Невролог Чудинская назвала привычки, которые помогут сохранить ясный ум до самой старости

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Заботиться о здоровье мозга нужно не меньше, чем о физическом. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что нужно делать, чтобы сохранить способность ясно мыслить до самой старости.

Чем гуще разветвление отростков, соединяющих клетки, тем дольше сохраняются когнитивные функции, рассказывает врач-невролог Галина Чудинская.

— Важно заставлять мозг работать. Выполнение сразу нескольких задач активизирует его нейронные сети, — объясняет Галина Николаевна. — Однако постоянная работа без отдыха тоже вредна. В любом возрасте важен полноценный сон не менее восьми часов.

Как еще активизировать нейронные сети или сформировать новые связи? Можно начать с малого — изменить привычный сценарий дня. Установите другую мелодию для будильника, придумайте новый маршрут от дома до работы, а вечером вместо просмотра сериала займитесь творчеством или чтением.

Галина Чудинская советует изучать и новые виды деятельности, разгадывать кроссворды, решать логические задачи. Важно придерживаться сбалансированного питания, ведь с пищей в организм должны поступать жиры, аминокислоты, витамины группы В, фолиевая кислота.

— При этом следите за уровнем липидов и глюкозы в крови. Их избыток вреден для работы мозга. Независимо от возраста необходимо всегда контролировать артериальное давление и пульс, минимизировать стрессы, регулярно проходить обследования, — подчеркивает врач. — При наличии сердечно-сосудистых заболеваний не откладывайте лечение и минимум раз в год проходите ЭКГ.

Для здоровья мозга полезны простая зарядка, танцы и пешие прогулки на свежем воздухе.

— Это повышает циркуляцию кислорода в организме, помогает вырабатывать специальный белок в мозге, который отвечает за рост новых отростков у нервных клеток, — добавила Галина Чудинская.

По ее мнению, этот белок очень важен для областей мозга, которые отвечают за обучение и память. Для улучшения когнитивной функции и лечения нейродегенеративных заболеваний может применяться лекарственная терапия. Но препараты может прописать только врач после тщательного обследования и консультации.

Сохранить ясность ума поможет и социальная активность. Можно записаться в клуб по интересам, где получится завязать новые знакомства, или заняться волонтерством.

СПРАВКА

Еще в Древней Греции говорили о правилах овладения искусством памяти. Греки, например, использовали технику запечатления в памяти последовательно образов и мест, повторяли новую информацию. А чтобы новое слово или термин было легче запомнить, соотносили его с уже известным.