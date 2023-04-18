Одна жизнь, одна команда: футбольный клуб «Динамо» отмечает вековой юбилей

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Во вторник, 18 апреля, крупнейшее спортивное общество страны и футбольный клуб «Динамо», за который болеют сотни тысяч москвичей, отмечает 100 лет! «Вечерняя Москва» обсудила с ветераном команды, дублером легендарного вратаря Льва Яшина Олегом Ивановым уникальную школу «Динамо».

Спортивное общество «Динамо» в послевоенные годы было не просто легендой — команды с таким названием были вершиной мастерства для спортсменов. Кто рос в Советском Союзе, наверняка помнят, как гремели киевское «Динамо» или тбилисское «Динамо». А для меня примером всегда был Лев Яшин из московского клуба — единственный из вратарей, получивший «Золотой мяч». Мне посчастливилось стать его дублером. Конечно, работать с такой легендой дорогого стоит. Многие говорят, что школы Яшина не существует, но это неправда. Она есть, и еще какая! Мы, когда играли вместе, в то время редко отбивали мячи — всегда ловили, и потом, когда я уже работал тренером, учил этому ребят с малых лет. Хотя сейчас многие тренеры, учитывая, что мячи непредсказуемые, требуют: отбил, и все! Как в гандболе. Но футбол — это не гандбол. И методика Яшина все равно продолжает существовать. И традиции динамовские остаются. Главное: выбор позиции, прогнозирование ситуации, умение читать игру и оказаться в том месте, куда прилетит мяч. Принимать решения нужно было молниеносно, впрочем, как и в любом другом виде спорта. Пусть выходить на поле мне доводилось редко, но опыт, полученный от Яшина и других динамовских мастеров, очень пригодился, даже когда я уже уехал в брянское «Динамо». И не зря поется в песне: «Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить...» Для меня это точно про «Динамо»!

Единственный в мире такой

Без сомнения, самой легендарной личностью «Динамо» можно назвать знаменитого вратаря Льва Яшина. Он стал не только символом московского клуба, он стал символом всего отечественного спорта. Ведь недаром он единственный вратарь в мире, кому вручили «Золотой мяч» — награду лучшего футболиста Европы.

Первый чемпион страны

Московское «Динамо» является первым чемпионом Советского Союза. Хотя футбольные баталии в стране проводились уже давно, первый чемпионат прошел в 1936 году. И именно «бело-голубые» победили в первом чемпионате. В том первенстве участвовало всего семь команд, и динамовцы победили во всех матчах. Через год «Динамо» вновь победило в чемпионате плюс завоевало кубок СССР. В 1940 году снова динамовцы взяли титул. В 1941 году клуб успешно начал первый круг, шел в лидерах, но из-за войны чемпионат был прерван.

Звучат «динамики»

Собственному образованию как спортивному обществу «Динамо» обязано Госполитуправлению при НКВД РСФСР. Затем куратором команды были могущественные МВД и КГБ СССР. Эта поддержка силовиков не могла не отразиться на «кличках» как команды, так и ее болельщиков. В результате и те, и другие унаследовали прозвища силовиков. Также от названия клуба «Динамо» досталось прозвище «динамики», а от расцветки белой и голубой клубной формы — «бело-голубые» соответственно. Фан-движение клуба одно из старейших в стране. Самые активные поклонники сегодня собираются на Западной трибуне «ВТБ Арены».

Лещенко и усы

Артист Лев Лещенко связан судьбой с клубом. Его отец работал в органах госбезопасности, а «Динамо» было ведомственной командой. Лев Валерьянович и сам играл, правда, в баскетбол. Но не пропускал ни одного матча футбольной команды. Он до сих пор является главным поклонником «Динамо» и болеет настолько сильно, что в случае триумфа любимой команды в чемпионате России — 2022 пообещал отрастить усы, которых у артиста никогда не было.

Служили Родине

В годы Великой Отечественной войны футболисты московского «Динамо» воевали, и многие вернулись с наградами: Иван Овечкин, Василий Павлов, Ярослав Титов, Федор Чулков, Константин Фомин, Франц Шимкунас. Некоторые попали в команду уже после войны и стали звездами «Динамо»: Сергей Никульцев, Анатолий Родионов, Владимир Савдунин, Леонид Соловьев.

Турне по Великобритании

Сразу после Великой Отечественной войны в 1945 году «Динамо» провело серию из товарищеских матчей с сильнейшими профессионалами Англии, Шотландии и Уэльса. Наши спортсмены играли с «Челси», «Кардифф Сити», «Глазго Рейнджерс». Общая разница мячей этих встреч была впечатляющей — 19:9 в пользу «Динамо». Всего на матчи «русских футболистов» пришло 275 тысяч зрителей. На фото внизу: 6 ноября 1945 года. Футболисты московского «Динамо» во время прогулки по Лондону.

Самая крупная победа

Футбольный клуб «Динамо» Москва — единственный клуб страны, который участвовал во всех 54 чемпионатах СССР. «Динамо» — один из самых титулованных отечественных клубов: 11 раз команда становилась чемпионом СССР, 11 раз становилась вице-чемпионом СССР, 5 раз завоевывала бронзу, 6-кратный обладатель Кубка СССР, 5-кратный финалист Кубка СССР, вице-чемпион России, 4-кратный бронзовый призер чемпионатов России, обладатель Кубка России (1995), трехкратный финалист Кубка России. Финалист Кубка Обладателей Кубков. На фото слева: футболист московского клуба «Динамо» Сергей Подпалый с Кубком России-95.

Преданы всем сердцем

Фото: TASS

За свою историю футбольный клуб «Динамо» добыл немало трофеев. У него огромная армия поклонников. Недаром девиз динамовских болельщиков: «Одна жизнь — одна команда!» В числе самых преданных болельщиков были Юрий Никулин, Евгений Леонов, Лев Дуров, Василий Лановой, Михаил Державин, Евгений Евтушенко, Юрий Энтин. Сегодня это и известные политики, и музыканты. Например, Сергей Степашин, Вячеслав Добрынин, Александр Овечкин, Алина Кабаева и многие-многие другие знаменитости.

Не стадион, а сказка

Стадион «Динамо» тоже в этом году отмечает своеобразный юбилей. Ему исполняется 85 лет — построен он был еще в 1928 году. Эта легендарная арена видела немало триумфов и громких побед. А в 2008-м он был закрыт на глобальную реконструкцию. И хоть сейчас он носит название «ВТБ Арена парк», для москвичей он навсегда останется родным «Динамо»! Кстати, старый стадион имел форму подковы, чтобы там было удобнее проводить танковые парады. Сегодня же под одной крышей этого огромного и во многом уникального строения находится не только футбольная арена, но и многофункциональная площадка, которая при необходимости превращается в хоккейную, которая легко превращается в баскетбольный зал.

«Вечерка» дозвонилась

Дмитрий Аленичев, многократный чемпион России, бывший футболист «Спартака»:

— Хоть я и спартаковец, но хотел бы поздравить своих «извечных» соперников из легендарного «Динамо» с юбилеем. Конечно, за долгую историю у клуба было много прекрасных футболистов, один Лев Яшин чего стоит. Если вспоминать наши московские баталии («Спартак» и «Динамо»), то, конечно же, эти игры вызывали повышенный интерес у болельщиков, матчи были очень и зрелищные. А мне посчастливилось в одном из таких дерби забить один из своих красивейших голов.

Прямая Речь

Станислав Петухов, хоккеист, тренер, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, победитель Олимпиады:

— «Динамо» это не только про футбол. Это еще и мощнейшая хоккейная школа — одна из лучших в стране. Такой была, такой и остается! Я родился в Москве. Зимой мы, мальчишки, играли в хоккей с мячом клюшками из проволоки. Однажды моя мама обнаружила на антресолях коньки отца, прикрепленные к ботинкам. Я надевал четыре пары носков, эти ботинки, цеплялся проволокой за трамвай и катился к стадиону, где играли «Динамо» и «Буревестник».

Там я учился кататься на коньках. Когда стал старше, попал в команду «Буревестник». Позже меня заметил наш будущий старший тренер сборной страны Аркадий Чернышев и предложил мне попробовать свои силы в команде «Динамо». Уже в сборной команде страны я был нападающим и только в самые последние годы стал играть в защите. Закончил играть в 1969 году. Стал работать тренером в хоккейной секции общества «Динамо». На «первенстве двора» нашел такого мальчишку, как Зинэтула Билялетдинов. Он стал первым тренером, чья команда выиграла Кубок Гагарина четыре раза. Так что вся моя жизнь начиная с 1956 года прошла в «Динамо».