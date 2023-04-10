«Газпромнефть-СМ» разработала моторное масло для самых быстрых гоночных багги в России

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«Газпромнефть — смазочные материалы» проводит испытания специального моторного масла для скоростных автовездеходов. Инновационная рецептура разработана по заказу производителя самых быстрых гоночных багги в России, способных развивать скорость до 220 километров в час в условиях бездорожья. Уникальное масло защитит узлы и механизмы двигателя при работе на предельной мощности. Оно создано в собственном научно-исследовательском центре компании.

Высокотехнологичный продукт со специальным пакетом присадок обеспечит двигатели экстремальных багги дополнительной защитой от износа. Благодаря стойкости к окислению и стабильному уровню вязкости масло сохраняет уникальные свойства даже при длительной эксплуатации в режиме предельных температурных нагрузок.

— Наша компания выпускает линейку масел для профессиональных гоночных автомобилей и современных спорткаров. Богатый опыт создания специализированных рецептур позволяет нам разрабатывать уникальные продукты для любой гоночной техники, в том числе автовездеходов, испытывающих колоссальные нагрузки во время заездов по пересеченной местности. Собственные синтетические масла и компоненты, научно-исследовательская база и самое современное оборудование на заводах позволяют нам контролировать все технологические этапы производства и гарантировать высокое качество готовой продукции, соответствующее требованиям ведущих автопроизводителей, — рассказал генеральный директор компании Анатолий Скоромец.