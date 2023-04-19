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Приметы и советы

Как избежать укуса клеща в 2023 году: советы и рекомендации

Ника Комкова
Общество
Как избежать укуса клеща в 2023 году: советы и рекомендации
Фото: Pexels

Весной не только оживают растения, но и просыпаются клещи. Эти опасные насекомые — переносчики многих возбудителей инфекций, что угрожают и людям, и животным. В частности, из-за укусов членистоногого можно подцепить энцефалит или болезнь Лайма. Оба недуга грозят инвалидностью или гибелью. Как обезопасить себя, близких и питомцев в сезон активности вредителей — в материале «Вечерней Москвы».

Избегайте высокорискованных зон

Скопления клещей наблюдаются в смешанных и лиственных лесах. Насекомые любят прятаться в локациях с густой травой и кустарником. Также они обитают в парках, на дачных участках, в огородах. В большинстве случаев кровопийцы не прыгают с деревьев, а наползают с трав и кустарников, на которых сидят. Считается, что эти паукообразные не живут в хвойных лесах. А также в местности, где множество муравейников. Дело в том, что «санитары леса» поедают мелких клещей, и они не успевают превратиться во взрослых особей.

Если вы все-таки оказались в лиственном и смешанном лесу, нужно прогуливаться по сухим солнечным тропинкам вдали от кустов, зарослей, болота и высокой травы. Роспотребнадзор ежегодно публикует обновляемый список территорий, которые эндемичны по клещевому энцефалиту. Стоит изучить данные перед тем, как отправиться на прогулку или пикник за город. В Московской области, к примеру, заражены два района, а в Тверской — уже двенадцать.

Выбирайте одежду, которая защитит от клещей

Отправляясь на прогулку в места обитания насекомых, убедитесь, что одежда максимально закрывает тело. Желательно надеть высокую обувь, голову следует покрыть головным убором. А лучше надеть капюшон, чтобы шея тоже была под защитой. Выбирайте наряд светлого однотонного оттенка. Все элементы должны плотно прилегать к телу. Такие меры необходимы, чтобы удлинить путь клеща до кожи в случае нападения.

Препараты для борьбы с клещами

Есть три вида препаратов для борьбы с клещами, их можно купить в аптеке или супермаркете.

  • Акарицидные. Вызывают паралич нервной системы у паразита. Токсичны, поэтому не подходят для обработки детей. Взрослым нужно сначала обработать одежду в хорошо проветриваемом помещении, высушить ее и уже потом надевать.
  • Репеллентные. Призваны сделать человека непривлекательным для клеща. Можно наносить на нежные участки кожи. Подмышки, внутренние части коленей, лодыжки — излюбленные места для членистоногих.
  • Инсектицидно-репеллентные. Отпугивают и парализуют клеща. Также действуют на комаров и мошек. Наносятся только на одежду и снаряжение.

Важно, чтобы в репеллентах было действующее вещество ДЭТА: его эффективность доказана. Такие средства наносятся на кожу и одежду. Препараты, в составе которых есть перметрин, — только на одежду и спортивное снаряжение.

Проверяйте себя и своих близких после прогулки

Во время прогулки каждые десять–пятнадцать минут нужно проводить взаимные осмотры. Дома рекомендуется внимательно исследовать одежду и тело, в том числе спину и кожу головы. Излюбленные места паразитов для присасывания — шея и грудь, руки, подмышки, спина. У детей чаще всего клещей находят на голове и за ушами.

Всю одежду нужно вытряхнуть за пределами квартиры и постирать в горячей воде. Не стоит приносить в жилище свежесрезанные растения. Домашнее животное сразу же проверяют на наличие паразитов.

Если клещ обнаружен на человеке, то главное — не впадать в панику. Если паукообразное не присосалось, его можно просто смахнуть, а лучше — уничтожить, например сжечь.

Если насекомое плотно сидит на коже, то нужно скорее его удалить. Лучше для этого обратиться в медучреждение. Например, в ближайший травмпункт. Удаленное насекомое отправят на исследование в лабораторию. За самочувствием укушенных людей внимательно следят в течение двадцати одного дня.

Важно: при появлении любых признаков недомогания немедленно обращайтесь в медучреждение.

Защитите своих домашних животных

Кровопийцы опасны и для здоровья питомцев. Укусы угрожают аллергическими реакциями и инфекционным заражением.

Нужно позаботиться о защите собаки от паразитов. Для этого стоит приобрести специальный костюм, пропитанный антипаразитарным средством. Также в продаже есть соответствующие ошейники, капли для холки и спрей — все средства помогут отпугнуть насекомых от животного.

После каждой прогулки с собакой хозяину следует обязательно осматривать шерсть, уши, пасть и лапы животного на предмет наличия клещей. После этого рекомендуется прочесать шерсть гребенкой с частыми зубьями или пуходралкой. Если нашелся паразит, его нужно удалить как можно скорее. Лучше отвезти животное в ближайшую ветклинику. Клеща отправят на исследование на предмет боррелиоза и энцефалита.

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