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Приметы и советы

Протезы ставить рано: в каком состоянии сейчас находится Роман Костомаров

Дмитрий Толкачев
Общество
Протезы ставить рано: в каком состоянии сейчас находится Роман Костомаров
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

1 мая врачи 46-летнего Романа Костомарова опровергли информацию о проведении протезирования на стопе и кисти фигуриста. «Вечерняя Москва» выяснила, почему спортсмена все еще не подготовили к операции.

Накануне многие СМИ сообщили, что Роману уже поставили протезы на стопу и кисть, и теперь он якобы находится на реабилитации в Германии. Однако вскоре врачи фигуриста заявили: говорить о протезировании пока рано. Спортсмену потребуется еще провести некоторые подготовительные хирургические процедуры.

А что касается транспортировки в другую страну, это и вовсе сейчас опасно из-за риска образования тромбов. Однако состояние Костомарова заметно улучшилось. Он уже может самостоятельно сидеть и даже делает некоторые упражнения по восстановлению деятельности мышц, которые долго были без движения.

Напомним, фигурист попал в реанимацию в ночь на 10 января: из-за тяжелой пневмонии его подключали к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены ампутировать ему часть ступней и кисти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Терновой, мануальный терапевт, травматолог-ортопед:

— Чтобы установить Роману постоянные протезы, должно пройти время для заживления ран. Иначе он будет испытывать большой дискомфорт. Сейчас врачи проводят необходимые для этого процедуры. После будет возможна установка бионических протезов — это электронные протезы, которые взаимодействуют с нервной системой.

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