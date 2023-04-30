«Свои позиции в мире мы сохранили»: директор Росгосцирка Беляков — о настоящем и будущем русского цирка

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

29 апреля начались гастроли Росгосцирка в Луганске. Там показывают программу «Девочка и слон». Русские акробаты, дрессировщики и жонглеры всегда были востребованы по всему миру. Сейчас Росгосцирк возобновляет гастрольное сотрудничество с Китаем. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась с генеральным директором компании Сергеем Беляковым и узнала, как сказалось на этом виде искусства стремление отменить нашу культуру за рубежом и какие задачи сейчас стоят перед цирком.

Наши артисты справятся с любыми испытаниями

— Российские цирковые артисты востребованы на международном рынке?

— Ни один цирк мира не может обойтись без наших артистов. «Цирк дю Солей» в свое время был на 72 процента укомплектован исполнителями из России. Если мы добавим выходцев из союзных республик, то становится очевидно, что от канадцев там только продюсер, который придумал этот бренд. На сегодняшний день свои позиции на мировом рынке мы сохранили. Самым большим ударом для нас была пандемия. Она закрыла все международные выходы, и гастроли прекратились. Хотя до этого наши артисты много работали за рубежом, да и к нам тоже приезжали иностранцы.

— Они все вернулись в свои страны?

— Не все. Например, до закрытия границ из-за ковида к нам приехала великолепная группа, итальянский цирк Togni. Его владельцы — старейшая цирковая династия, стоявшая у истоков этого искусства в Италии. Они привезли своих слонов, зебр, страусов... И решили остаться в России.

— Связи после пандемии налаживаются, и артисты Росгосцирка собираются на гастроли в Китай. Почему это важно?

— Китай — самый большой рынок для циркового искусства. До того, как началась пандемия, там работали со своими номерами и аттракционами многие наши исполнители, все они вернулись. Сейчас мы восстанавливаем сотрудничество после перерыва, соответственно, у наших артистов появится возможность снова удивлять китайского зрителя высочайшим уровнем мастерства.

— А есть сложности в работе с Китаем?

— Да, они часто просят поменять что-либо в уже готовом цирковом номере, но мы настаиваем на том, чтобы все оставалось неизменным, потому что бережем художественную ценность, созданную нашими режиссерами и артистами.

А если вы хотите по-другому — придумывайте собственные шоу. Но проблема эта действительно серьезная. Акробатам или жонглерам поменять костюмы не трудно, но очень большие сложности у дрессировщиков, которые работают с хищниками. С этим сталкивался дрессировщик Владислав Гончаров — он работал в Китае как солист аттракциона со львами.

За три года его три раза переодевали, хотя это было архисложно — животные всегда очень долго привыкают к костюму дрессировщика, и делать это каждый год именно в таких аттракционах практически невозможно. Но наши артисты справляются и с этим.

— У Росгосцирка есть планы приглашать к нам на гастроли артистов из дружественных стран?

— С гастролями вопрос очень сложный, поскольку у востребованных артистов график расписан на годы вперед. Чаще они приезжают на фестивали, потому что обычно те идут всего пару недель, и исполнителей спокойно отпускают. Традиционно в международных фестивалях участники выходят как спортсмены, под флагами своей страны, и это поднимает престиж государства так же, как и выступления на Олимпийских играх. Мы приглашаем к участию в наших мероприятиях все страны. Единственный критерий — высокий уровень мастерства. Это единственная причина, по которой некоторые государства, в которых цирковое искусство развито плохо, не участвуют. Например, в том году очень громко прошел наш первый международный фестиваль «Без границ». Он удивил всех яркостью, масштабностью и высоким профессионализмом.

— Но у фестиваля непростая предыстория...

— Верно. В прошлом году традиционно наши артисты были приглашены на Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло. Меня попросили войти в состав жюри.

А наш коллектив из 70 человек должен был стать основным участником. Мы надеялись на призовые места, как это было всегда. Но после начала СВО нам пришло письмо от их дирекции о том, что мир не может быть прежним и российские артисты отстраняются от участия. Это очень огорчило нас, потому что мы долго готовились — пошили костюмы, сделали декорации, артисты придумали новые номера (сценические композиции и художественное оформление трюков. — «ВМ»). И нам отказали в одну секунду! Тогда мне позвонила министр культуры Ольга Любимова и предложила сделать свой фестиваль циркового искусства, чтобы силы наших ребят не пропали даром.

— Есть ли запрет на участие каких-либо стран в международных фестивалях в России?

— Самим названием нашего фестиваля — «Без границ» — мы подчеркиваем, что цирк никогда не имел отношения к политике. То, что в Европе закрывают двери профессионалам в угоду актуальной повестке, как и вообще «отмена российской культуры», вызывает у нас только печаль и сочувствие по отношению к тем, кто принимает такие решения.

— Где прошел первый фестиваль?

— В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке. Мы выбрали эту площадку, потому что в прошлом году зданию исполнялось 145 лет — это первый стационарный каменный цирк в России. Наш фестиваль стал главным событием юбилейного года. Все подготовленные для Монте-Карло номера мы показали в Санкт-Петербурге, но перешили костюмы. Дело в том, что для международного фестиваля они были более нейтральные, а для своего мы повторили костюмы артистов из великих цирковых династий, то есть сделали упор еще и на историю развития этого искусства в России. После этого шоу дирекция фестиваля в Монте-Карло прислала запрос с предложением купить эти костюмы. Они их увидели, потому что смотрели нашу онлайн-трансляцию, как и мы следили за фестивалем, который проводили они.

— Его уровень упал без наших артистов?

— Да, и очень заметно. Потом специалисты в области циркового искусства говорили, что это был самый слабый фестиваль за всю его историю. Кроме того, даже в церемонии открытия не было обычной торжественности — просто вынесли флаги Монако, США и Украины. Меня это особенно задело, потому что я сам из Донецка и знаю, что никакого особого интереса США к Украине не испытывали и стали проявлять его только тогда, когда увидели выгоду.

— Планируете вернуться на фестиваль, когда запреты на русскую культуру наконец отменят?

— Мы приняли для себя решение, что еще подумаем, нужно ли это. У нас и здесь есть чем заняться — мы готовимся к проведению Второго Международного фестиваля «Без границ». И сейчас обсуждаем еще один проект — совместный с Большим Московским цирком фестиваль циркового искусства в Москве, в Лужниках. Хотите свой цирк — воспитывайте своих исполнителей

— В каких видах циркового искусства наших артистов не могут превзойти иностранцы?

— Во всех видах цирка самыми яркими всегда считались русские артисты, будь то дрессура, акробатика, гимнастика или жонглирование. По всему миру равняются на нас. Сейчас, конечно, активно развивается Китай. Цирк там имеет колоссальную государственную поддержку. У них строятся новые цирки, начинают открывать училища, куда, желая создать свою школу, они приглашают преподавать русских артистов, чтобы перенять опыт. Но пока нашим специалистам есть кого готовить к манежу и дома.

— А создали ли за последнее время в России уникальные трюки?

— Да, Владислав Гончаров усадил льва на королевский трон. Этот трюк никто не может повторить, там есть изюминка — лев выступает, окруженный бьющими из специальных установок струями воды. Дело в том, что, в отличие от тигров, львы воду не переносят, и подчинить их своей воле и поэтому поставить трюки с ними в таких условиях — огромное достижение в дрессуре.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Поддержим новые регионы

— Планируются ли гастроли по присоединенным территориям?

— Да, наши артисты регулярно гастролируют в новых субъектах Российской Федерации. К моему сожалению, в Донецке проводить цирковые представления нельзя — город подвергается обстрелам. В Луганске спокойнее, и в прошлом году там показали шоу «Принц цирка» — одну из лучших наших программ. Мы отработали в Луганске тридцать пять представлений, которые посетили больше 65 тысяч человек. В этом году снова запланированы гастроли. Под руководством народной артистки России Таисии Корниловой будет показано шоу «Девочка и слон», Надеемся, что уже с 29 апреля начнутся представления.

— Представления бесплатные?

— В организации на благотворительной основе есть свои особенности. На наши выступления и так с первого и до последнего дня выстраиваются очереди. Если мы сделаем вход свободным, то спровоцируем некорректную ситуацию — в здание цирка просто не смогут зайти все желающие. Поэтому мы установили цену билета в 300 рублей. Но министерство культуры Луганской области выделяло отдельные квоты на бесплатное посещение, и они привозили группы зрителей сами.

— А собранные деньги?

— Все деньги от продажи билетов по распоряжению министра культуры РФ Ольги Любимовой мы оставили в Луганском цирке. У них много сложностей, поэтому мы надеемся, что эти 15 миллионов рублей им помогут — нужно ремонтировать цирковые общежития, где живут артисты, есть проблемы и в самом здании Луганского цирка. Следующая программа, я думаю, пройдет на тех же условиях, а все расходы по организации шоу и перевозке артистов и животных Росгосцирк берет на себя.

Нужно поднять престиж профессии

— Несколько лет назад говорили, что престиж цирковых профессий среди молодежи очень низкий. Так ли это сейчас?

— Да, это реально так. После развала СССР, когда Союзгосцирк был преобразован в Росгосцирк, у нас никто не занимался поднятием престижа цирковой профессии. Бытует мнение, что в цирках низкая заработная плата, и молодые ребята, конечно, этого боятся. Но на сегодняшний день востребованный артист получает достаточно. Тут, как и везде, действуют условия рыночной конкуренции — если специалисту есть что предложить, он будет успешным. Будет и зарплата высокая, и спрос на годы вперед.

Сказывается еще и то, что в работе в цирке есть своя специфика, и она не всем подходит — артисты гастролируют, постоянно переезжают из города в город. Большинство общежитий и гостиниц сейчас не в самом лучшем состоянии, но мы занимаемся созданием комфортных условий проживания.

— Что именно делается?

— При каждом цирке в России есть общежития или гостиницы, но ремонт в них не делался более 30 лет. Здания нуждаются в реконструкции, и мы стараемся с этим помочь. Сейчас, впервые в истории Росгосцирка после развала СССР, наша компания начала выходить в прибыль, потому что мы увеличили масштабы гастрольной деятельности. Эти деньги идут на ремонт зданий наших цирков по всей России и обновление общежитий, чтобы условия в них были лучше и современнее.

— Фестивали помогают поднять престиж профессии и популяризировать ее среди молодежи?

— Да. Мы проводим единственный в мире фестиваль, посвященный роли женщины в цирковом искусстве, — «Принцесса цирка». И сейчас планируем проведение молодежного фестиваля.

К отбору подходим строго — участвуют только артисты до 17 лет, чтобы это и правда был фестиваль будущего поколения. В России же множество цирковых студий, и мы хотим, чтобы юные артисты больше были вовлечены в работу. Поэтому Росгосцирк активно сотрудничает с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (клоуна Карандаша. — «ВМ»). Планируем привлекать студентов старших курсов к участию в представлениях. В мае у нас будет еще фестиваль в Сочи — «Обыкновенное чудо необыкновенных детей», где дети с особенностями развития покажут свои успехи в цирковом искусстве, это ведь форма реабилитации. Мы собираемся расширять географию наших социокультурных проектов и в других регионах России.

У зверей есть даже диетолог

Один из ведущих жанров русского цирка — дрессура. Но зоозащитники часто пишут в социальных сетях и СМИ, что животные содержатся в ужасных условиях. Так ли это на самом деле?

— Информационных вбросов много, как и призывов, что цирк с животными нужно запретить. Но на самом деле ни в одной стране мира такого запрета нет. А когда говорят, что, например, Италия отказывается от аттракционов с животными, то на самом деле оказывается, что это только одна провинция, куда и цирк-то никогда не приезжал. Методы работы с животными в цирке абсолютно гуманны, никто их своей воле не подчиняет и не заставляет выступать, проявляя жестокость по отношению к ним. Успех достигается путем долгих репетиций и особого подхода — таргет-треннинга, когда специальными жестами или звуковыми сигналами дрессировщик поощряет животное за достигнутый результат и выполненную задачу.

— Как регламентируется содержание четвероногих артистов?

— Установлен стандарт, и все помещения переоборудуем по новым требованиям. Наша компания имеет лицензию на содержание всех животных. К тому же, например, в Международный день цирка мы проводим и открытые репетиции, куда можно прийти и посмотреть, как происходит работа, и убедиться, что нет никакой жестокости к животным. Условия содержания тоже прекрасные, и к тому же при каждом цирке есть специальный персонал, который занимается уходом за животными. Если у животного начинаются проблемы со здоровьем, Росгосцирк предоставляет специалистов — у нас есть даже штатный диетолог, который при необходимости выезжает, осматривает пациента и подбирает для него специальное питание.

— Что происходит с теми зверями, которые уходят на заслуженную «пенсию»?

— У нас есть база в Щелкове, но она небольшая. Там содержатся только животные, которые потеряли способность выходить на сцену из-за внезапных проблем со здоровьем, а не по возрасту. А для «старичков» заключен договор с крымским парком «Тайган» — они все отправляются туда и живут в огромных вольерах. Для львов там, например, выделено 20 гектаров. Климатические условия в Крыму прекрасные, и наши животные-пенсионеры чувствуют себя там очень комфортно.

ДОСЬЕ

Сергей Григорьевич Беляков родился 14 декабря 1973 года в городе Харцызске Донецкой области. В 1994 году в Читинской областной филармонии начал карьеру в должности уполномоченного по организации концертов. В 2004 году возглавил Нижнетагильский государственный цирк. В 2006–2009-е занимал должность директора Ижевского зоопарка.

С 2009 по 2013 год — директор автономного учреждения культуры «Государственный цирк Удмуртии». С сентября 2016 года — заместитель генерального директора по гастрольной деятельности ФКП «Росгосцирк». В декабре 2016 года по совместительству с основным местом работы возглавил Большой СанктПетербургский государственный цирк на Фонтанке. Приказом министра культуры России Ольги Любимовой с 24 марта 2021 года назначен генеральным директором ФКП «Росгосцирк».