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Роскосмос снял гриф секретности с дела Гагарина в архиве Центра подготовки космонавтов

Георгий Соланович
Общество
Роскосмос снял гриф секретности с дела Гагарина в архиве Центра подготовки космонавтов
Фото: roscosmos.ru

Роскосмос инициировал снятие грифа секретности с личного дела первого в мире космонавта Юрия Гагарина, хранящегося в архиве Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в официальном журнале госкорпорации «Русский космос».

— В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям, — говорится в публикации.

В личное дело входят анкета, таблица о прохождении Гагариным военной службы в Советской армии, перечень его должностей в отряде космонавтов, информация о семейном положении, характеристики с места учебы и другие документы.

Примечательно, что в документ также входит опровержение некогда появившихся в Сети спекуляций о том, что Гагарина хотели исключить из авиационного училища из-за плохой техники пилотирования самолета при посадке. В журнале личном деле подчеркивается, что после окончания первого курса будущему космонавту было рекомендовано продолжить обучение, а госэкзамены в 1957 году он сдал на отлично.

Национальное управление США по исследованию космического пространства (NASA) 12 апреля в Международный день полета человека в космос напомнило о роли Гагарина в деле освоения космоса.

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