Неизвестный Гагарин: какие факты рассекретили из личного дела первого космонавта

Фото: Черединцев Валентин/ТАСС

Государственная корпорация «Роскосмос» рассекретила новые сведения из личного дела знаменитого советского космонавта Юрия Гагарина. Эти данные на протяжении многих лет хранились в секрете под грифом «для служебного пользования» и были недоступны даже самому военному летчику. «Вечерняя Москва» собрала самые свежие и интересные факты из жизни Гагарина, которые совсем недавно стали достоянием общественности.

Рассекреченные данные

Сведения из личного дела космонавта Юрия Гагарина опубликовал журнал «Русский космос», основываясь на рассекреченных госкорпорацией «Роскосмос» делах.

Так, например, в документах говорится, что дочь известного космонавта родилась 10 апреля 1959 года. Однако в ее личной биографии указано, что она появилась на свет 17 апреля.

Немало сказано в досье Гагарина о его военной карьере. Оказывается, она началась с аэроклуба, из которого он перешел в авиационное училище, а потом служил в истребительной авиации Северного флота.

Стали известны и точные даты присвоения космонавту воинских званий. Так, после окончания летного училища 5 ноября 1957 году Гагарину присвоили звание «лейтенант».

Очередное повышение в звании он получил во время службы в военно-морской авиации. Известно, что капитаном Гагарин так и не стал. Но вот благодаря своему космическому полету вокруг Земли он «перепрыгнул» эту ступень и стал сразу майором. Соответствующий факт подтверждается записью в личном деле. В документе указано, что звание «майор» Гагарину присвоено 12 апреля 1961 года.

Любопытен еще один рассекреченный факт. Оказывается, космонавта никогда не исключали из авиационного училища после первого курса якобы из-за плохой техники пилотирования самолета при посадке, как сообщалось ранее. Однако в служебно-политической характеристике курсанта 1-го Чкаловского Военно-авиационного училища летчиков имени К. Е. Ворошилова по итогам обучения было указано, что Гагарин продолжит дальнейшее обучение летному делу в истребительной авиации ВВС СА. Кроме того, характеристика утверждена заместителем командира.

Также выяснилось, что в декабре 1949 года, обучаясь в пятом классе, он вступил во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) и получил комсомольский билет. Спустя одиннадцать лет, когда он находился уже в отряде космонавтов, Гагарин стал членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и обладателем партбилета. Уточняется, что ранее такие данные нигде не сообщались.

«Лидер в космосе и по жизни»

Старший научный сотрудник Музея космонавтики в Москве Денис Прудник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что самым необычным фактом, который также стал известен относительно недавно, считает то, что весной 1949 года Гагарин завершил обучение в шестом классе и уехал в Москву. А потом был зачислен на отделение литейщиков Люберецкого ремесленного училища № 10 при Государственном заводе сельскохозяйственных машин имени А. В. Ухтомского:

— Там он получил технологическую специальность — формовщик-литейщик. Казалось бы, у него совсем другая сфера деятельность, а он овладел и этой профессией, что вызывает уважение и восхищение.

Другие факты, которые поражают исследователей в биографии первого космонавта страны, по словам Прудника, заключаются в том, что Юрий Алексеевич был капитаном команды по баскетболу:

— Известно, что Гагарин был невысокого роста. Более того, он был самым «маленьким» в своей команде по баскетболу, но благодаря лидерским качествам он очень быстро стал капитаном команды. Получается, он был лидером в космосе и по жизни.

К слову, в досье Гагарина указано, что он действительно имел категорию судьи по баскетболу.