Тише едешь, меньше платишь: как сэкономить на ОСАГО

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Во вторник, 11 апреля, Госдума заявила, что планирует сократить срок оформления договора ОСАГО. Тем временем водители отмечают подорожание полисов. «Вечерняя Москва» узнала, от чего зависит стоимость страхования.

Средний «чек» по ОСАГО вырос на 21 процент, с 5599 до 6793 рублей. Страховщики заявляют, что виной всему подорожавшие на 20–30 процентов запчасти.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя выплата по ОСАГО сегодня составляет 76 858 рублей. Это на 10 процентов больше, чем в 2021 году. Если еще несколько лет назад автовладельцы скептически воспринимали идею ремонтироваться по ОСАГО, то теперь сами страховщики все чаще отказывают в ремонте и перечисляют деньги, которых, с учетом стоимости запчастей, порой не хватает на то, чтобы восстановить поврежденный автомобиль.

Новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ вступили в силу 19 марта. В соответствии с ними рассчитываются выплаты по ОСАГО.

— Средняя стоимость запчастей в очередной актуализированной версии по сравнению с ценами марта прошлого года увеличилась на 19,5 процента, — сообщили в РСА.

В организации отмечают общий тренд на снижение стоимости запчастей, однако по некоторым популярным маркам наблюдают рост:

— Так, запчасти для автомобилей ВАЗ в справочниках на 19 марта по сравнению со справочниками на 19 декабря выросли в цене в среднем на 3,9 процента, для автомобилей Chevrolet — на 5,1 процента. Также выросла стоимость запчастей для автомобилей Volvo — на 4 процента и Lifan — на 0,6 процента.

Растущие выплаты по ОСАГО страховщики могут компенсировать только за счет повышения базовой ставки в пределах установленного Центробанком коридора.

В сети можно найти разные отзывы о покупке ОСАГО в этом году. Кто-то говорит, что полис подорожал на 1000–2000, кто-то заявляет о росте стоимости чуть ли не в три раза. При этом нужно понимать, что, говоря о подорожании, многие в своих комментариях не указывают дополнительной информации, например, попадали ли они за последний год в ДТП. По данным РСА, опытные водители, коэффициент возраста-стажа которых составляет 0,9 и менее (возраст от 50 лет, стаж — от 10 лет), становятся виновниками ДТП вдвое реже остальных. Средняя премия для водителей с таким коэффициентом по итогам января-февраля 2023 года составила 5026 рублей, тогда как средняя премия по ОСАГО в целом за этот период — 8037 рублей.

Как бы ни подорожал полис ОСАГО, оформлять его все равно придется. Штраф за просроченный полис составляет 500 рублей, а за полное отсутствие страховки — на 300 рублей больше, поскольку это уже нельзя расценить как невнимательность автомобилиста.

Если страховка есть, но водитель не вписан в полис, штраф составит 500 рублей, потому что ОСАГО страхует водителя. В страховку можно вписать нескольких водителей или оформить доверенность. Однако в этих случаях стоимость страхования будет существенно выше.

Вскоре планируют запустить систему отслеживания и наказания водителей, ездящих без страховки, с помощью камер. Но ряд экспертов отмечает, что проверка наличия полиса возможна лишь вручную, поскольку пока невозможно совместить базы страховщиков с системой МВД.

ЦИФРА

800 рублей составляет максимальный штраф за отсутствие страхового полиса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков:

— Цены на запчасти продолжают понемногу стабилизироваться, главным образом благодаря появлению новых каналов поставок запчастей. Это сдерживает давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей.