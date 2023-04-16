Знак «среднего качества»: почему современный мир так ополчился на перфекционистов

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Нет ничего лучше, чем иметь дело с перфекционистом: уж он-то сделает работу, как надо. Однако многие психологи как в мире, так и в России, отмечая рост перфекционизма у молодых людей, особенно у миллениалов, вместо радости высказывают озабоченность этим. Кое-кто договорился уже до того, что это чуть ли не новая «эпидемия XXI века», следствиями чего являются выгорание и депрессия. Разбираемся с экспертами, почему в наше время перестали ценить перфекционизм.

Впервые о неоднозначности перфекционизма, который раньше считался исключительно положительным качеством, заговорили в 2017 году — после анализа данных 41 000 человек из разных стран. Исследователи проштудировали их «жизненный путь» и поняли, что число перфекционистов растет и достигает пиковых величин среди тех, кто родился около 2000-х, отчего явление и назвали «эпидемией миллениалов». Анализ был произведен по трем параметрам: перфекционизм в отношении себя, он же как нереалистические стандарты и требования к другим и завышенные требования со стороны общества, среды. Оказалось, на нынешних 20-летних среда «давит» втрое сильнее, чем прежде, завышенные ожидания выросли на 10 процентов, а ожидания от окружения — на 17. Авторы исследования объяснили это и воздействием социальных медиа, заставляющих молодежь стремиться к совершенству, чтобы опередить «более совершенных» «обитателей» сетей, и ростом меритократии (так называется принцип управления, по которому высшие руководящие должности должны занимать самые способные люди независимо от социального положения. — «ВМ»), выдвигающей жесткие требования к личному росту.

Среди российских экспертов полного единства мнений по данной теме нет. Бесспорно одно: позиции перфекционизма пошатнулись. А вот почему — давайте разбираться. Неужели мир выбирает как идеал не «знак качества», а «знак среднего качества»?

Психология определяет перфекционизм как убеждение, что идеал может и должен быть достигнут, а несовершенный результат не имеет права на существование.

— Перфекционистами часто называют людей двух разных типов. К первому относятся люди, чья скрупулезность и педантичность определены типом их нервной системы, темпераментом, психофизиологическими особенностями, — объясняет психолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Антонина Третьякова. — Изменить тип нервной системы невозможно, можно выработать для себя индивидуальный стиль деятельности, подобрать соответствующую профессию, наладить отношения с окружением так, чтобы было комфортно жить. И сам человек, и окружающие обычно хорошо знают его особенности и пределы. Коллеги не будут без разрешения брать с его стола бумагу или карандаши, чтобы его не раздражал затупившийся карандаш или недостающие листы бумаги, начальник будет поручать задания, где требуется предельная аккуратность и точность. «Перфекционизм» в житейском смысле этого слова для таких людей комфортен — они не стремятся к недостижимому, это просто их стиль жизни, способ избежать ситуаций, с которыми их нервная система плохо справляется. Второй тип — это люди, чей перфекционизм возник в результате особенностей воспитания. Тут большую роль играет реальная или воображаемая оценка социума. Такой тип перфекционизма чаще приносит человеку дискомфорт, стресс. Идеальным быть трудно. Когда переживания по поводу своего несовершенства и невозможности идеально выполнить работу слишком глубоки, человек может «уйти в болезнь», начать избегать каких-то поручений. Тогда необходимо заняться проработкой этих психологических проблем. Это возможно, хотя и трудно. Придется менять установки, взгляд на себя, цели и ценности.

...Так что же делать с этим коктейлем? По мнению Элины Клименко, операционного директора платформы по работе с самозанятыми «Наймикс», для начала нужно остановиться и адекватно оценить самого себя.

— Вы можете делать работу идеально, но ваше окружение будет оценивать вас так, как вы оцениваете себя. У перфекциониста невысокая оценка своих компетенций зачастую вызвана боязнью допустить ошибку и высоким уровнем тревожности. Уязвимость таких работников — в их болезненном отношении к критике, боязни ошибок и патологическом желании довести все до совершенства.

Именно перфекционисты, по мнению Элины, чаще подвержены выгоранию:

— Принцип Парето применим в обычной жизни: для выполнения 80 процентов задач нужно всего 20 процентов времени, а на оставшиеся 20 процентов работы уходит 80 процентов ресурсов. Безусловно, работодателю необходимы ответственные, дисциплинированные сотрудники, но, выбирая между сотрудниками, обладающими творческим, нестандартным подходом, или сотрудниками, которые обладают высокой педантичностью, сопряженной с высоким уровнем тревоги, работодатель выберет первых.

Однако у психолога Владимира Ковалева иное мнение.

— Раньше делали холодильники, которые работали по тридцать лет без ремонта, сейчас они служат пару лет. Нас приучают к среднему качеству намеренно — на него ориентирована мировая экономика, — замечает специалист. — Эта история про вред перфекционизма навязана нам точно так же, как многие прочие западные ценности. Отовсюду звучит: делай средненько, не напрягайся, береги себя. Это — принцип, с которым нельзя построить великую страну, который не предполагает больших свершений. Он ориентирован на средние знания, средние умения, потребность не выделяться, поскольку если выделишься — то заставят работать, за что-то отвечать. А перфекционизм и ответственность — это равноценные понятия, просто их хотят намеренно развести, превращая общество в толпу безвольных серых личностей с низкими запросами и минимумом желаний.

Нина Макогон, основатель кадрового агентства, ресторанный HR, уверена: перфекционизм может быть полезным, если помогает человеку достигать целей и оставаться мотивированным. Но если он выходит за рамки здравого смысла, он может стать проблемой и привести к прокрастинации и стрессам.

— Если перфекционизм начал влиять на вашу жизнь отрицательно, важно научиться контролировать свои стремления к совершенству, чтобы избежать проблем. Для перфекционистов жизнь может быть непростой, так как они всегда стремятся к выполнению задач на максимально высоком уровне и ожидают от себя слишком многого, — замечает Нина.

— Но только так и достают с неба звезды и совершают прорывы, — уверена психолог Елена Вайнштейн. — Вы просто не замечаете, как ловко оборачивают в привлекательные фантики ядовитые конфетки, заражающие общество моральной проказой: если раньше человеку внушали, что нужно ставить перед собой самые высокие и трудные цели и идти к ним, то сейчас популярна бытовая философия середнячка. Это делается только потому, что миру — так нас учат — не нужно лучшее, ему всегда достаточно «условно пригодного». Так уже понизили планки в искусстве, музыке, так приучают к низменному. Перфекционист — это наивысшее достижение биоэволюции, именно поэтому сейчас его место в мире затирается.

...Выбор за вами, твердят психологи и специалисты. Очевидно, это так. Но подытожим словами психолога Владимира Ковалева: «В историю входят только перфекционисты. Серые середнячки в ней не остаются!»

Не ругайте себя за то, что умеете больше других

Татьяна Беляева, семейный психотерапевт:

— Перфекционизм происходит от латинского perfectum — «наилучшее». Но поскольку отличники статистически составляют меньшинство, социум, при всем явном предпочтении и декларации стремления к успеху, перфекционистов недолюбливает и делает все, чтобы их численность, а если не численность, то качество сильно уменьшилось. Попробуем проследить эволюцию образования синдрома перфекционизма. Ребенок нацелен на достижение и успех любой цели: от дотянуться до погремушки до «свалить» последствия своей шкоды на кота. Он принимает и считает себя успешным до 4–5 лет, затем превалирующей задачей психики является социальная адаптация, и в социуме ребенку внушают другие критерии успешности (не поощрение активного опыта, а послушание). Безусловно, формирование стремления к недостижимому идеалу — многофакторный и многоступенчатый процесс. Проблема в том, что дети, достигшие высокой планки успешности, остаются в социальной изоляции (их пренебрежительно называют «ботанами», «заучками» и другими обидными прозвищами), таким образом, формируется деструкция — одновременное достижение успеха связано со сложным комплексом одиночества, недооцененности, а главное — отвержения.

Вот мы и имеем стереотип, что перфекционизм — не просто зло («самадуравиновата», «нечего было выпендриваться» и т.д.), а зло, требующее «лечения» у специалиста. Часто люди сами себе ставят диагноз «перфекциониста» и обращаются за помощью. Помните: такого диагноза нет, и лечиться от того, что вы успешны, профессиональны, точно не нужно! А вот что нужно — это выстраивать путь успеха и его подкрепление, не бичуя себя за то, что вы знаете и умеете больше других.

В ТЕМУ

Тому, кто хочет стать перфекционистом, но слишком неусидчив для этого, психолог Юлия Сальникова советует:

— Попробуйте сосредоточить внимание на некрупном поручении, но выполнить его выше той планки, которой от вас ждут. Ощутив гордость за результат, зафиксируйте это состояние в себе и, если оно вам понравилось, приучайте себя исполнять все поручения чуть лучше, чем привыкли. Постепенно это станет правилом.

По мнению бизнес-психолога Юлии Керецман, тем перфекционистам, которые страдают от собственной чрезмерности, нужно пользоваться особыми стратегиями:

— Надо попытаться изменить отношение к ошибкам и недостаткам. Они — часть жизни, мы все их совершаем. Воспринимайте их как возможность для развития. Разбивайте задачи на более мелкие, конкретные шаги, это поможет избежать страха перед ошибками.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Лилия Аббас, семейный психолог:

— Мир принадлежит тем, кто профессионален и живет, постоянно повышая требования к себе и своим компетенциям. В творческих профессиях отсутствие перфекционизма приводит к появлению ширпотреба, который силятся выдать за шедевры.

Ирина Ткачук, психолог:

— Можно сколько угодно рассуждать «с современных позиций» о вреде перфекционизма, доказывать это какими-то исследованиями, но суть останется главной: в мире как ценились профессионалы, так они и будут в нем цениться.

Дмитрий Аблогин, психолог:

— Я замечал, что порой перфекционизм — удобный способ чувствовать свою избранность: «Я делаю идеально, остальные мне не ровня». Иногда это тормозит человека, он не может переключиться на новую задачу, так как текущая «еще не идеальна». Я замечал по успешным людям, своим клиентам, что они могут быть не идеальны, допускать ошибки, но в результате не расстраиваются, обращают внимание на ситуацию, а не винят себя. В общем, перфекционист — это невротик, который может жить в своем неврозе годами, не мешая другим, но лишая себя радости жизни, в которой нет идеальности. Бог не терпит прямых линий, в природе нет симметрии.

Антон Калабухов, специалист по маркетингу:

— На самом деле идеал находится где-то посередине, в целостности и равновесии, и его нужно искать там. Но помните, что подход, работающий в одной системе, может не сработать в другой: так, в стартапе перфекционизм может оказаться негативным фактором, так как требуются быстрые итерации, а в творческой работе, например, в создании произведения искусства, он непременно поможет и потому нужен.

Михаил Чугунов, предприниматель:

— Перфекционизм может привести к излишним рискам, на которые перфекционисты могут идти в попытке доказать свою безупречность. Перфекционистам нужно практиковать терпимость к ошибкам.

Екатерина Рогушина, психолог-педагог:

— Перфекционисты нередко делают что-либо исходя из «надо», а не из «хочу», и это глобально приводит к нелюбимой работе, нелюбимому мужчине, потере смысла жизни. Они не умеют отдыхать и заботиться о себе самостоятельно. Но если так относиться к себе, то и другие не будут тебя уважать…

Елизавета Гривень, семейный психолог:

— Все профессионалы. которых я видела, были перфекционистами, которым завидовали окружающие. Они же пытались обесценивать их труды.

Руслана Ермаковская, бизнес-тренер по эффективным коммуникациям:

— Многие называют себя перфекционистами, наделяя слово высокими смыслами: «я не могу допустить в работе плохое качество», «я хочу давать клиенту лучшее» — и далее по списку. Смыслы хороши, но часто, затягивая совершенствование услуги/продукта, сотрудник не приступает к его реализации. Перфекционист часто знает, что улучшение до бесконечности — это лишнее. Но паттерн поведения силен и привычен, и самостоятельно вырваться из порочного круга тяжело. В такой ситуации нужно обратиться к психологу.

РЕПЛИКИ

Любить, лелеять и, если что, договариваться.

Елена Бурова, ведущий бизнес-тренер:

— Если перфекционизм вышел за рамки разумного, с ним можно договориться, ничего особенно не теряя.

Для начала сформулируйте достаточный уровень качества, за который вам готовы платить, определите уровень качества, ниже которого вам будет стыдно признать, что это сделали вы, и сравните эти два уровня. Определите величину разрыва. Если эти два уровня сильно отличаются — вы будете легко зарабатывать, а если они совпали, будете счастливо работать/творить в окружении единомышленников. Посчитайте, сколько часов в неделю/день нужно уделять достаточному качеству, и выполняйте это в первой половине дня/недели.

Остальное время посвятите самому важному проекту — и пусть там ваш перфекционизм включается на полную катушку! На входе в «идеальный» проект пропишите критерии, по которым вы признаете его готовым, и найдите того, кто раз в неделю будет проверять его на соответствие этим критериям.

Алина Кречетова, психолог:

— Ваш перфекционизм, может, кого-то и отпугнет, но он — ваш непобиваемый козырь на рынке труда. Недавно мне рассказала знакомая журналистка, какой шок вызвал у потенциального работодателя ее текст — грамотный, не нуждающийся в правке. Его рассматривали под лупой — давно такого не видели! И если вас кто-то убеждает, что высшее качество сегодня не требуется — не верьте. На рынке, где правит бал серость, вы — тот драгоценный камень, на который всегда найдется покупатель.

Кроме того, нужно понимать, что от перфекционизма во многих областях зависит качество жизни. Вы не пойдете на ужин в кафе или ресторан, где готовят «приблизительно по рецепту». Не ляжете под скальпель хирурга, готового сделать все «почти как надо», и так далее. Гордитесь тем, что вы — перфекционист, а значит — профессионал.