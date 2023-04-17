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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Практическое задание для школьников по теме: «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории»

Практическое задание для школьников по материалам лекции «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории»:

Написать эссе на тему «Пять событий из истории России, которые вы считаете значимыми для формирования чувства национальной гордости».