Как рассчитать стоимость постройки загородного дома

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Спрос на строительство частных домов вырос на 79 процентов. Такие данные привели специалисты крупного портала по ремонту и строительству недвижимости. «Вечерняя Москва» узнала, в какую сумму обойдется возведение дачи в этом сезоне.

По словам представителя компании по продаже загородных участков Юлии Алпатовой, рост интереса к жизни в Подмосковье наблюдался еще во время карантина.

— Многие стали строить дачи, а кто-то окончательно перебрался в загородный дом, — отмечает эксперт. — Порой построить его дешевле, чем купить квартиру. Есть неплохие участки, которые стоят 1,5 миллиона рублей. Да и инфраструктура, транспортная доступность в дачных поселках в 100 километрах от Москвы стала налаживаться. Кроме того, недвижимость — это всегда выгодное вложение. Дачный домик ведь можно сдавать. Сейчас идет запрос на строительство небольших двухэтажных домов площадью 100 квадратных метров и участков не больше 8 соток, чтобы просто отдыхать там на выходных.

Первостепенные работы

С чего начать строительство дома? С фундамента. К таким работам нужно отнестись максимально внимательно. Фатальные ошибки, допущенные на этом этапе, могут сделать дом недолговечным.

— Если говорить о стоимости фундаментных работ, то все зависит от площади и вида фундамента, — рассказывает «ВМ» прораб Александр Солдатенков. — Свайно-винтовой позволяет построить хороший дом даже при сложной геологии. Стоимость, как правило, начинается от 7000 рублей за «квадрат». Другой популярный вид, но уже подешевле, — монолитный фундамент. Он также отличается долгим сроком службы. Цена начинается от 5000 рублей за квадратный метр.

Сэкономить здесь можно только на покупке материалов — например, выбрать более дешевые аналоги или приобрести б/у в интернете. Таким образом удастся скинуть до 50 тысяч рублей.

Инженерные коммуникации

Это не менее важный вид работ, поэтому на исполнителях сэкономить не выйдет.

— Электричество, отопление, водоснабжение, канализация, водоподъем... Здесь нужны грамотные специалисты, чьи услуги обойдутся в среднем в 300 тысяч рублей, если мы говорим о бригаде рабочих. Если хотите снизить цену, можно приобретать более дешевые трубы, а также вместо канализации оборудовать септик (сооружение для механической очистки сточных вод. — «ВМ») — это обойдется в 150 тысяч, — поясняет Солдатенков.

Внутренняя отделка

На внутренней отделке можно сэкономить больше всего. Лакокрасочные материалы приобретают на оптовых рынках — там цены в несколько раз ниже, чем в профильных розничных магазинах.

— Обить дом вагонкой гораздо дороже, чем покрасить стены или наклеить обои. Более того, это можно сделать самостоятельно и заплатить только за материалы. Если мы говорим о небольшой площади, то вы заплатите около 50 тысяч рублей за материалы, — утверждает эксперт.

ЦИФРА

500 тысяч рублей будут стоить работы по внешней отделке загородного дома вместе с утеплением и сайдингом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Сейчас стоимость готовых загородных домов с участками начинается от 500 тысяч рублей и заканчивается несколькими миллионами. Лучше всего приобретать эту недвижимость сейчас, так как в скором времени цены могут вырасти на 30–40 процентов.

Соблюдай правила

При приобретении готового участка важно обратить внимание на следующие характеристики.