10 забавных фактов о белых кошках

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Белоснежные кошки — одни из самых красивых животных, созданных природой. Хвостатых владельцев белой шерстки объединяет ряд особенностей, которые характерны только для них. Издание The Spruce Pets перечислило десять забавных фактов.

Белая шубка может быть у любой породы

Полностью белый окрас кошачьей шубки не привязан к какой-либо породе. Представители многих пород (как длинношерстных, так и короткошерстных) могут иметь чисто белую шерсть, включая персов, турецких ангор, американских короткошерстных, сиамских кошек и девон-рексов.

Особенность обусловлена тем, что у этих кошек доминирует ген W, известный как маскирующий. Он «скрывает» все остальные гены окраса и рисунка шерсти в генетическом составе у кошки, в результате чего шерсть становится белоснежной.

Уникальный цвет глаз

Цвет кошачьих глаз связан с выработкой меланина в организме. Соответственно, у кошек с белой или светлой шерстью часто бывают светлые глаза — синие, зеленые, желтые, оранжевые. Также «белоснежки» часто славятся разными глазами.

Многие белые кошки — глухие

Те же генетические факторы, что влияют на цвет шерсти и глаз, могут вызывать у кошек полную или частичную глухоту. Наибольшая вероятность глухоты имеется у белянок с голубыми глазами. У белых кошек, у которых один глаз голубой, а второй другого цвета, часто не слышит ухо с «голубой стороны», в то время как ухо с другой стороны слышит нормально.

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Белые кошки — не альбиносы

Кошки с белой шерстью — не альбиносы. Отличие в том, что у белых кошек просто есть ген белого меха, в то время как альбинизм — это генетическое заболевание, которое приводит к полному отсутствию цветовой пигментации кожи, меха и глаз.

Самый простой способ определить, является ли кошка альбиносом, — посмотреть на ее глаза. Белые кошки, как упоминалось ранее, могут иметь широкий спектр цвета глаз. Однако у кошек-альбиносов часто глаза имеют очень бледный оттенок — светло-голубой, розовый или красный. На самом деле их глаза не розовые и не красные: отражение света от кровеносных сосудов просто придает им такой вид.

Могут загорать

Как и люди, кошки со светлой или белой шерстью подвергаются повышенному риску получения солнечных ожогов, особенно на ушах, веках и носу. Поскольку белые кошки более восприимчивы к лучам солнца, они также подвержены риску развития плоскоклеточного рака или рака кожи.

Важно защитить светлую кожу кошки от воздействия солнечных лучей. Нужно ограничивать время пребывания котенка у светлых окон с десяти часов утра до четырех часов дня, когда солнце светит сильнее всего. Стоит купить плотные шторы, которые помогут блокировать или ограничат проникновение ультрафиолетового света через окна. Если кошка живет на улице, ветеринар поможет подобрать для нее солнцезащитный крем.

Считаются счастливчиками

В отличие от якобы невезучих черных кошек, полностью белые кошки символизируют удачу в культурах по всему миру. Хорошо известная японская «манящая кошка» (манэки-нэко) чаще всего изображается белой. С девятнадцатого века эти статуэтки ставят возле входа в дом или на предприятие, чтобы привлечь благополучие.

Живут в Белом доме

У нескольких президентов Соединенных Штатов во время их президентских сроков по Белому дому сновали белые кошки.

У Резерфорда Б. Хейса, Джеральда Форда и Джимми Картера, 19-го, 38-го и 39-го президентов соответственно, были сиамские кошки. У Уильяма Маккинли, 25-го президента, были две турецкие ангоры с экзотическими именами Энрике Деломе и Валериано Вейлер.

Белые персидские кошки — самые популярные

Все белые кошки — великолепны, но самыми яркими и востребованными, пожалуй, являются персидские. Их длинная шелковистая шерсть и большие выразительные глаза выглядят очаровательно. Неудивительно, что эти милые мордашки украшают календари с кошачьей тематикой и упаковки с кормами для домашних животных.

Однако владельцы белых персов знают, что ключ к идеальной внешности животных — регулярный уход. В противном случае шерстка станет грязной и спутанной.

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Чисто белые кошки встречаются реже всего

Существует много кошачьих расцветок, и все они прекрасны. Однако среди однотонных кошек чисто белый цвет шерсти встречается реже всего.

Белые кошки застенчивы

У каждой кошки свой характер, но людям часто нравится делать обобщения касательно различных окрасов кошек и их типов личности. Например, считается, что кошки черепахового окраса очень независимы, рыжие — общительны и дружелюбны, а черные — любвеобильны. В связи с этим часто говорят, что белые кошки немного застенчивее и спокойнее, чем представители других окрасов.