую современный многоквартирный дом — обычная коммунальная квартира. Только очень большая, где соседи знают друг про друга все: кто и какую еду готовит, из-за чего бранятся супруги, кому приспичило ремонт делать и так далее.

Есть ли у жителей возможность защитить себя и соседей от бытового шума? Об этом корреспондент «Вечерки» побеседовал с Олегом Васильевым, инженером-строителем, бригадиром комплексной бригады по евроремонту квартир.

Эй, вы там, наверху!

— Олег Михайлович, в почте «Вечерней Москвы» полно жалоб читателей на соседей, которые нарушают тишину и не принимают меры для усиления шумозащиты в своих квартирах. Что можете посоветовать людям, оказавшимся в такой ситуации?

— С подобными жалобами иногда обращаются и к нам, когда мы приступаем к ремонту квартир. Одни просят измерить уровень шума в квартире, другие спрашивают, какие стройматериалы для отделки стен и потолков позволяют снизить количество децибел, проникающих к ним от соседей. Третьи просят «подсказать адресок» квалифицированных экспертов для участия в судебных процессах, которые они ведут с соседями.

— Объясните, почему некоторые квартиры так слабо защищены от шума?

— Есть две причины, по которым квартиры в многоквартирных жилых домах превращаются в «камеры звуковых пыток» — промышленная и бытовая. К промышленной причине повышенной звукопроницаемости относится строительство, выполняющееся с нарушением санитарных норм по шумозащите.

Некоторые инвесторы-домостроители стремятся удешевить стоимость жилья: в нем нет полов, уложенных по СаНПИнам; нет лестничных маршей, снабженных специальными гасителями звука; нет правильного шумогасящего обустройства вентиляционных и лифтовых шахт. В общем, не дом для жилья, а звонкая бетонная коробка, зачастую состоящая не из тяжелого, звукопоглощающего бетона, а легких, звукопроницаемых пеноблоков и кирпичей.

Вторая причина того, что квартиры становятся прозрачными для малейшего звука, — бытовая. Собственники нового жилья, начиная заниматься отделкой квартир, в большинстве случаев покупают самые дешевые строительные материалы и приглашают для выполнения ремонта «специалистов», которые подчас представления не имеют о том, как правильно укладывать пол, чтобы он поглощал любые звуки. Вместо «слоеного пирога» шумозащиты из войлока, фанеры, паркета кладут дешевенький линолеум. Или же на деревянные бруски укладывают ламинат, который требует идеально ровной поверхности. В результате получается барабан, который превращает звук падения столовой ложки в нестерпимую для соседа снизу какофонию. Вот и мучаются новоселы, круглосуточно «наслаждаясь» перебранкой соседей и грохотом передвигаемой мебели.

Не экономь на тишине

— Но на чрезмерную звукопроницаемость жалуются и жители старых домах, построенных с соблюдением всех СаНПИнов...

— Причина та же, что и в новостройках. Покупая квартиры-вторички, люди стараются сэкономить деньги, и это понятно: надо кредит выплачивать, материалы для ремонта покупать и так далее. Вот и получается, что вместо пола «по всем правилам» в квартире кладут тот же дешевый линолеум. Или, наоборот, денег у человека в достатке, и он заказывает рабочим теплый пол (что, кстати, является перепланировкой), на который затем выкладывается керамическая плитка. Падение любого предмета на поверхность такого пола сопровождается страшным грохотом. Заметил, что часто «звонкие» квартиры встречаются у собственников, которые сдают их внаем (зачем платить за шумоизоляцию, если самому в квартире не жить?).

— Можно ли от таких соседей защититься, если они не идут на контакт и не желают тратиться на то, чтобы соседям жилось комфортно?

— Этот вопрос, наверное, не совсем ко мне. Обычно жители жалуются в приватных беседах, что борьба с такими соседями затратна по деньгам и длительна по времени. Как ремонтник скажу сразу — обустройство подвесных потолков и пенопластовых самоклеев желаемого результата не дает. Более того, даже ухудшает ситуацию. Потому что подвесные панели вешают на специальные металлические крепежи, которые отлично проводят звук. Под потолком возникает дополнительный (к соседскому) барабан, и грохот усиливается.

— А как бороться со звуками, которые проникают в квартиру сквозь несущие стены?

— Изолировать стены квартиры от проникновения звуков значительно проще, чем потолок. Сейчас на рынке стройматериалов есть такие, которые способны погасить звуки до 60–65 децибелов. Конечно, в этой ситуации несколько уменьшается площадь квартиры, приходится приобретать качественные стройматериалы и приглашать квалифицированных рабочих. Да, тишина стоит недешево. Но здоровье все равно дороже.