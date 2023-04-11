«Президент насилия и лицемерия»: активисты в Гааге сорвали выступление Макрона

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В институте Nexus в Нидерландах протестующие сорвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона, который собирался представить на мероприятии свое видение будущего Европейского союза. Активисты начали задавать политику неудобные вопросы.

В частности, они стали интересоваться, куда подевалась французская демократия, почему в республике не соблюдается климатическая конвенция, а также упрекнули французского лидера в том, что в стране на улицах «миллионы манифестантов». Кроме того, активисты принесли в зал растяжку с надписью: «Президент насилия и лицемерия».

Собравшиеся поддержали протестующих аплодисментами, сообщает BFMTV.

Макрон пообещал ответить на любые вопросы, потому что демократия позволяет «такого рода выступления». При этом он напомнил, что в Нидерландах и во многих государствах Евросоюза пенсионный возраст намного выше 64 лет.

Контакты на высоком уровне между Францией и КНР высвечивают нарастающую напряженность между Европой и Соединенными Штатами в вопросе их отношения к Пекину. Об этом 8 апреля написало издание The Hill.