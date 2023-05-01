Названы четыре опасных ингредиента шампуня, которые приводят к выпадению волос

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Дерматолог Йорам Харт назвал четыре опасных ингредиента шампуня, которые приводят к выпадению волос. Об этом пишет американское издание She Finds.

Лаурил- и лауретсульфат натрия

Лаурил- и лауретсульфат натрия (SLS и SLES) содержатся во многих шампунях массового производства. Эти химические вещества — сильнодействующие моющие средства, которые используются для удаления жира и грязи с волос и образования более густой пены.

— Сульфаты разрушают естественный защитный слой кожи головы и волос, вызывая сухость и раздражение, — пояснил Харт.

По словам специалиста, эти вещества повреждают белок в прядях волос, вызывая еще большую ломкость и обилие секущихся кончиков.

Хлорид натрия

Хлорид натрия (или соль) используется для загущения шампуней и кондиционеров. Вещество также сушит кожу головы, провоцирует покраснение и зуд. Такое раздражение грозит повреждением волосяных фолликулов, а в результате и потерей волос.

Триэтаноламин и диэтаноламин

Триэтаноламин (TEA) и диэтаноламин (DEA) используются в шампунях и кондиционерах в качестве пенообразователей и эмульгаторов. Считается, что они разрушают кератин в составе волоса.

Парабены

Многие шампуни и кондиционеры содержат пропилпарабен и метилпарабен в качестве консервантов. Было доказано, что эти парабены раздражают кожу головы и вызывают аллергический контактный дерматит.

— Есть также данные, свидетельствующие о том, что парабены влияют на гормональный баланс у женщин, включая менструальный цикл и беременность, — отметил специалист.

Полезный ингредиент шампуня

Парикмахер Майкл Кэнейл рассказал, что витамин В5 в составе шампуня поможет сделать волосы гуще. Также известный как пантотеновая кислота этот витамин группы B укрепляет стержень волоса, уплотняя каждую прядь. Он придает шевелюре густоту и объем.

Ранее кандидат медицинских наук, нутрициолог Елена Курова перечислила самые часто встречающиеся причины выпадения волос. Среди них — дефицит белка и гормонов щитовидной железы.