Андрей и Кирилл Эйхфусы: «Работать журналистами — легче, чем месить бетон...»

Фото: Алексей Орлов/Вечерняя Москва

Гости «Мастерской цифровых медиа» — известные журналисты, близнецы Андрей и Кирилл Эйхфусы. Найдя свое истинное призвание в творческой работе в средствах массовой информации, оба со временем стали в равной степени яркими, неординарными узнаваемыми теле и радиоведущими, репортерами-публицистами, интервьюерами, завоевав всенародную горячую любовь публики.

— Уважаемые Андрей и Кирилл, нам предстоит интервью в рамках проекта «Мастерская цифровых медиа», который реализуется при партнерстве АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» и Центра социально-культурного развития семьи и молодежи «Перово». Это - уникальная школа юного журналиста, в которой занимаются школьники «медиаклассов» и другие ребята, решившие связать будущее с искусством журналистки. Вы оба - признанные мастера своего дела, настоящие азы в профессии, и нам весьма любопытно услышать ваше мнение на этот счет.

— Андрей Эйхфус: Выскажу мнение за нас двоих – это на самом деле очень нужный, не имеющий аналогов проект, реализуемый в Москве! Беспрецедентная возможность для молодых людей - погрузиться в свою специальность еще до поступления в профильные вузы! В наше время ничего подобного не было… И возможно, наш профессиональный журналистский путь начался бы намного раньше, если бы подобные школы, занятия и площадки существовали бы в годы нашей юности. Мы очень рады появлению “Мастерской цифровых медиа” в российской столице, тому, что такой проект сегодня наконец открыт, принося огромную пользу другим. Желаем сил, энергии, терпения и успеха талантливым ученикам школы юного журналиста и надеемся, что еще не раз побеседуем с вами в рамках «Мастерской».

— Многие телезрители помнят вас по тв-программе «Формула Качества», где вы с братом обсуждали секреты качества и пользы тех или иных продуктов. С чего же начинался ваш журналистский путь?

— Кирилл Эйхфус: Нашу с братом телевизионную карьеру мы начинали с уникального телеканала «Дарьял ТВ», которым руководили легендарный писатель Аркадий Вайнер и его дочь Наталья Дарьялова. Нам, молодым неопытным телевизионщикам, дали шанс попробовать, в нас поверили. Об этом периоде жизни у нас остались лишь теплые, радостные, светлые воспоминания: о жене Аркадия — тете Соне, о его дочери Наталье, о брате, который жил в США. Эмоциональная связь между всеми Вайнерами была очень крепкой. Аркадий Вайнер — великолепный предприниматель и организатор, сумевший собрать вокруг себя способных людей, помогавших ему продвигать эту мощную «телевизионную машину». Мы тогда старались находиться на самоокупаемости, экономя на многих вещах. У нас на канале выходили потрясающие ток-шоу с прямыми эфирами, с информационными новостными передачами, что послужило для нас с Андреем бесценным опытом.

— А как попали на знаменитый канал «Москва-24»?

— Андрей Эйхфус: На «Москву-24» нас пригласил Игорь Леонидович Шестаков, руководитель холдинга «Москва-медиа», сформировав для работы суперпрофессиональную команду сотрудников.

— Вы с братом лишены звездного пафоса, просты в общении, с вами — легко и интересно говорить. Где работаете сегодня, и что вам нравится больше – выездные съемки или записи в студии?

— Кирилл Эйхфус: Спасибо за комплимент, все — взаимно. Сегодня мы — штатные сотрудники холдинга «Москва –медиа», телеканала «Москва 24», Первого еврейского телеканала «STMEGI.TV», работаем также на радио «Москва FM», плотно сотрудничаем с телеканалами «ТВ Центр», «RTVI». Наш профессиональный опыт включает в себя как студийные съемки и работу с суфлёром, так и репортажи за пределами студии, различные командировки и поездки — 50/50. Выездные съемки - наш конек, наша тема, они — для души, а студийные, в некотором роде – «обязаловка». При этом, искренне любим то и другое.

— Кто-то из вас, в одном из интервью однажды сказал, что один из движущих факторов современного журналиста - тщеславие, и когда вас узнают в магазине, это – чертовски приятно, да еще и мотивирует к дальнейшим трудовым подвигам. Наверное, это больше относится к телевизионным журналистам. А какие основные качества сильного, опытного работника пера можете назвать?

— Андрей Эйхфус: Уверен, обладателям нашей профессии, нашим коллегам — всегда следует говорить правду и рассказывать людям «без купюр» то, что журналист сам видит. Мы с братом всегда стараемся придерживаться этого правила в своей деятельности и занимаемся, в хорошем смысле этого слова, пропагандой дружбы, взаимопонимания, толерантности, теплого уважительного отношения друг к другу и ко всем, окружающим нас народам.

— Какие журналистские проекты вы уже успешно завершили, а что вам еще только предстоит?

— Кирилл Эйхфус: Например, недавно мы с Андреем сняли восьмисерийный фильм для телеканала ТВ Центр, посвященный авариям. В рамках данного проекта активно ездили по местам самых известных крушений, катастроф и рассказывали зрителям о причинах случившегося, выясняли, что нужно было делать для предотвращения того или иного трагического проишествия. До этого снимали два сезона сериала «Небоскребы» на телеканале RTVI, знакомя аудиторию с самыми высотными зданиями планеты. В этот период нас ожидали весьма непростые съемки с командировками по разным странам, где можно было лицезреть все эти нестандартные высотные объекты. И, как сказал раньше, уже почти три года сотрудничаем с Международным фондом горских евреев «СТМЭГИ», под руководством известного мецената, бизнесмена Германа Рашбиловича Захарьяева. Выпускаем итоговую еженедельную передачу «Община» на телеканале STMEGI TV, для которой берем многочисленные интервью и подробно рассказываем о жизни еврейских общин в России и зарубежом, об их традициях, обычаях, праздниках и национальной кухне. В нашей программе также активно затрагиваем темы истории, Холокоста, Великой Отечественной войны, сохранения нашей исторической памяти.

— Добавлю для наших читателей, что Герман Рашбилович Захарьяев, президент Международного фонда горских евреев «СТМЭГИ» — инициатор праздника 26 ияра — Дня спасения и освобождения, Дня Победы по иудейскому календарю, который как раз будем скоро отмечать. Кроме того, не могу не сказать, что в нашей стране вот уже более тридцати лет серьезную работу по сохранению памяти о жертвах Холокоста, об участниках Великой Отечественной войны осуществляет Центр «Холокост», который сегодня возглавляют два сопредседателя — Илья Альтман, профессор РГГУ и Алла Гербер. Но вернемся к основной теме нашей беседы — за что любите свою профессию?

— Кирилл Эйхфус: Мы получили два высших образования, сначала семь лет учились в МИСИ им.Куйбышева (ныне — Московский государственный строительный университет), где надо было месить бетон, потом грызли гранит науки на журфаке МГУ и окончили курсы работников радио и телевидения. Так вот, работать журналистами — точно гораздо легче, чем месить бетон, а еще у нас - очень хорошая зарплата! (смеется*)

— Комфортно ли вам жить в Москве, и как как изменился наш мегаполис за последние годы?

— Андрей Эйхфус: Российская столица для меня – невероятно комфортный, удобный для жизни город, где любые проявления ксенофобии, антисемитизма — находятся на нуле. В Москве ни я, ни мои знакомые, ни разу не сталкивались с агрессией или какой-либо неприязнью на почве национальности, этого здесь просто нет. Мы с братом - коренные москвичи, наш папа родился в Ленинграде, мама – в Москве, наша бабушка появилась на свет в доме, где сегодня находится «Театр у Никитских ворот» под руководством блестящего режиссёра Марка Розовского. Мы все живем в просто потрясающем городе, и он стал таким, благодаря нашему мэру — Сергею Семеновичу Собянину, сумевшему изменить златоглавую в лучшую сторону, облагородить ее, сделав похожей на любой крупный европейский город. Именно поэтому, москвичи сегодня с радостью проводят большую часть времени на улицах, на свежем воздухе, а не в душных квартирах своих панельных домов. Пройдет еще пара недель, станет совсем тепло, и жизнь в весенней столице по-особому закипит, забурлит. Горожане будут подолгу и неторопливо отдыхать в парках, потягивая кофе на верандах открытых кафе. По нашему мегаполису также очень приятно пройтись пешком, забыв про личный автомобиль. Причем, в девяноста процентах случаев, пользуюсь городским общественным транспортом, работающим идеально и по расписанию.