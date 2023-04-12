Лекция «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории» пройдет в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы»

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В рамках патриотического клуба «Живая история» в студии сетевого телевидения газеты «Вечерняя Москва» 13 апреля пройдет лекция на тему: «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В рамках лекции московские школьники узнают какую роль играли СМИ в период военного времени. Обсудят, как СМИ могут способствовать сохранению исторической памяти и как противостоять фальсификации истории.

Спикеры: Слышкин Геннадий Геннадьевич - доктор филологических наук, профессор, руководитель лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии; Малыгина Лидия Евгеньевна - доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова; Жариков Андрей Сергеевич - Помощник директора Музея Победы; Сорокин Андрей Александрович - писатель, журналист, ученый

После лекции для ребят московских медиа-классов будет проведена экскурсия по Редакции газеты «Вечерняя Москва».

Ведущий - Руслан Орехов.