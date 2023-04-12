Когда Благодатный огонь привозят в Москву

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Ежегодно в столице Израиля перед Пасхой сходит Благодатный огонь. Посмотреть на традиционное чудо съезжаются паломники и туристы со всего мира. Таинство считается важным событием для православных верующих. Оно символизирует воскрешение Иисуса Христа и тесную связь Сына Божьего с паствой — людьми. В последние годы событие также транслируется по всему миру, собирая у экранов миллионы зрителей. Рассказываем о предстоящем празднестве в 2023 году.

Благодатный огонь

Огонь из Гроба Господня — места, где, согласно преданию, был погребен Христос, — выносят каждую Страстную, или Великую, субботу. Этот день посвящен воспоминаниям о захоронении Иисуса и его схождении в ад ради спасения человеческих душ. Первый выходной недели перед Пасхой знаменует начало таинств, посвященных памяти последних дней Божьего сына.

Святой Свет — знак воскрешения — сходит из Гроба в ночь с субботы на воскресенье. Именно в это время воскрес Иисус, явив чудо людям и впоследствии объявив о прощении всех их грехов. Сегодня символический процесс проводят священнослужители, возжигая огонь и передавая его христианам.

Когда и где сходит Благодатный огонь в 2023 году

Место схождения Огня всегда одно: главный храм израильской столицы — Иерусалимский храм Воскресения Христова. Его смысловой центр — Кувуклия (покои), которая является небольшой часовней внутри здания. Именно в ней загорается Святой Свет.

Само событие не предопределено. Оно происходит в определенный день, но точного времени не знает никто. В 2023 году, по православной традиции, Огонь сойдет 15 апреля. Именно в этот день пройдет служение, которое проводят исключительно священнослужители Иерусалимской православной церкви. Иногда чудо свершается почти сразу, иногда его приходится ждать несколько часов. Чаще всего возгорание случается в промежутке между 13 и 15 часами по местному времени.

История

Церковь на месте захоронения Христа была возведена Византийской Империей в IV веке. Место несколько раз страдало от нашествий и завоеваний персов и египетских халифов. Первые свидетельства чуда относятся к IX веку. До того времени упоминаются лишь возведение самого храма на месте святилища греческой богини Венеры и традиционные пасхальные служения. Однако сразу несколько источников в 800-х годах пишут не просто о благословении светильников на церемонии, но уже о чудесном возникновении огня. А в XI веке храм приказывает разрушить халиф Аль-Хаким би-Амруллах, считавший церемонию обманом. Однако вскоре церковь восстанавливают и продолжают служения.

В начале XII века Даниил Паломник — русский монах, первым посетивший и описавший Святую Землю (Земля Израильская из Библии), — напишет, что во время пасхального таинства свет «воссиял внезапно». А в XV веке иеродиакон Троице-Сергиевой лавры Зосима засвидетельствовал, что «зажигаются паникадила над гробом Божиим невидимо». В книге министра народного просвещения Российской империи Авраама Норова 1838 года о его путешествии в Палестину также упоминается внезапно появившийся свет. Патриарх Иерусалимской церкви Диодор I, непосредственно принимавший Огонь много лет подряд с 1981 по 2000 год, рассказывал в интервью, что свет происходит прямо из камня и поначалу не обжигает, но от него можно зажечь свечи.

Церемония

Церемония разрешает участие многим православным священникам, но главную службу и прием Огня могут вести только служители Иерусалимской православной церкви. Служба начинается Крестным ходом. Внутри церкви находятся все важные точки храма, а Кувуклию обходят три раза. Внутрь главной часовни входят Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит в качестве наблюдателей. Они обязательно снимают одежды, оставаясь лишь в подрясниках. Таким образом присутствующим демонстрируют отсутствие средств для зажжения огня.

Когда оба священника оказываются внутри, двери в гробницу закрывают. Затем все молятся. Молитва может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Когда появляется Огонь, то от него загораются лампада и 33 свечи (столько лет на Земле прожил Иисус). Патриарх выносит горящие свечи, позволяя зажечь от них свои стоящим рядом, а те, в свою очередь, передают огонь уже своим соседям. Так огонь распространяется среди всех собравшихся, в том числе и снаружи храма.

Значение схождения Благодатного огня

Чудо Благодатного огня означает для христиан всемогущество Господа, дарующее чистоту и избавление от грехов. Появление света истины есть символ возвращения Иисуса к жизни после схождения в ад во имя его безмерной всеобъемлющей любви к людям, которая спасла их.

Церемония позволяет верующим вознести молитву Богу, приобщиться к таинству и коснуться чуда. Что справедливо и для участников служения, и для паломников, а благодаря современным технологиям и для зрителей служения.

Как его привозят в Москву

Многие паломники и христиане стараются сберечь огонь и доставить его на родину. В том числе и российские верующие, сумевшие посетить схождение и возжечь свечи, поддерживают его и везут в свои города. Паломники доставляют горящие свечи в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и некоторые другие регионы. Подобные события, скорее, не имеют официального статуса, но верующие люди стараются организовать процесс и поучаствовать в нем, хотя часто он происходит стихийно.

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