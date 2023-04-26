Нехватку врачей решают увеличением зарплаты и техническим оснащением

Фото: Из личного архива Дмитрия Гарцева

26 апреля исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал об обеспечении медикаментами и медицинским оборудованием новых регионов России, а также совместном проекте с движением «Народный фронт» и некоммерческой организацией «Красный круг».

Обстрелы новых территорий и постоянные провокации со стороны вооруженных сил Украины, к сожалению, не заканчиваются. Но вопреки всему мирная жизнь там восстанавливается.

— Естественно, с 2014 года у нас был большой отток докторов и других специалистов. Но при этом хочу отметить, что так или иначе все эти годы медицинская помощь в ДНР оказывалась по всем профилям, — говорит Дмитрий Гарцев.

Плюс многие врачи отправились на фронт защищать Родину, а кто-то, например, вышел на пенсию. А студенты и молодые специалисты переезжают или уходят из профессии. В ДНР намного меньше профильных медицинских вузов, чем в других регионах страны. Но Гарцев отмечает, что кадровый дефицит в республике имеет место быть, как и в каждом другом субъекте России.

— Просто надо понимать, что территории подвергались обстрелам, часть людей, в том числе и врачи, просто потеряли свое жилье и были вынуждены уехать в другие регионы России. Но сейчас специалисты возвращаются, приезжают новые, — рассказывает и. о. министра здравоохранения ДНР.

Все кадровые нехватки и запрос населения на все виды лечения сейчас решают, в том числе и с помощью врачей-добровольцев.

— Хотелось бы поблагодарить волонтерское движение, каждого человека, который каким-то образом помогает нам. С «Народным фронтом», например, мы начали работать и взаимодействовать еще до начала спецоперации, — говорит Гарцев.

Но, по его словам, так как помощь была массовой, не всегда была возможность помогать «в нужном месте и в нужном времени». Кроме того, сначала система не была отлажена до конца. Например, иногда у собранных в рамках гуманитарной помощь лекарств подходил к концу срок годности.

— А сейчас нам нужна именно адресность и узкая специализация врачей, — отмечает Дмитрий Гарцев.

По его словам, это отчетливо видно по работе мобильных поликлиник, которые подарил «Народный фронт».

— С их помощью оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по всей ДНР, которая позволяет «дойти» до каждого конкретного пациента. Кардиохирурги, которые выезжали с «Красным кругом» в Мариуполь, где есть необходимое оснащение, показали свою эффективность. То же самое и с узкими специалистами, посетившими город Шахтерск. Потому что где-то нет кадров, где-то — материально-технической базы. А спрос на все это есть, — отмечает Гарцев.

Но, как он отметил, сегодня система здравоохранения в республике почти интегрировалась в российскую.

— Например, мы во многом увеличили бюджетное финансирование, наладили льготное лекарственное обеспечение. Но, конечно, мы понимаем, что одномоментно нельзя всю систему сделать идеально выстроенной, — отмечает и. о. министра здравоохранения.

Он добавляет, что, так как в республике продолжаются боевые действия, поэтому там действуют пункты временного размещения людей. И оснастить их всем необходимым поможет транзитно-перевалочный склад, который «Красный круг» сможет создать после получения разрешения на фармацевтическую деятельность. Оттуда лекарства будут доставляться в госпитали, лечебные учреждения и напрямую людям.

— На сегодняшний день больше всего необходимы общедоступные медицинские препараты. Например, против гипертензии, от болезней сердца. Именно на них идет большой запрос у обычного населения, — рассказывает Дмитрий Гарцев.

И чем больше врачей-добровольцев присоединятся к гуманитарной миссии, тем большему количеству людей будет оказана необходимая помощь.

— Особенно это касается отдаленных районов, где ситуация не такая позитивная, как, например, в Мариуполе и Донецке. Ведь в этих городах существуют крупные республиканские больницы с самыми разными видами помощи. А вот, например, в сельских поселениях такого нет, — говорит Гарцев.

По его словам, там был большой ажиотаж во время приезда мобильных комплексов, где можно было пройти выездную диспансеризацию.

Он также отмечает, что в Донецкой Народной Республике успешно формируется система Фонда обязательного медицинского страхования.

— Идет активная выдача полисов нашим гражданам. ОМС начнет действовать в республике уже с 1 января следующего года. К этой дате мы полностью войдем в систему и будем осуществлять медицинскую помощь уже в ее рамках, — рассказывает и. о. министра здравоохранения ДНР.

Кроме того, республика стимулирует врачей оставаться в профессии и возвращаться тем, кто ранее уехал. Делают это с помощью повышения заработной платы.

— По всей Донецкой Народной Республике увеличен на 20 процентов фонд оплаты труда врачей и медицинских специалистов. Это одна из приоритетных задач, которую поставил перед нами наш президент Владимир Путин. Мы должны выйти на конкурентоспособные цифры с другими регионами, — говорит Дмитрий Гарцев. — И планово, постепенно это будет решаться и реализовываться. Например, уже сейчас средняя зарплата медработников составляет 55–60 тысяч рублей.

Но помощь врачей-добровольцев проходит не только на территории ДНР. Конечно же, остальные три региона, вошедшие в состав России, также получают необходимую помощь от «Народного фронта» и «Красного круга» в рамках запущенного гуманитарного проекта.

ДОСЬЕ

Дмитрий Анатольевич Гарцев родился в 1978 году в подмосковном поселке Власиха. Окончил Сеченовский университет. До своего назначения на пост и. о. министра здравоохранения Гарцев работал в сахалинском Минздраве. Под его контролем там осуществлялось строительство новых медицинских объектов, капремонт в учреждениях и обновление материально-технической базы.