День космонавтики — 2023: история, традиции праздника и интересные факты

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

День космонавтики в России каждый год празднуют 12 апреля. Шестьдесят два года назад советский летчик-космонавт Юрий Гагарин первым в мировой истории покорил космос. Это событие стало важнейшим прорывом для человечества, так как открыло возможность исследовать космическое пространство. Об истории и традициях праздника, а также интересные факты — в материале «Вечерней Москвы».

История праздника

В апреле 1961 года корабль-спутник «Восток» вывели в космос. Это был первый случай в истории, когда на борту был человек — Юрий Гагарин. Корабль облетел Землю за сто восемь минут. А затем, как и планировалось, «Восток» приземлился под Саратовом.

Это величайшее достижение превратило Гагрина в мировую знаменитость и человека-легенду. В честь него переименовали населенные пункты, улицы, ему посвящено множество памятников на территориях разных стран, в том числе и бывшего Союза. По приглашению правительств и общественных организаций космонавт посетил три десятка государств.

Учреждение праздника инициировал дублер Гагарина Герман Титов. Дату — 12 апреля — установила осенью 1968 года Международная авиационная федерация. А спустя сорок три года на заседании ГА ООН приняли резолюцию, согласно которой праздник стал Международным днем полета человека в космос.

В марте 68-го года великий космонавт погиб в авиакатастрофе под Владимиром. Он выполнял учебный полет под руководством опытного инструктора. Точные причины трагедии не удалось выяснить. Он похоронен в столице — у Кремлевской стены на Красной площади.

Традиции праздника

Празднование Дня космонавтики сопровождается проведением множества активностей, посвященных освоению космоса: кинопоказов, фотовыставок, лекций. В знаменательную дату чтут всех, кто связан с космической отраслью.

В ряде государств устраивают акцию «Юрьева ночь», получившую название в честь первого землянина в космосе. Цель акции — осветить тему освоения космоса, вдохновить молодежь на научные исследования. Родители ведут детей в планетарии, где также можно узнать много интересного об устройстве Солнечной системы и Вселенной.

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