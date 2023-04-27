200 тысяч «квадратов» новых медбъектов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице реализуется масштабная программа по возведению медицинских объектов: в этом году на карте столицы появятся десятки новых поликлиник по новому стандарту, новые корпуса для городских больниц, уникальные медицинские объекты. О планах по возведению медицинской инфраструктуры в интервью «Вечерней Москве» рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Рафик Равилович, какие планы у департамента на этот год в части строительства медицинских объектов?

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве идет реализация масштабной программы по строительству объектов здравоохранения. С 2021 года мы ввели в эксплуатацию 22 объекта площадью более 300 тысяч квадратных метров. До конца 2023-го планируем в эксплуатацию еще 16 медобъектов площадью почти 200 тысяч квадратных метров. То есть за три года будет построено 38 медицинских объектов: больниц, лечебных корпусов и поликлиник площадью порядка 550 тысяч «квадратов». Такого количества за столь короткое время столичная медицина действительно еще ни разу не получала за всю историю города.

— Расскажите, какие поликлиники уже введены в этом году и что еще планируется сдать до конца года?

— В планах на этот год ввести в эксплуатацию 12 новых зданий поликлиник по новому стандарту. Четыре поликлиники в этом году уже введены — в районах Ховрино, Солнцево, Измайлово и Дмитровском. Все они построены по новому московскому стандарту. До конца года будут сданы в эксплуатацию еще восемь поликлиник в различных округах столицы — в Богородском районе, Бирюлево-Восточном, Строгино, Бабушкинском, Академическом и Даниловском. Здания — современные и удобные, в них понятная навигация, удобное зонирование кабинетов, чтобы снизить возникновение очередей. На первых этажах — кафе, где можно перекусить после сдачи анализов, а в детских поликлиниках — игровые зоны, где можно скоротать время в ожидании приема врача.

— К каким объектам планируете приступить в этом году?

— В этом году планируем приступить к строительству детской поликлиники на 320 посещений в смену в районе Крюково в Зеленограде, стоматологической поликлиники в Перове и подстанции скорой медицинской помощи в Царицыне.

— Какие дальнейшие планы по развитию больницы в Коммунарке?

— Мы продолжаем строительство новых корпусов для больницы в Коммунарке. Это самое крупное медицинское учреждение, построенное в постсоветский период с нуля и не имеющее аналогов в России. Общая площадь зданий превысит 175 тысяч квадратных метров.

Возводить больницу начали в январе 2017 года. В декабре 2019-го завершилось строительство первой очереди — четырех корпусов общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров: палатный, лечебно-диагностический, вспомогательный и патолого-анатомический корпуса.

Ввод первой очереди в эксплуатацию был запланирован на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса палатный корпус перепрофилировали для размещения пациентов с подозрением на болезнь и подтвердившимся диагнозом. Таким образом, «Коммунарка» стала первым и самым известным коронавирусным стационаром в России. В мае 2022 года основные корпуса вернулись к приему плановых и экстренных пациентов.

В рамках второй очереди были построены и открыты подстанция скорой помощи, детский инфекционный и амбулаторно-поликлинический корпуса, вертолетная площадка с диспетчерским пунктом для приема экстренных пациентов из ТиНАО и других районов Москвы. В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр, который стал первым акушерским стационаром в ТиНАО. Здесь установили новейшую медицинскую технику, которая в том числе позволяет выхаживать детей, которые родились раньше срока или с экстремально низкой массой тела.

В этом году мы ввели в эксплуатацию детский корпус на 180 коек. Для детей и их родителей здесь создали комфортные условия пребывания: одноместные и двухместные палаты с большими светлыми окнами и высокими потолками.

В этом году будет введен в эксплуатацию корпус лучевой терапии на 50 коек. Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли. Комплекс помещений дневного стационара даст возможность проводить химиотерапию. Здесь будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики, благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.

— В этом году будут сданы в эксплуатацию три флагманских центра на базе городских больниц. Удастся ли реализовать намеченные планы?

— Да, в планах на ввод в этом году три «флагмана» на базе городских больниц им. С. П. Боткина, № 15 им. О. М. Филатова, а также им. В. М. Буянова. Проекты новых центров индивидуальные, они учитывают сложившийся архитектурный облик больниц. Однако в то же время оказание экстренной помощи в них организовано по единым современным стандартам, которые утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Прием пациентов будет осуществляться по принципу триажа (от французского triage — отбор или сортировка). Поступающих больных разделят на три категории: «красную», то есть тем, кому нельзя ждать ни минуты, «желтую» — пациенты, требующие срочной помощи, и «зеленую», то есть поступившие без угрозы для жизни. Работа приемных отделений в новых центрах будет организована по принципу «врач — к пациенту», где пациенты больницы не перемещаются из кабинета в кабинет — специалисты сами приходят к ним. Для пребывания родственников пациентов создадут комфортные условия: просторные зоны комфортного ожидания, помещения для бесед с врачами, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

— Еще один уникальный проект — это лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1. Какие работы сейчас здесь идут?

— Новый лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе готов более чем на 90 процентов. В сентябре он примет первых пациентов — такую задачу поставил мэр Сергей Семенович Собянин. На месте устаревших корпусов больницы построили три современных корпуса площадью более ста тысяч квадратных метров. В новом комплексе оборудуют 546 мельцеровских боксов — они обеспечат надежную изоляцию пациентов, поступающих в стационар с разными инфекциями, тем самым защищая от внутрибольничного перекрестного распространения болезней.

— Как идет строительство нового корпуса Детской больницы им. святого Владимира?

— Новый корпус Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках оснастят по последнему слову техники. Готовность объекта составляет 15 процентов, сейчас строители возводят монолитные конструкции здания. Помимо современного медицинского оборудования, способствовать лечению будет специальная среда, которую создадут в больнице. Чтобы время протекало веселее, для маленьких пациентов в корпусе будут организованы многочисленные игровые пространства. А на всех этажах будут открыты Family room — комнаты отдыха для родителей. Также на каждом этаже предусмотрены отдельные помещения для общения пациентов с врачами. Специальные зоны отдыха обустроят и для медицинского персонала. Большие открытые внутренние пространства и светлый холл со стеклянной крышей сделают новый корпус одним из самых красивых и уютных медицинских учреждений Москвы. Внутренняя планировка комплекса будет выполнена с учетом современных требований медицинской логистики. Под одной крышей будут сосредоточены все виды диагностики и терапевтических процедур, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса больницы. В новом здании будет 482 койки, что позволит значительно увеличить мощность Детской больницы св. Владимира, в т. ч. за счет внедрения технологий стационара кратковременного пребывания и дневного стационара. Маленькие пациенты будут размещаться в палатах малой вместимости, где есть все необходимое для комфортного совместного пребывания ребенка и мамы. В частности, предусмотрены отдельные удобные кровати для мам, в каждой палате — душ и телевизор. Будут и палаты самостоятельного пребывания для детей более старшего возраста — так называемые подростковые палаты.

— Применяются ли какие-то новые технологии при строительстве корпуса?

— При строительстве Детской больницы им. св. Владимира применяются самые передовые технологии. Застройщик АНО «РСИ» для воздушного сканирования использует технологичный дрон с заданной периодичностью вылета, для наземного — лазерный электронный тахеометр. Результаты в виде облака точек отражаются в информационной системе, где системно производятся оценки отклонений. Сочетание технологий ТИМ, беспилотника и «цифрового двойника» помогает получать объективные данные на всех этапах проекта — от планирования и строительства до эксплуатации.