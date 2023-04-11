День космонавтики — 2023: история, традиции праздника и интересные факты
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
День космонавтики в России каждый год празднуют 12 апреля. Шестьдесят два года назад советский летчик-космонавт Юрий Гагарин первым в мировой истории покорил космос. Это событие стало важнейшим прорывом для человечества, так как открыло возможность исследовать космическое пространство. Об истории и традициях праздника, а также интересные факты — в материале «Вечерней Москвы».
История праздника
В апреле 1961 года корабль-спутник «Восток» вывели в космос. Это был первый случай в истории, когда на борту был человек — Юрий Гагарин. Корабль облетел Землю за сто восемь минут. А затем, как и планировалось, «Восток» приземлился под Саратовом.
Это величайшее достижение превратило Гагрина в мировую знаменитость и человека-легенду. В честь него переименовали населенные пункты, улицы, ему посвящено множество памятников на территориях разных стран, в том числе и бывшего Союза. По приглашению правительств и общественных организаций космонавт посетил три десятка государств.
Учреждение праздника инициировал дублер Гагарина Герман Титов. Дату — 12 апреля — установила осенью 1968 года Международная авиационная федерация. А спустя сорок три года на заседании ГА ООН приняли резолюцию, согласно которой праздник стал Международным днем полета человека в космос.
В марте 68-го года великий космонавт погиб в авиакатастрофе под Владимиром. Он выполнял учебный полет под руководством опытного инструктора. Точные причины трагедии не удалось выяснить. Он похоронен в столице — у Кремлевской стены на Красной площади.
Традиции праздника
Празднование Дня космонавтики сопровождается проведением множества активностей, посвященных освоению космоса: кинопоказов, фотовыставок, лекций. В знаменательную дату чтут всех, кто связан с космической отраслью.
В ряде государств устраивают акцию «Юрьева ночь», получившую название в честь первого землянина в космосе. Цель акции — осветить тему освоения космоса, вдохновить молодежь на научные исследования. Родители ведут детей в планетарии, где также можно узнать много интересного об устройстве Солнечной системы и Вселенной.
Интересные факты о космосе
- Позывным Гагарина в ходе первого полета в космос был «Кедр».
- Хобби Гагарина — водные лыжи и разведение кактусов.
- Второй человек в кoсмoсe — Гeрмaн Титoв. Oн дублировал Юрия Гaгaринa. Титов также стал самым молодым космонавтом: на момент его первого полета летчику было всего 25 лет.
- Пeрвым космонавтом женского пола стaлa летчик-космонавт Вaлeнтинa Тeрeшкoвa.
- МКС находится на третьем месте среди объектов по яркости на небосклоне ночью. На первом месте — Луна, на втором — Венера.
- Космонавты не храпят. Предполагается, что в невесомости храп невозможен.
- МКС облетает Землю каждые полтора часа. Это самый огромный объект, который когда-либо был запущен в космос.