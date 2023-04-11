Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Президент насилия и лицемерия»: активисты в Гааге сорвали выступление Макрона

Юлия Курганова
В мире
«Президент насилия и лицемерия»: активисты в Гааге сорвали выступление Макрона
Фото: shutterstock

В институте Nexus в Нидерландах протестующие сорвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона, который собирался представить на мероприятии свое видение будущего Европейского союза. Активисты начали задавать политику неудобные вопросы.

В частности, они стали интересоваться, куда подевалась французская демократия, почему в республике не соблюдается климатическая конвенция, а также упрекнули французского лидера в том, что в стране на улицах «миллионы манифестантов». Кроме того, активисты принесли в зал растяжку с надписью: «Президент насилия и лицемерия».

Собравшиеся поддержали протестующих аплодисментами, сообщает BFMTV.

Макрон пообещал ответить на любые вопросы, потому что демократия позволяет «такого рода выступления». При этом он напомнил, что в Нидерландах и во многих государствах Евросоюза пенсионный возраст намного выше 64 лет.

Контакты на высоком уровне между Францией и КНР высвечивают нарастающую напряженность между Европой и Соединенными Штатами в вопросе их отношения к Пекину. Об этом 8 апреля написало издание The Hill.

Франция речь Нидерланды Эммануэль Макрон
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Начнем вступать, на что-то наступим: каким был Виктор Черномырдин

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте