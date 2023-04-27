Когда лучше всего покупать авиабилеты на лето в 2023 году

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Совсем скоро начнется период летних отпусков. Многие россияне задумываются о том, куда отправиться в путешествие и когда бронировать тур. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», когда выгоднее всего покупать авиабилеты и туры для летнего отдыха.

Как формируется стоимость пакетного тура

По его словам, в текущем году пакетные туры стали дороже на 30–40 процентов по сравнению с прошлым годом. Также изменился и их состав: теперь они зачастую не включают чартерные рейсы, как это было раньше. В современных реалиях в турпакеты входят билеты на регулярные рейсы иностранных авиакомпаний.

— У туроператоров есть блок мест на этих рейсах. Тут действует одно правило, чем меньше мест остается на самолете, тем дороже становится тариф продажи авиабилетов. Операторы руководствуются этим при формировании стоимости путевок, — рассказал Мельник.

Эксперт отметил, что раньше в России были «горящие» туры с вылетом «завтра или послезавтра». Такие путевки стоили дешевле. Но сейчас на рынке подобных предложений почти нет.

Также собеседник «ВМ» рассказал, что при покупке полного пакета («самолет плюс отель») у туроператора можно сэкономить, так как отдельное приобретение билета и оплата проживания на сайтах-агрегаторах выйдут дороже.

Когда выгоднее покупать летние туры

Мальник напомнил, что чем ближе дата вылета, тем дороже становится стоимость тура. Однако раннее бронирование не всегда гарантирует экономию.

— Туры на лето начинают реализовывать с декабря. Но на данный момент это туманная перспектива. По сути, раннее бронирование дает потребителю лишь то, что можно внести за тур 5–10 процентов его стоимости, а остаток оплатить за две недели до вылета. В остальном потребитель не совсем выигрывает. Например, пакеты, которые продавались в декабре, и те, которые предлагают сейчас, идут по одной цене. Если бы у нас было четкое понимание: будет ли летать российский чартер, то, безусловно, покупать туры заранее было бы намного выгоднее, — объяснил эксперт.

В настоящее время, когда чартерных рейсов почти нет, с покупкой туров лучше не затягивать до последнего момента. Собеседник «ВМ» рекомендует делать это немного заранее, но не за несколько месяцев.