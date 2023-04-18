Военный эксперт Земцев: Есть минимум две причины, подталкивающие Украину наступать

Специалисты радиоэлектронной борьбы войск Российской армии используют беспилотники «Москит» для боевых целей в зоне спецоперации / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Переход украинских Вооруженных сил в наступление начнется 30 апреля. Такую информацию опубликовал в понедельник, 17 апреля, журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы, оказавшиеся «слитыми» в открытый доступ на прошлой неделе.

Совершенно очевидно, что наступление будет. Но вот дата может передвигаться, считает военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев.

— Есть минимум две причины, подталкивающие Украину наступать. Первая — внутренняя: это потеря Бахмута. Сейчас большую часть города контролируют наши силы, и совершенно очевидно, что удержать город у ВСУ не получится, — пояснил эксперт. — Между тем на всех уровнях Бахмут называли «украинским Сталинградом», и его сдача, без сомнения, станет серьезнейшим ударом по духу украинского общества и армии. Наступление, причем успешное, должно эффект от потери «Сталинграда» смягчить.

Вторая, по словам Земцева, причина наступать — позиция США.

— При Байдене Штаты позорно бежали из Афганистана, резко увеличили госдолг, разогнали инфляцию. А впереди — выборы. Демократам нужно показать, что хотя бы на Украине у них получилось, а значит, Штаты по-прежнему гегемон.

По словам эксперта, где ВСУ будут наступать, пока неясно. Сейчас, по данным основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, украинцы перебрасывают под Бахмут 40 тысяч военных. Их цель — сковать как можно больше российских войск на этом направлении, чтобы оголить наши оборонительные рубежи.

— Логика в действиях ВСУ есть. Но, надо понимать, что для наступления на каком-то участке им в любом случае придется иметь как минимум трехкратное преимущество в живой силе, технике, боеприпасах. А у них этого преимущества нет нигде, — пояснил Андрей Земцев. — Во-вторых, что еще важнее, любое сосредоточение сил на любом участке становится моментально заметно: наша разведка, в том числе спутниковая, «мониторит» все передвижения противника.

Политолог Григорий Савельев уверен, что украинский «наступ» будет скорее информационным.

— Они, возможно, где-то продвинутся на пару километров. Это, естественно, распиарят как великую победу. Новость, что наступавших встретили и уничтожили российские резервы, в их СМИ не попадет, — пояснил эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Джерелиевский, военный аналитик:

— ВСУ попытаются наступать тремя волнами. Сначала пойдет пехота — это обычные мобилизованные, расходный материал. Затем — легкая западная бронетехника и пикапы с пулеметами. После — тяжелое вооружение и солдаты, подготовленные на Западе. ВСУ в любом случае ждут чудовищные потери.