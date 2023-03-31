Ненавижу пошлятину: актер Алексей Колган — об интересных ролях, идеологии и западной пропаганде

Актер Алексей Колган / Фото: Personastars

Алексей Колган снялся почти в 50 фильмах и сериалах, но далеко не все зрители знают, что его голосом говорят многие звезды Голливуда, а также персонажи популярных мультфильмов.

С разговора о таком важном в кинематографе жанре, как озвучание, мы с актером театра и кино Алексеем Колганом и начали нашу беседу.

— Алексей, я был удивлен, услышав недавно, что вам стало неинтересно озвучивать западные киноновинки, потому что упал уровень голливудского кино. Это ваше личное впечатление?

— На вкус и цвет товарищей нет, как известно, но лично мне стало неинтересно этим заниматься. Возможно, вместе с большими мастерами ушли хорошие картины. Последний фильм, от озвучания которого я получил колоссальное наслаждение, это «Темные времена» (биографическая драма 2017 года британского режиссера Джо Райта об Уинстоне Черчилле. — «ВМ»). Да и от самого фильма, и от работы Гари Олдмана тоже. Но уже до «Темных времен» была череда картин, которые я должен был озвучить, и я думал: «Господи, зачем же я подписал этот контракт? Просто пошлятина какая-то!»

— Вы про сценарный аспект говорите?

— Я про вольности, которые сейчас допустимы в западном кинематографе. Я ничего не имею против меньшинств, нет, но это стало, на мой взгляд, так пошло муссироваться и насаждаться, что перестало мне быть интересным.

— При этом ведь и операторское мастерство, и качество картинки хуже не стало.

— Я всегда говорил и говорю — они сильны в монтаже. У них очень хорошие режиссеры монтажа. Но я боюсь, что и эта школа скоро у них сойдет на нет.

— Почему?

— Такое впечатление, что у них все это мельчает, что они не самообразовываются: просто человек знает, как нажать на синюю кнопку, и он сидит и нажимает на эту кнопку. А мыслительный процесс теряется. Может быть, я ошибаюсь, но у меня складывается именно такое ощущение.

— А про наших кинематографистов молодых что вы можете сказать?

— Я вижу попытки многих молодых людей, которые сейчас выходят из театральных вузов, повышать свою квалификацию: они пытаются находить какие-то курсы, научиться чему-то новому... У меня сын окончил ВГИК, мастерскую Игоря Семеновича Клебанова (кинооператор и педагог, среди его работ — фильмы «Петровка, 38», «Огарева, 6», «ТАСС уполномочен заявить», «Водитель для Веры» и многие другие. — «ВМ»), становится, по-моему, очень неплохим оператором. Еще обучаясь в вузе, он пытался картинку видеть по-другому, небанально, понимаете? Но в целом приходится признать, что мы живем в эпоху дилетантов. Где кроется причина этого явления? Мне кажется, в 90-х годах. Тогда система образования перешла на другой уровень. Взять, например, ЕГЭ — я не понимаю, зачем это нужно. Люди перестают мыслить, они знают, где поставить галочку, не больше… Я не ратую за то, чтобы мы от компьютера возвращались к счетам. Нет, конечно, но нужна вариативность. Слава богу, что в нашей профессии еще остались старые мастера.

В фильме «Первый Оскар» в роли Иосифа Сталина / Кадр из фильма ««Первый Оскар»»

— Зрители знают вас как поющего актера. А петь вы еще в детстве начали?

— Да. Вы знаете, поскольку у меня жена — кроме того, что она артистка, она еще и педагог Щукинского училища и института, она мне объяснила, что в детстве я, сам того не осознавая, делал специальные упражнения, у них в программе это называется — наблюдения. У меня была пластинка Виктора Чистякова, и я пел под нее. Кроме того, я воспроизводил и музыку, которую слышал, и голоса — Николая Литвинова, Ростислава Плятта... В общем, все, что слушал и видел, все ложилось в мою копилку. Ну, плюс слух, который мне откуда-то был дан...

— А как вы попали на телевидение?

— Если вы имеете в виду «Тушите свет», то совершенно случайно. Саша Яцко (Александр Яцко — актер, из последних работ — роли в проектах «Желтый глаз тигра», «Чикатило», «Эпидемия», «Шаляпин». — «ВМ»), спасибо ему большое, сказал, что студия «Пилот» ищет актера для озвучки мультипликационных персонажей. Оказалось, эта программа — такое «Спокойной ночи, малыши!» для взрослых.

— Вот, стало быть, как Хрюн Моржов и другие герои «Тушите свет» заговорили вашим голосом...

— Да. Сначала мне предложили попробовать говорить голосом зайчика. Потом спросили: «А свинью можешь?» В результате зайцем стал Саша Линьков, а я — свиньей. И надолго…

— Это был такой популярный проект!

— Очень. Сегодня я молодым людям говорю: «Следите за своей головой, когда попадаете в популярный проект!» Потому что я, когда на меня свалилась популярность, определенное количество глупостей наделал: у меня «корона» на голове засверкала… Вот останавливает тебя гаишник, ты ему из окна хрюкаешь, он расплывается в улыбке и говорит: «Да езжай, милый!..» А еще кто-то из старших товарищей мне однажды сказал: «Популярность тебя настигнет, когда ты увидишь себя в кроссворде». И вдруг в одном кроссворде читаю: «Артист, который озвучивает Хрюна». И тогда, конечно, что-то в голове у меня поехало…

— Считается, что исполнитель роли всегда должен оправдывать поступки персонажа. Вот вы, работая над образом Сталина в военном фильме 2022 года «Первый Оскар»…

— Актер — адвокат своей роли, но это вовсе не оправдание поступков героя. Это неверная трактовка.

— Мне кажется, что за время, которое прошло с момента вашей работы над этим образом, произошла, да и до сих пор происходит ревизия исторической роли Иосифа Сталина в нашей истории. Вы же знаете, что он самый популярный исторический деятель, по современным опросам.

— Моя бабушка была репрессирована. Во время войны она заведовала складом военной одежды НКО — Народного комиссариата обороны, и чего-то в какой-то момент там недосчитались. И бабушку арестовали. Потом ситуация разъяснилась, и через месяц ее выпустили. Несмотря на это, она вспоминала то время словами: тогда порядок был...

кадр из фильма ««Первый Оскар»»

— То есть работа над этим образом ваше отношение к историческому персонажу никак не изменила?

— Нет, не изменила. Когда мне предложили сыграть Сталина, конечно, я задавал себе вопрос: «Как же его сыграть, черт возьми?» И вспомнил великого артиста Геловани, который в свое время играл роль Сталина. Существовала байка, что однажды Иосиф Виссарионович спросил его: «А вам не с трашно играть товарища Сталина?» И Геловани, якобы будучи, может быть, в легком подпитии, осмелел и сказал: «Иосиф Виссарионыч, а я не вас играю. Я играю представление народа о вожде!» Понимаете, он играл такой плакат... Я пытался играть человека, которому, наверно, тоже было страшно в 1941 году, когда немцы подходили к Москве. Что он думал в этот момент? Я, как артист, могу только нафантазировать. Но я не пытался играть плакат. Насколько это удалось, я не знаю. Это судить зрителям.

— А не профессионалам, не кинокритикам?

— А они есть? Они написали что-нибудь по поводу этой работы? На мой взгляд, это вымершая профессия. Я в театре не работаю уже 12 лет… Я не прочитал ни одной толковой критической статьи о каком-то спектакле. Сравнить со статьями, которые мы изучали по истории театра, — Господи, да там разбиралась на нескольких страницах эпизодическая роль артиста в премьере у того же Товстоногова. Понимаете, да? Что я сейчас могу прочитать?

— Вы когда-то сказали, что готовы были озвучивать Джека Николсона даже за минимальный гонорар. Чем же он, по-вашему, круче других голливудских артистов из того же поколения?

— Николсон, на мой взгляд, блестяще владеет профессией. Он у меня в разряде гениев, как, например, наши актеры Николай Олимпиевич Гриценко или Михаил Александрович Ульянов, Евгений Павлович Леонов, Олег Иванович Янковский… В тот момент, когда я смотрю ту или иную его работу, я вижу в нем не Джека Николсона, а совершенно другого человека — того, кого он играет в настоящий момент. Он не боялся и не боится быть смешным, уродливым, некрасивым...

— Но вот какая штука: Джека Николсона знает полмира, а Олега Янковского — только русскоязычная публика. При этом вы недавно сказали, что Россия должна отказываться от участия в международных фестивалях…

— Так мы же не отвечаем их новым требованиям, тому, что, на их взгляд, обязательно должно быть в фильмах!

— Ну да, к примеру, одноногая лесбиянка, желательно чернокожая…

— Вот-вот. А мы где ее возьмем? А самое главное — зачем она нам нужна? Мы что, в угоду им будем нашего «Колобка» переиначивать? Ну, ребята, к чему мы тогда придем? Нет уж, нет уж! Знаете, есть такая старая байка. Когда-то министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева говорила на одном совещании: «Слушайте, нам надо как-то к истокам возвращаться. Слишком много после фестиваля молодежи и студентов стало западной музыки. Значит, надо, может быть, собрать всех казаков… там, кубанских, донских, ростовских — вот всех, которые у нас есть, и создать всесоюзный казачий хор». И, по-моему, Смирнов-Сокольский — великий конферансье, на этом совещании сказал: «Екатерина Алексеевна, уже пробовали, не получилось». Она спросила: «Кто пробовал?» Тот ответил: «Деникин!» Но, если говорить серьезно, к истокам возвращаться надо. Вот есть такая сказка — про Золушку. Нас еще наши мастера учили: «Ребята, — говорили они, — уважайте автора! Автор, когда это сочинял, он же о чем-то думал». Все верно. Если бы автор захотел, он бы сочинил, что Золушка — это чернокожий бородатый мужчина. То есть то, что в западной культуре происходит сегодня, это не видение, это переворачивание всего с ног на голову. И я здесь вовсе не выступаю Крутицким из пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты», хотя автор очень здорово вложил в уста героя следующую фразу: «Вот возьму всю мебель и поставлю вверх ногами, вот тебе и перемена!» Так вот, когда нам постоянно говорят: «Вы должны… вы должны…», я смотрю на все это и думаю: «Слушайте, ребята, а не много ли мы вам должны?! И с чего вы вообще взяли, что мы что-то вам должны?» И раз так происходит, тогда, на мой взгляд, вообще не надо к ним ездить с нашим кинематографом. А он у нас, к счастью, есть. Да, был период 90-х годов, когда его почти не стало. Но сейчас, благодаря очень многим хорошим и талантливым людям, этот кинематограф возрождается.

— Вы сами открыли эту дверь — упомянули свою жену, но не произнесли ее фамилию, достаточно известную…

— Актриса Нина Дворжецкая — моя жена.

— Очень редкий случай, мне кажется, в актерской среде, когда жена старше мужа. 10 лет — это же практически другое поколение. Вы об этом задумывались когда-нибудь?

— Нет, вообще не держал в голове. У нас обоих, по-моему, комплексов по этому поводу никаких не возникало. Мы как-то сразу задышали одним воздухом. У нас с Ниной — один любимый кинематограф, любимые книги, пристрастия, реакция на шутки... Годы не играют в этом никакой роли, это знаете что? Общность взглядов.

— А идеологически вы совпадаете или стараетесь не вести разговоров на политические темы?

— Мы и идеологически совпадаем. И это тоже большое счастье.

ДОСЬЕ

Алексей Анатольевич Колган родился 21 ноября 1971 года. Актер театра и кино, мастер дубляжа, певец. Работал в Театре им. Моссовета, Театре сатиры. В фильмографии актера около 60 ролей, в том числе в таких проектах как «Звезда эпохи», «Глянец», «Кухня», «Выстрел», «Таинственная страсть», «Дама пик», «Хождение по мукам», «Демон революции», «Шифр», «Стрельцов», «Первый Оскар» и других.