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Лекция «Современные форматы видеокоммуникаций»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Мастерская цифровых медиа
Общество
Лекция «Современные форматы видеокоммуникаций»
Фото: Вечерняя Москва

Лекция «Современные форматы видеокоммуникаций»

Участники: обозреватель сетевого вещания редакции газеты «Вечерняя Москва», радиоведущий Руслан Орехов, учащиеся медиаклассов.

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