Париж тонет под мусором: протесты французов против пенсионной реформы продолжаются

Протестующие выстроили баррикады из мусорных контейнеров посреди улицы в Париже. Французы уже месяц устраивают забастовки против пенсионной реформы / Фото: Moritz Thibaud / ABACA / TASS

Профсоюзы Франции планируют очередную демонстрацию в четверг, 13 апреля. Парижане и жители других крупных городов уже месяц протестуют против пенсионной реформы. Участвуют в этом и мусорщики, из-за забастовки которых французская столица завалена отходами. «Вечерняя Москва» связалась с участниками демонстраций.

Баррикады из горящих деревянных поддонов и мусорных баков, нашествие крыс — трудно представить себе такую постапокалиптическую картину в утонченном Париже. Тем не менее уже месяц именно так материализуются злость и досада горожан, протестующих против пенсионной реформы. Протесты длились 23 дня, с 29 марта в столице они стали стихать. Но продолжились в других городах — так, 12 апреля на юге Франции, в Монпелье, студенты перекрыли железнодорожные пути. Спонтанная демонстрация на железной дороге завершилась арестами протестующих. Что касается Парижа, 12 апреля работники муниципалитетов, занимающиеся уборкой мусора, анонсировали новые забастовки. Закон, вызвавший негодование французского народа, предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. О его принятии месяц назад объявила премьер-министр страны Элизабет Борн. Причем, по решению президента Франции Эммануэля Макрона, обошлось без голосования в нижней палате парламента — принимать законы без его одобрения власти могут, опираясь на статью 49.3 конституции страны. Для народа Франции теперь эти цифры — как красная тряпка для быка.

Французская студентка Лола Делверре (фамилия изменена), координатор движения «49,3 человека», рассказала «ВМ», как разгорались протесты в Париже.

— Группа молодых людей и девушек, участников нашего движения, собралась 16 марта между 22:00 и полуночью, чтобы сложить мусорные баки перед Пантеоном (архитектурноисторический памятник. — «ВМ») в знак солидарности со сборщиками мусора, которые отказываются продолжать работу, — объяснила Лола. — Мы протестуем против недемократического использования статьи 49.3. Новый закон оспаривают и отвергают большинство граждан.

Возмущает девушку отнюдь не мусор на улицах.

— Само наличие этих мусорных баков, переполненных остатками продуктов, меня злит, — говорит Делверре. — Это следствие и доказательство того, что мы живем в обществе потребления, и оно чрезмерно. Для меня важно поддержать мусорщиков. Меня возмущают действия властей, которые служат интересам капитализма в ущерб экологическим и социальным вопросам. Демонстрации, петиции: борьба продолжается, несмотря на репрессии. Если у нас есть силы сплотить страну, у нас есть силы все изменить.

Название движения, по ее словам, означает следующее: французское правительство действует, не советуясь с народом, — значит, народ будет действовать, не советуясь с ним, — «по своей собственной 49.3».

— Мы, будущие учителя, хотим защитить важные для нас и для будущих поколений ценности. Это необходимо для всех трудящихся, в особенности для тех, у кого самая тяжелая работа, — продолжает студентка.

По словам политолога Михаэлиса Галицкого, во французской столице всегда был большой наплыв туристов, что требовало повышенных усилий для уборки мусора.

— Рабочих рук сейчас в Париже не хватает. Иммигранты из стран Азии трудиться в клининговых услугах не торопятся, найти добровольцев будет проблематично, — отмечает политолог. — Ситуация с мусором пока выглядит патовой. Пенсионный возраст же власти подняли для того, чтобы сэкономить бюджет. В том числе из-за нехватки рабочих рук.

Политолог полагает, что правительство Макрона действует не в интересах страны, а в угоду внешним кукловодам.

— Скорее всего, макроновцы будут в этом вопросе консервативны: разгонят звуковыми гранатами, водой и дубинками протестующих, — считает Галицкий. — Те, кто останется, немного постоят и разойдутся, как это было всегда.

Однако эта забастовка будет вспомогательным звеном — перед полноценной революцией. За которой последуют отставка Макрона и победа антиевросоюзных сил, настроенных на интересы своей страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Жоли, Историк, писатель:

— Франция — страна с богатейшими традициями классовой борьбы и протестного движения. Да, протесты — радикальный способ донести свой голос до властей, однако в демократическом обществе, когда другие средства исчерпаны, этот инструмент тоже эффективен. Если мы посмотрим на историю, увидим, что массовые выступления в подавляющем большинстве случаев помогают властям пойти на компромисс с народом. Только при Макроне мы пережили несколько крупных протестных акций. Нынешняя реформа, конечно, не может быть принята в том виде, в каком ее утвердили. Руководству страны снова придется договариваться с народом Франции. Мусор на улицах — далеко не самая большая проблема в нынешней ситуации. Гораздо серьезнее ущерб, который могут нанести забастовки экономике в целом. Потери могут составить до 0,5 процента ВВП.

Изысканный круассан вприкуску с коктейлем Молотова демонстрантов

В среду, 12 апреля, блогер из Италии по имени Луи Саль опубликовал в интернете необычный обзор парижских круассанов. Сделал он его в период активных протестов в столице Франции. 25-летний Саль посетил пять наиболее знаменитых кондитерских в городе. Блогер приобрел там круассаны, а затем поделился со зрителями мнением об их вкусовых нюансах — воздушности, маслянистости.

Особенность репортажа Саля в том, что он ест круассаны прямо в толпе протестующих.

— Меня зовут Луи, и сегодня я в Париже, чтобы попробовать пять топовых круассанов, посмотрим, какой из них окажется лучше всех, — говорит в эфире юноша. И тут же получает нелюбезный толчок от местного правоохранителя.

Не забыл блогер и поинтересоваться мнением протестующих о вкусе круассанов, уточнить у них, как правильно произносятся названия заведений. Выражение лица Луи все время было абсолютно спокойным — что бы ни происходило рядом с ним или за его спиной.

Жаль, в самую известную пекарню он так и не попал из-за очередей.