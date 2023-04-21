Боль в правом подреберье и тошнота: какие симптомы указывают на панкреатит и рак поджелудочной железы

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Опоясывающая боль и длительные интенсивные боли в верхней половине живота в области под ребрами могут быть симптомами серьезных заболеваний поджелудочной железы. Какие еще признаки сигнализируют о проблемах в брюшной области, «Вечерней Москве» рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Макушева.

Симптомы

По ее словам, при панкреатите и других болезнях поджелудочной железы — панкреонекрозе или опухолевых процессах — возникают:

тошнота;

повторяющаяся рвота, часто не приносящая облегчения;

диарея;

гиперсаливация (повышенное слюноотделение);

отрыжка;

отсутствие аппетита.

— Все эти симптомы также могут сопровождаться повышением температуры, вздутием живота, метеоризмом, быстрой утомляемостью и общей слабостью, — перечислила врач.

При наличии панкреатита у пациента, по словам специалиста, возникает опоясывающая боль в правом подреберье, которая отдает в спину, грудную клетку и нижнюю часть живота.

Она может усиливаться после приема пищи, употребления спиртных напитков, копченой, жареной, острой, кислой, жирной пищи, солений, кофе или курении сигарет натощак. Более того, дискомфорт возникает даже при резких движениях, кашле и глубоком вдохе или выдохе.

При панкреатите врач назначает диету, которая состоит из полезных продуктов. Исключается полностью острая, чрезмерно соленая и кислая еда. Пациенту запрещено употреблять алкоголь, кофе и крепкий чай. Процесс лечения занимает около шести-восьми месяцев. Терапия представляет из себя прием медикаментов и дополнительные обследования.

Почему возникает

Стресс — еще один фактор, который влияет на работу поджелудочной железы:

— Стресс бьет по желудку, поджелудочной железе, кишечнику. Может развиться не только панкреатит, но и эрозивный процесс в слизистой желудка.

Рак поджелудочной — отдельный пласт для изучения, а все потому, что точные причины этого недуга до сих пор не установлены. Но есть факторы, которые провоцируют развитие проблемы:

— Курение приводит к ишемии органа, хронический панкреатит при воспалительных процессах тоже может перерасти в рак. Употребление токсических веществ негативно сказывается на функции органа. Заболевания полости рта также способны сформировать опухолевые очаги в поджелудочной. Как правило, такие болезни возникаю у людей, перешагнувших 70-летний рубеж, — заметила спикер.

Эксперт уточнила, что злокачественная опухоль в отличие от доброкачественной образовывается из клеток поджелудочной железы. Протекает процесс без особых симптомов. Серьезные признаки болезни появляются на поздних стадиях и с трудом поддаются лечению.

Эксперт отметил, что рак лечат с помощью оперативного вмешательства, лучевой и химиотерапии. Иногда хирургическое вмешательство — это единственный способ избавиться полностью от проблемы.