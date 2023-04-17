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Лекция «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Живая история
Общество
Лекция «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории»
Фото: Вечерняя Москва

Лекция: «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории»

Участники: Геннадий Слышкин — доктор филологических наук, профессор, руководитель лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии; Лидия Малыгина — доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова; Андрей Жариков — помощник директора Музея Победы; Александр Михайлов — историк Музея Победы.

Ведущий — Руслан Орехов.

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