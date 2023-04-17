«Большой спрос»: почему для пассивного дохода выгоднее покупать маленькие квартиры

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Все чаще можно встретить объявления о продаже или сдаче в аренду небольших квартир. Можно ли считать это выгодной перспективой для пассивного дохода, «Вечерней Москве» рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.

Такие объекты действительно востребованы инвесторами для покупки под пассивный доход, уверена Левченко. Маленькие квартиры в основном покупают для сдачи жилья на долгий срок или под коммерцию — услуги мастеров, мини-офис, туризм и так далее.

Кроме того, на выбор квартиры сильно влияет ценообразование. Увеличение стоимости квадратного метра и финансовых возможностей покупателей приводят к покупке таких объектов. То есть таким способом человек решает свою потребность в приобретении выгодного объекта по хорошей цене, подчеркнула спикер.

— Еще одна причина — возможность купить или арендовать небольшую квартиру в центре города или в хорошем, развитом жилом комплексе. Очень часто арендаторам приходилось выбирать между престижностью района и ценой за недвижимость. А с мини-квартирами эту потребность закрыть легче. Например, если помещение берут для коммерции, то проще подобрать локацию «офиса», который будет находиться в районе с потенциальной целевой аудиторией, — пояснила специалист.

Левченко также напомнила, что сегодня молодые люди уже со времен института стараются съехать от родителей и начать жить самостоятельно. Учитывая потребности этой категории, именно квартиры небольшой площади и являются приоритетом при покупке. В таком варианте хорошо сочетаются цена и необходимая площадь.

— Новое поколение совсем по-другому смотрит на вопрос жилья, чем их старшие родственники. Молодежь готова жить в небольшой уютной квартире, при этом не отказывать себе в других благах — путешествиях, развитии, хорошем питании. То есть для молодых людей жилье — это прежде всего место, где можно спать, есть, хранить личные вещи. Да и жизнь по правилам «комфорта в минимализме» уже давно пользуется популярностью, — отметила собеседница «ВМ».

Квартиры маленькой площади — это инвестирование в будущее еще и для коммерческого сегмента. Благодаря небольшой площади квартиры владелец будет меньше тратить на оплату коммунальных услуг. То же самое касается и ремонтных работ. При этом от стоимости аренды можно получать хороший процент, который и будет пассивным и постоянным доходом, заключила спикер.