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Лекция «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории»
Сюжет:Живая история
Участники: Геннадий Слышкин — доктор филологических наук, профессор, руководитель лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии; Лидия Малыгина — доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова; Андрей Жариков — помощник директора Музея Победы; Александр Михайлов — историк Музея Победы.
Ведущий — Руслан Орехов.
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