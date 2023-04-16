Гигантские ленивцы и родственники верблюдов: в Чили нашли останки тысяч древних животных

Болото времен ледникового периода в Чили / Фото: Shutterstock

Чилийские палеонтологи нашли и изучили доисторическое болото, в водах которого сохранились останки тысяч древних животных. Научный сотрудник Чилийского университета, профессор Изабель Картахена поделилась с «Вечерней Москвой» подробностями.

Огромные ленивцы

Болото было найдено в районе залива Кинтеро, в провинции Вальпараиса. Оно образовалось еще в ледниковом периоде, 24–17 тысяч лет назад, и тогда заболоченные земли тянулись на несколько километров от современной береговой линии (город Кинтеро стоит на берегу Тихого океана. — «ВМ»). Археологи совместно с палеонтологами обследовали местность.

— Благодаря особым свойствам почвы и воды на этом участке смогли сохраниться останки множества видов животных, обитавших здесь, — говорит «Вечерке» профессор Изабель Картахена.

Ученые обнаружили в этой «капсуле времени» скелеты палеолам (родственников нынешних верблюдов. — «ВМ»), милодонов — эти гигантские ленивцы вымерли 11 тысяч лет назад. Некоторые виды милодонов были размером... со слона и весили от 1 до 2 тонн. Еще там найдены останки оленей, лошадей, лисиц и нутрий. Всего — 7 тысяч останков!

И это не все!

— Мы нашли еще останки белок и некоторых рептилий, кости предков современных крокодилов и аллигаторов, — продолжает Изабель Картахена. — Теперь нам предстоит более подробно изучить сохранившиеся останки и уточнить, что за животные могли здесь жить еще. Кроме того, мы смогли сделать вывод о том, что это место было пригодным для проживания людей. Раньше никаких признаков того, что здесь жили древние люди, ученые не обнаруживали. Пока подробностей об этой части исследований нет, археологи и палеонтологи сосредоточены на изучении останков животных.

Пылесосом по дну

Как рассказала «Вечерке» Картахена, уникальное доисторическое болото — единственный известный ученым затопленный участок конца эпохи плейстоцена (она завершилась 11,7 тысячи лет назад. — «ВМ») на тихоокеанском побережье Южной Америки. По их предположениям, таяние ледников было стремительным. Уровень моря резко поднялся, прибрежные территории затопило. И болото по сути превратилось в дно морское.

Сейчас в районе исследования средиземноморский полузасушливый климат. Здесь растут кустарники. В прибрежной зоне встречаются заболоченные леса (в таких лесах корневая система деревьев сохраняет связь с подстилающим болото слоем. — «ВМ»). Уровень грунтовых вод поднимается близко к поверхности земли под влиянием осадков. Работать в таких условиях было непросто.

— Землю очищали послойно, с помощью специального «пылесоса», который соскребал с нее слои окаменелостей и доисторические отложения, — говорит Изабель Картахена.

Исследователям еще предстоит изучить всю территорию болота, протяженность которого составляет более 11 километров — еще есть участки, до которых они пока не добрались.

— Площадь этого доисторического болота очень велика. На разных его участках могли селиться совершенно разные животные, — подчеркивает Изабель Картахена. — Есть небольшой процент вероятности того, что мы сможем найти здесь даже скелеты людей. Работы много. Еще несколько месяцев мы точно будем изучать данную местность.

КСТАТИ

В январе 2023 года стало известно о находке останков нескольких видов динозавров в долине Лас-Чинас на юге Чили, которых раньше не обнаруживали в этом районе, а также нашли останки двух видов птиц — мезозойских и похожих на современных.