Столичные психологи рассказали о поиске смысла жизни

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Каждому из нас хочется обрести в жизни ориентир, наполняющий значимостью каждый день, дающий силы и энергию. Однако сделать это бывает не просто. В День поиска смысла жизни специалист Московской службы психологической помощи населения Денис Хакимов рассказал, как преодолеть возможные сложности.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросом для чего мы живем? Достаточно ли сделали, чтобы не жалеть впоследствии о бесцельно прожитых годах и упущенных возможностях? Единого ответа просто не существует и областей, в которых люди ищут своё место, великое множество. Кто-то раскроется в профессиональной среде, достигнув вершины карьерной лестницы. Для другого самым ценным будет семья и близкие, забота об их благополучии. Третий же выберет реализацию творческих идей или совершенствование тела через упражнения и физические нагрузки.

Если же мы не понимаем, чего хотим «на самом деле», не видим интересных перспектив и не чувствуем насыщенности происходящего — возможно пришло время задуматься о себе, что-то поменять или пересмотреть свой жизненный опыт. Сказать, как всегда, легче, чем сделать. Но, тем не менее, есть несколько рекомендаций, которые помогут в поисках.

Не будьте пассивны

На самом деле, без нашей активности ничего не произойдет. Не бойтесь пробовать что-то новое. Помните, что любая дорога начинается с первого шага.

Научитесь понимать, чего хотите именно вы

Тратите все силы на то, чтобы получить руководящую должность в фирме, хотя всегда любили музыку? Пошли по стезе экономиста по настоянию родителей, но в душе вас тянуло к заботе о животных? Жизнь очень сложна, и не всегда получается реализоваться так, как хотелось бы. Всегда можно найти точки пересечения того, чем мы заняты в данный момент и того, куда бы хотели двигаться. Это бывает компромиссным и очень рабочим вариантом.

Начните изменения с себя

Подумайте, чего бы вам хотелось больше всего? Что может сделать вас счастливее? Для ответов на эти весьма непростые вопросы следует разобраться в собственном внутреннем мире, мотивациях, интересах и целях. Здесь как никогда будет полезна работа с психологом. Особенно если уже появилась заметная неудовлетворенность своей работой или жизнью в целом.

Развивайтесь

Пробуя новое, мы как бы открываем себя с неожиданной стороны. Вдруг в ком-то пропадает художник или первоклассный садовод? Возможно ли, что неплохие математические способности получится применить в новой деятельности? Сюда стоит отнести и внутреннее развитие, когда мы вырабатываем определенное отношение к миру, окружающим и близким, общественным событиям, религии, науке и т.д.

Начните с малого

Смыслы и цели не обязаны быть грандиозными. Они должны приносить радость прежде всего своему носителю. Для кого-то будет важно спасти вымирающий вид животных во что бы то ни стало. Другому ближе забота о ребенке, его образовании и воспитании. Не надо сравнивать объёмы и глубину этих установок — они имеют вес только в контексте конкретных людей, их опыта и способностей.

Найти смысл жизни — облечь его в четкую и понятную форму, конечно, не просто. Излишними стараниями, мы рискуем загнать себя в состояние крайней неудовлетворенности происходящим, поддаться негативным эмоциям и плохому настроению. Главное — не опускать руки и не бояться попросить о помощи, если это необходимо.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 26 апреля в 10:30 состоится онлайн-мероприятие «Как поставить цель и достичь ее». На нем будут затронуты темы постановки значимых целей и способов их реализации. Участие бесплатно, необходима регистрация.