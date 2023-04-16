Кресла-трансформеры и еда из 3D-принтера: какими будут путешествия через 50 лет

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Завтраки, распечатанные на 3D-принтере, заменят шведский стол в отелях. А пройти контроль перед посадкой в самолет можно будет без паспорта — по сердцебиению. Так, по свежим данным исследования ученых-футурологов будут выглядеть путешествия через 50 лет. «Вечерняя Москва» выясняла, что из этого необычного прогноза уже не кажется фантастикой.

Сердце вместо документа

Согласно докладу футурологов, в 2070 году у нас будут биометрические паспорта с микрочипами, в которых зашифрована информация о... сердцебиении. Оказывается, наши сердечные ритмы такие же уникальные, как отпечатки пальцев и сетчатка глаза. Их можно идентифицировать на расстоянии, поэтому в бумажных документах необходимость отпадет.

— Данные о сердцебиении пассажиров будут регистрироваться в глобальной системе точно так же, как сегодня работает технология сканирования отпечатков пальцев, — говорится в отчете футурологов.

Сердцебиение будут считывать специальные сканеры в аэропорту.

— Думаю, путешественники смогут избавиться от бумажного паспорта, — считает эксперт по туризму Диана Фердман. — Кстати, у нас в стране уже лет пять пытаются ввести на государственном уровне электронную путевку. Этот документ помогает вести учет поездок, чтобы турпотоки были «прозрачны». Уверена, что в ближайшем будущем это получится сделать.

Самолеты станут удобнее

Мечта любого туриста — удобные кресла в эконом-классе самолета. И через 50 лет такие появятся! Изготовленные из инновационных материалов, кресла будут легко трансформироваться с учетом роста, веса, сложения и даже температуры тела пассажира.

— Наверное, за 50 лет наше авиапроизводство вполне сможет предложить что-то подобное, — говорит Фердман.

Багаж оставлю дома

Ученые считают: через полвека людям не придется брать в поездку не только паспорт, но и багаж: они смогут просто выбрать одежду, напечатанную на 3D-принтере, прямо в отеле. А при отъезде сдать вещи на переработку.

Также, полагают футурологи, шведские столы в гостиничных ресторанах через полвека будут угощать туристов вкусной и полезной едой, приготовленной с помощью 3D-печати в соответствии с пожеланиями.

— Такой прогноз очень реалистичен, — считает Фердман. — В одном московском ресторане уже сегодня подают 3D-блюда, правда стоят они пока очень дорого. Но лет через 10, возможно, «деликатесы из принтера» поступят в массовое производство. В Европе тоже вовсю идут разработки и в других направлениях, поэтому необходимость собирать чемоданы перед туром отпадет раньше, чем через 50 лет.

Демоверсия поездки

Благодаря развитию компьютерных спецэффектов: бионических, визуальных, слуховых — каждый путешественник сможет протестировать туры, прежде чем их купить.

— Возможность «тестирования» туров, а то и вовсе «путешествия, не выходя из дома» — все это появится раньше, чем через полвека. Уже сегодня вовсю используются костюмы виртуальной реальности, однако пока это дорогое удовольствие. В ближайшие 5–10 лет эти технологии будут совершенствоваться и, будем надеяться, дешеветь, становясь более доступными, — подчеркнула Диана Фердман.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Мельник, эксперт по туризму:

— Сейчас идет активное внедрение технологий в туристическую отрасль. Например, интеллектуальный сервис для поиска попутчика, гида или компаньона на основе обработки данных об увлечениях, которые оставил о себе потенциальный кандидат, чтобы создать наиболее схожую по интересам компанию. Сервисы для безопасности туриста в путешествии — такие как системы защиты от удаленного считывания персональных и биометрических данных, платежных карт. Еще существует технология дополненной реальности, чтобы оценить номера отеля, экскурсии.

ФАКТ

По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году прирост внутреннего туризма составил 10 процентов к 2021 году.