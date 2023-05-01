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Приметы и советы

«Сильная нагрузка на организм»: под какие болезни маскируется аллергия

Ольга Волкова

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Общество
«Сильная нагрузка на организм»: под какие болезни маскируется аллергия
Фото: shutterstock

Аллергию можно легко спутать с проявлением других болезней. «Вечерняя Москва» узнала, как отличить симптомы и подобрать правильное лечение.

По словам врача-аллерголога Владимира Болибока, многие пациенты годами думают, что весной они просто простужаются из-за сквозняков в доме. Однако причиной болезни может быть именно аллергия. И ее главный индикатор — именно чихание, а не насморк, как происходит при ОРВИ.

— Самым тяжелым течением аллергии считается развитие бронхиальной астмы. В этом случае тоже многие грешат на простуду. Но есть один важный нюанс: при ОРВИ сначала повышается температура, а затем человек как будто задыхается. При астме температура тела не повышается, — добавил специалист.

Нередко аллергию путают и с симптомами краснухи. Но при аллергии на теле появляются красные пятна, не обладающие кольцевидной формой. В то время как при краснухе покраснения долгое время расширяются и сопровождаются очень сильными шелушениями.

— При аллергических пятнах человек также чувствует сильный зуд и чесотку, — поясняет терапевт Артем Меринов. — Чаще всего они появляются на лице, животе и предплечьях. Это одно из ключевых отличий.

Аллергия нередко приводит к обострению многих хронических заболеваний, особенно тех, что связаны с кожей и ЖКТ. Отличительным признаком таких болезней можно назвать сильное недомогание и боли в суставах — при одной только аллергии подобных симптомов, как правило, не наблюдается. Если вовремя не исключить из рациона опасные для аллергиков продукты, можно заработать в том числе язву и гастрит.

— О самолечении стоит забыть, — отмечает врач высшей категории Галина Маханькова. — Когда аллергики испытывают сильную нагрузку на организм из-за весеннего цветения, я рекомендую больше пить воды и обязательно высыпаться. Также стоит внимательно отнестись к пищевым аллергенам. Лучше проводить больше времени дома.

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