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Практическое задание для школьников по теме: «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Живая история
Общество
Практическое задание для школьников по теме: «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории»
Фото: Вечерняя Москва

Практическое задание для школьников по теме: «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории»

Практическое задание для школьников по материалам лекции «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории»:

Написать эссе на тему «Пять событий из истории России, которые вы считаете значимыми для формирования чувства национальной гордости».

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