Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля
Практическое задание для школьников по теме: «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории»
Сюжет:Живая история
Практическое задание для школьников по материалам лекции «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории»:
Написать эссе на тему «Пять событий из истории России, которые вы считаете значимыми для формирования чувства национальной гордости».
Эксклюзивы
«Сюрпризов будет еще много»: зачем НАТО готовит своих союзников к масштабным учениям в Швеции Победитель конкурса «Лучший воспитатель Москвы» рассказал, как приучает детей к спорту «Сепсис и летальный исход»: грозит ли России эпидемия лихорадки денге «Они доиграются»: Милонов ответил на возмущения Польши из-за русских туристов в турецких самолетах Хронические опоздания и вспыльчивость: как синдром дефицита внимания проявляется у взрослых
Приметы и советы
Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля
Проще, чем кажется