Мы создаем новую Россию: певец Денис Майданов — о культуре, иноагентах и молодежи

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Автор и исполнитель Денис Майданов выпустил десятый, юбилейный альбом под названием «Русский мир». Туда вошли патриотические песни: и новые, и те, что за год с начала спецоперации полюбились слушателям — в том числе тем, кто на передовой. «Вечерняя Москва» пообщалась с заслуженным артистом России.

— Денис, о чем вам сейчас важно сказать в песнях?

— Сейчас, я считаю, должен появиться целый пласт песен, которые станут духовным фундаментом для нашей страны. Композиции в альбоме «Русский мир» — духоподъемные, жизнеутверждающие. Знаете, когда началась Великая Отечественная война, ряд авторов по указанию руководства СССР закрылись в своих творческих мастерских, а затем выдали ряд песен, под которые народ воевал и побеждал. В том числе «Вставай, страна огромная!». Я чувствую то, что сейчас нужно стране и людям.

— Вы недавно сказали, что мы на пороге создания новой России. Как вы ее видите?

— В обществе большой запрос на справедливость и правду, в том числе о конфликте на Украине. Здесь свою лепту внесли военкоры: на телевидении давали обтекаемую информацию, а военные корреспонденты и люди, побывавшие в местах боевых действий, привозили гораздо больше подробностей и тем самым запустили новые процессы в СМИ. При этом я считаю, что мы обязаны доверять руководству нашей страны и военным. Информационная политика — тоже часть военной стратегии. Что касается будущего России, мы все прежде всего родители и думаем о будущем детей. Мое поколение воспитано патриотами, этим занимались и семья, и общество. И сейчас надо выстроить приоритеты правильно. 30 лет после распада СССР прошли под знаком капитализма: вместе с потерей экономического суверенитета мы теряли и технологический, культурный, образовательный суверенитет, свою самоидентичность. И я убежден, что наш президент вовремя начал спецоперацию. Многие разрушительные процессы обратились вспять. Нам важно сохранить наш дух, гордость, науку и культуру — на этом держится нация. Мы должны взять лучшее из эпох СССР и капитализма, выстроив свою уникальную модель.

— Много времени нужно для создания новой России?

— Зависит от того, как интенсивно будет меняться сознание элит. До всех должно дойти, что таким, как раньше, мир не будет и не стоит цепляться за западный уклад, подражать ему, возводить его в культ. Тогда все начнут наконец работать на свою страну. Любовь государства к своим людям должна быть взаимной: граждане должны получать достойную оплату за свой труд. Ситуация касается не только тех, кто сражается с врагом на Донбассе. Это сражение всей России на внутреннем и внешнем фронтах. Если ты в нем не участвуешь, это не значит, что его нет. А многие все еще живут в мире до 24 февраля 2022 года, думают: проскочу как-нибудь, разберутся без меня. Нет, не получится, все в одной лодке.

— Вы отмечали, что нужно очистить нашу культуру от творчества артистов-иноагентов. А если те, кто уехал, осознают свои ошибки?

— Артистам, которые покинули Россию из-за несогласия со спецоперацией, не стоит давать второй шанс. Они предали нашу страну и ее культуру, предали своего зрителя, при этом поливают Россию грязью из-за рубежа. Прощать и возвращать некого — эти люди уже ничего не значат для страны и ее культуры. Их заявления — агония людей, оставшихся без Родины, без своего народа, без профессии, без будущего. За рубежом они никому не нужны. Прежде чем протестовать и делать заявления, нужно разбираться в геополитике, в истории. СВО была вынужденным и единственно верным решением. «Уехавшие» — это представители общества потребления, готовые пожертвовать родиной ради личных благ. Что касается тех, кто взял паузу и старается разобраться в ситуации, — надеюсь, им это удастся и они будут работать на благо нашей страны.

— Для вас Луганская область — родные края, там родилась ваша мама. В детстве видели предпосылки к тому, что там будут взрываться украинские бомбы?

— Да. Мой дед говорил мне, когда я был еще мальчишкой: «На Западной Украине поднимают голову бандеровцы». Всегда была агрессия и ненависть со стороны Западной Украины к востоку и юго-востоку и ко всему русскому. Ошибкой было искусственное создание Лениным такого государства, как Украина, в тех границах, что есть сейчас. Это попытка объединить «необъединяемое» — разные менталитеты, язык, цели. Вторая ошибка: Хрущев выпустил на свободу из тюрем и лагерей в 1954–1955 годах 150 тысяч последователей Бандеры, которые сражались в годы ВОВ на стороне Гитлера против СССР. Эти преступники вернулись к свободной жизни и продолжили сеять ненависть к русским. Рано или поздно развязка произошла бы! Слишком велика заинтересованность США и Европы в использовании Украины как тарана против России. Нужно большее объединение армии и тыла, всей страны — в единый организм, прежде всего идеологически. Это сражение за Русский мир, за российскую цивилизацию. И в Одессе, и в Харькове — большая часть населения русские. Нам предстоит большая работа по восстановлению исторической памяти, но для этого необходима победа. Мечта новых российских регионов исполнилась, хотя и дорогой ценой. Донбасс выстрадал право остаться частью Русского мира.

— Как привить молодежи уважение к предкам?

Денис Майданов на концерте, посвященном 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией / Фото: Николай Тришин / ТАСС

— Многое уже делается, чтобы Великая Отечественная война была для детей не просто параграфом в учебнике. Появляются новые герои. Обращать внимание детей нужно не только на историю, нужно объяснять им происходящее в мире сегодня. Сейчас можно провести много исторических параллелей с военными конфликтами из прошлого. У нас тот же враг: США — государство, видящее себя гегемоном и мировым правителем, стравливающее между собой государства, развязывающее войны ради своей выгоды, питающее свою экономику за счет высасывания ресурсов из других стран. Союз энергоресурсов России и технологий Европы — страшный сон американской элиты. Промышленность и экономика Европы всегда была завязана на наших энергоресурсах. Поэтому Америка цинично взорвала нитки газопровода «Северный поток» из России в Европу. Теперь Европа покупает дорогой СПГ из США. Все просто. Америка заинтересована в полном экономическом развале Европы, так как это ее прямой конкурент. Поэтому под видом защиты демократии США, как вампир, высасывают Европу вместе с Украиной. Украина еще думает, что Запад воюет с нами за нее и за ее независимость? Эта страна уже никогда не рассчитается с долгами за «помощь» коллективного Запада. В лучшем случае отдавать их будет некому — исчезнет государство Украина. В худшем — руководство украинского режима отдаст всю страну этому же Западу во главе с США. Уже отдало. И о народе Украины никто не думает, бросая тысячи людей в атаку на нас. Когда закончатся украинцы, США будут пытаться использовать так поляков, чехов, румын, прибалтов, словаков. Все это проходили в Великую Отечественную. Во главе этих государств стоят марионетки. Мы должны вести так свою стратегию, чтобы эту бойню не допустить, поэтому победа в спецоперации на Украине необходима, и она будет достигнута. У нас нет и не будет других вариантов. И чем быстрее люди ощутят себя в общем строю, тем сильнее станет нация, тем быстрее мы победим.

ДОСЬЕ

Денис Майданов — музыкальный исполнитель, композитор и продюсер — родился 17 февраля 1976 года в Балакове Саратовской области. С раннего детства он не пропускал ни одного концерта в родном городе, а после окончания режиссерского факультета Московского государственного университета культуры и искусств всерьез увлекся музыкой.

Детали к портрету Дениса Майданова

Был хулиганом.

В школьные годы будущий артист был хулиганом. Однажды Денис вместе с другом соорудил факелы из старых газет. Они облили их горючей жидкостью, зажгли и ходили с ними по подъезду. Соседи подумали, что случился пожар, и кинулись на улицу. А Майданов с другом наблюдали за их паникой, спрятавшись за деревом. По словам певца, он нередко попадал во всякие истории из-за своей прямолинейности и жажды справедливости, спорил со старшими, если считал, что прав.

Не оставался в стороне.

У Майданова активная жизненная позиция. Он занимается благотворительностью. Певец является членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта, заместителем председателя Общественного совета при Министерстве культуры России. Выступал с концертами в том числе в Донецкой Народной Республике, в Сирии.

Гол от звезды.

Майданов любит футбол. В детстве он занимался им профессионально, но получил травму. С 27 лет стал играть как любитель. Состоит в командах «Гильдия актеров кино России» и «Артисты России».

Вечная любовь.

В 2001 году Денис начал писать песни для российских звезд. С 2008 года стал записывать свои. Первый хит, привлекший внимание к Майданову как исполнителя, — песня «Вечная любовь».

Денис Майданов с супругой Натальей / Фото: Personastars

В память о дедушке.

В дискографии Дениса есть особенно дорогие его сердцу композиции. Так, пронзительную песню «Тишина» он посвятил памяти воинов-защитников Великой Отечественной войны, в том числе своему деду. Жена Майданова Наталья — автор проекта «Дети войны», связанного с патриотическим воспитанием детей.

Учредил праздник.

При участии Дениса Майданова в России был учрежден День отца. По мнению артиста, День отца и День матери — важнейшие праздники в деле пропаганды семейных ценностей. «Необходимо повышать ответственность и самосознание тех, кто собирается или уже стал отцом», — уверен Майданов. У него и его супруги Натальи детей двое: дочь Влада (род. 2008) и сын Борислав (род. 2013).