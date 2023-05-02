«Денег хватало только на дешевые пельмени»: актриса Юлия Юрченко — о жизни в Москве и женской дружбе

Фото: Пресс-служба ТВ-Центра

Новый сезон женского детектива «Некрасивая подружка» стартовал 1 мая на телеканале ТВ-Центр. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой Юлией Юрченко, которая исполнила в сериале роль следователя Алены.

— Юлия, вы уже не первый раз играете сотрудника полиции. Что помогает в работе над такими ролями?

— Мне помогает мое окружение. У меня много знакомых юристов и адвокатов. В общении с ними я узнала профессиональные термины, нюансы, особенности оперативно-следственных мероприятий. А еще у всех моих героинь-полицейских есть общие черты, близкие мне: азарт в работе и желание докопаться до истины.

— В вашей фильмографии много детективов. Как вы считаете, почему этот жанр нравится зрителю?

— Я думаю, потому что в процессе просмотра зритель чувствует себя сопричастным к событиям на экране. Он наблюдает за действием героев, подключает свой интеллект и логику, хочет понять мотивы человеческих поступков, дать им оценку. И конечно же, разгадать загадку раньше финала.

— А вам какие фильмы ближе? Мелодрамы или таинственные истории?

— Для меня не так важен жанр, как сама история. Ведь даже в детективе может быть интересная мелодраматическая линия, и наоборот. Поэтому смотрю разное, в том числе и фильмы со своим участием. Это помогает мне понять, что удается сделать хорошо, а над чем еще стоит поработать.

— Основная идея сериала звучит так: красота — не главное для женщины. А как считаете лично вы?

— Я считаю, что красота заключается не в идеальной фигуре или правильных чертах лица, а в свете, который излучает женщина. Можно совсем не соответствовать навязанным стандартам красоты, при этом быть обаятельной и притягательной.

Что касается физической нагрузки — это любовь к себе, к своему телу. Я хочу качественно проживать эту жизнь в своем теле, поэтому выбираю для себя тот вид занятий, который мне по душе, — сейчас это танцы и растяжка.

— А в чем заключается сила женщины, на ваш взгляд?

— В добре и в отсутствии негативных установок: злости, зависти и ненависти. Женщина всегда за мир, за созидание.

— Сериал затрагивает тему женской дружбы. Существует мнение, что актрисы не могут дружить между собой — уж слишком сильна профессиональная ревность. А что говорит ваш опыт?

— В жизни возможно все! С актрисой Леной Муравьевой, которая играет главную роль в «Некрасивой подружке», у нас сложились душевные отношения, хоть мы и виделись только на съемках. И моя подруга Анна Бачалова тоже актриса, но между нами никогда нет ревности, зависти. Мы даже при возможности рекомендуем друг друга режиссерам и кастинг-директорам, искренне радуемся успехам друг друга.

Фото: Пресс-служба ТВ-Центра

— Съемки сериала «Некрасивая подружка» проходили в уютном маленьком городке, в Калуге. Вы сами тоже из провинции, из Армавира. Тяжело ли вам было адаптироваться к мегаполису, когда переехали в Москву?

— Это было непросто. Когда я оказалась в столице впервые, я даже на эскалатор в метро не могла ступить так, чтобы не пошатнуться! А уж скорость мегаполиса мне была совсем непривычной. Все было новым, неизведанным, но желание учиться профессии перекрывало все трудности.

К тому же вера мамы в мои силы давала мне невероятную поддержку. Было сложно распределить деньги на нужды, потому что обещанное место в общежитии мне не дали, пришлось снимать комнату. Подружка до сих пор вспоминает, как мы после занятий покупали на двоих пакет апельсинового сока и самую дешевую пачку пельменей.

— А что для вас самое сложное в профессии?

— Ожидание роли. Бывают периоды, когда приходится совмещать съемки в нескольких проектах, а бывают затишья, отсутствие новых предложений. В такие моменты главное не начать думать о своей бездарности и невостребованности. Все приходит в нужное время.

— Что вас удивило, когда вы впервые оказались на съемочной площадке?

— Впервые я оказалась на съемках сериала еще в студенчестве, работала в массовых сценах. Мне было интересно увидеть этот мир изнутри, поразило большое количество людей и цехов, участвующих в процессе. Это огромный живой организм, в котором все органы должны слаженно работать.

— Вы часто играете коварных и корыстных женщин. Сложно ли вам находить общее с такими героинями?

— Согласно теории Юнга существует множество архетипов личности. В каждом из нас есть все архетипы, просто один развит сильнее, а другой слабее. Вот и мне приходится доставать из глубин то, что скрыто, усиливать это, воплощая тот или иной образ. Я пытаюсь понять мотивы своих героинь, оправдать их действия. Именно из-за этого отрицательных героинь и сложнее играть. Но зло всегда подсвечивает добро, поэтому ценность отрицательных ролей неоспорима.

ДОСЬЕ

Юлия Юрченко родилась 21 сентября 1988 года в Армавире. Окончила Высшую театральную школу Сергея Мелконяна при музыкально-драматическом театре «Арлекин». Снималась в фильмах «Катина любовь», «Этаж», «И шарик вернется», «Бессонница» и сериалах «ОСА», «Следователь Горчакова», «Мылодрама» и «Отель Элеон».

СЮЖЕТ

«Я некрасивая, мне можно» — девиз следователя Тони Остапчук (Елена Муравьева). С этими словами она приходит на работу непричесанная, если с утра проспала, но ее коллеги не всегда разделяют ее взгляды. Однако соперничество во внешности женской дружбе не помеха, и девушки во главе с «некрасивой подружкой» легко раскрывают даже самые запутанные преступления в небольшом провинциальном городке.

Фото: Пресс-служба ТВ-Центра

Коротко о главном

— Есть ли что-то такое, что вы не готовы сделать в кадре?

— Сейчас уже нет ничего, что бы я отказалась делать в кадре. Но главное, чтобы это было оправдано режиссером. Иногда я позволяю себе отказываться от ролей, если вижу, что такую героиню уже не раз играла, или что роль плоская, или сам сценарий мне неинтересен.

— Семья одобряла ваше желание быть актрисой?

— Папа изначально был против, мама же с самого начала поддержала мою идею. Она ездила со мной в Москву на творческие туры при поступлении в вуз, всячески помогала. Без нее у меня ничего бы не получилось. Потом уже папа смотрел мои работы, хвалил и гордился. Год назад папы не стало, но я и сейчас ощущаю его поддержку и знаю, что он радуется моим успехам. Вы говорили, что могли бы быть косметологом. Ухаживаете за собой самостоятельно, без помощи специалистов? Большую часть ухода за собой выполняю сама. Например, крашу волосы. И у меня потом часто спрашивают контакты мастера. Сейчас так много профессиональных средств в доступе, что можно устроить салон на дому, экономя время и средства.

— В сети нет никакой информации о вашей личной жизни. Вы специально скрываете избранника от публики?

— Я не скрываю, просто не афиширую. Очень печально, когда обсуждают личную жизнь артиста, а не его работы. Я искренне благодарна своим зрителям за тактичность и принятие моей позиции. Мой муж актер, и коллеги знают о нашем союзе. Мы редко вместе бываем на публике, потому что воспитываем нашего сына, лишь изредка прибегая к помощи бабушек. И если все же когда-то нас сфотографируют вместе и фото попадет в сеть, я не буду говорить, что не знаю этого мужчину.

— А что для вас является главным показателем успеха?

— Признание зрителей. Мне важно, чтобы мои работы не оставляли людей равнодушными, вызывали эмоции, побуждали анализировать жизненные процессы и делать выбор в пользу добра.

— Вы говорили, что могли бы быть косметологом. Ухаживаете за собой самостоятельно, без помощи специалистов?

— Большую часть ухода за собой выполняю сама. Например, крашу волосы. И у меня потом часто спрашивают контакты мастера. Сейчас так много профессиональных средств в доступе, что можно устроить салон на дому, экономя время и средства.