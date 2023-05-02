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Терапевт Алексеева перечислила продукты, которые способны усугубить симптомы аллергии

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт Алексеева перечислила продукты, которые способны усугубить симптомы аллергии
Фото: Pexels

На начало мая приходится страшная пора для аллергиков: начинается весеннее цветение. «Вечерняя Москва» узнала, от каких продуктов в это время лучше отказаться, а какие, наоборот, надо обязательно прикупить.

По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, одними из первых в городе начинают цвести береза и ольха. Как правило, из-за их цветения у аллергиков закладывает нос, появляются слезоточение, чихание, возможна кожная сыпь.

— Усугубить симптомы аллергии в этот период могут такие продукты, как картофель, баклажаны, мед, — рассказывает «Вечерке» врач. — Также способны ухудшить ситуацию в разы любые виды фруктов. Кроме того, негативную реакцию вызывают купленные в магазине готовые соусы — например, кетчуп, майонез и горчица.

Кстати, в период аллергии не стоит увлекаться с поеданием мороженого. В составе любимого лакомства содержится сложный белок казеин, который может спровоцировать реакцию организма и добавить ко всему прочему и пищевую аллергию. Ведь в этот момент организм наиболее уязвим.

— Также, если у вас есть аллергия на пыльцу злаковых трав, из рациона стоит исключить водку, клецки, заменители кофе и даже колбасу, — добавила врач-терапевт.

Те, кто впервые сталкивается с аллергией на пыльцу, могут спутать ее с симптомами инфекционного конъюнктивита. Однако при аллергии характерен зуд вдоль роста ресниц и обильные слизистые выделения из глаз. Чтобы обезопасить себя, Лариса Алексеева рекомендует носить маску во время прогулки, а также проветривать помещения, но не в период высокой концентрации пыльцы — активность березы спадет в мае.

— Ближе к началу мая начинают цвести сирень, черемуха, а у некоторых вызывают аллергию цветение яблони, дуба и сосны. Спасаться от них можно аллерген-специфической иммунотерапией, позволяющей избавиться от аллергических реакций и избежать появления перекрестных. Ее суть заключается в том, что пациент регулярно принимает препарат с аллергеном. Врачи постепенно увеличивают дозу, после чего организм привыкает, — разъясняет врач.

Советы

Снять симптомы аллергии и помочь себе можно с помощью проверенных домашних средств.

  • Например, справиться с конъюнктивитом помогают компрессы из смоченного холодной водой полотенца, а также компрессы с использованием размешанным в воде экстрактом ромашки. Этим раствором нужно намочить ватный диск, протереть веки и оставить его на десять минут.
  • При заложенности носа хорошим подручным средством станет спрей с морской водой, приготовленный в домашних условиях. Нужно поставить на огонь один литр воды, а при кипении добавить чайную ложку соли, а затем все это дело оставить на несколько минут на огне. Когда раствор остынет, его необходимо ввести в одну ноздрю с помощью спрея и вывести через другую. Повторять эту лечебную процедуру стоит несколько раз в день.
  • В любом случае, если симптомы аллергии вызывают сильный дискомфорт и не проходят на протяжении длительного времени, стоит обратиться к врачу. Ведь это может привести к госпитализации и серьезным осложнениям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Логина, иммунолог-аллерголог:

— Чтобы уменьшить аллергию на пыльцу, лучше закрывать москитные сетки в окнах влажной тканью и регулярно стирать постельное белье — пальца скапливается в волосах и попадает в наволочки подушки в большом количестве. При цветении березы стоит ограничить употребление сырой моркови и орехов.

Здоровье Аллергия цветение весна
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