Диетолог назвала три вида мяса, которое нужно есть людям старше 40 лет

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Железо — важнейший минерал, который нужен организму для роста и развития. Оно незаменимо для выработки гемоглобина — белка, который переносит кислород по всему организму. Железо также классифицируется как важнейшее питательное вещество, а это значит, что его нужно получать из продуктов питания, пишет американское издание She Finds.

Чтобы лучше понять важность употребления продуктов, богатых железом, нужно сначала определить два его типа — гемовое и негемовое. Гемовое содержится в мясе животных и морепродуктах. Это железо, которое наиболее легко усваивается организмом. Негемовое — в продуктах растительного происхождения, также является важной частью здорового и сбалансированного рациона.

— Железо полезно для обмена веществ, так как является компонентом гемоглобина, который переносит кислород из крови к клеткам по всему телу, — объяснила диетолог Иган Гринвуд.

По ее словам, кислород нужен для клеточного метаболизма, а дефицит железа ухудшает транспорт кислорода и приводит к усталости и снижению уровня энергии. В частности, мясо является отличным источником железа. Существует множество вкусных мясных блюд, которые помогут увеличить ежедневную норму железа и ускорить метаболизм.

Говядина (например, нежирная вырезка или говяжий фарш), свинина (например, свиная корейка или вырезка) и мясо птицы (например, курица и индейка) — это мясо, стимулирующее обмен веществ. Его полезно есть мужчинам и женщинам старше 40 лет, в нем много гемового железа.

Нежирная говядина

Постным мясом считаются 100 граммов говядины, в которых содержится менее 10 граммов жира, 4,5 грамма или менее насыщенных жиров и менее 95 миллиграммов холестерина. С другой стороны, в нежирном мясе — менее пяти граммов жира, менее двух граммов насыщенных жиров и менее 95 миллиграммов холестерина. Нежирное мясо, такое как нежирная вырезка или говяжий фарш, богато гемовым железом, которое отлично ускоряет обмен веществ.

— Также продукт богат высококачественным белком и другими важными для здоровья веществами, — объяснила Гринвуд.

Она посоветовала приготовить жареную говядину с овощами и коричневым рисом или шашлык на гриле с перцем и луком.

Свиная вырезка

Свиная вырезка, или стейк, — это длинный, тонкий кусок свинины. Один из самых постных и нежных кусков мяса на рынке. И стоит недорого.

— Свиная вырезка — это нежирный кусок свинины, который содержит высококачественный белок. Он также универсален и может быть приготовлен различными способами, — пояснила эксперт.

Она предложила приготовить свиную вырезку с запеченным сладким картофелем и брокколи.

Куриная или индюшачья грудка без кожи

Куриная или индюшачья грудка богата железом, белком и разгоняет метаболизм. Варианты без костей и кожи содержат меньше калорий и жира, чем их аналоги с кожей.

— Куриная или индюшачья грудка без кожи — это нежирный источник белка и гемового железа. Его можно использовать в самых разных рецептах, он является основным продуктом многих здоровых диет.

Эксперт подчеркнула, что важно употреблять продукты, богатые железом, в сочетании с продуктами, богатыми витамином С, чтобы улучшить усвояемость. Например, с цитрусовыми, клубникой и болгарским перцем.