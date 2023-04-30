«Мы в списке личных врагов Зеленского»: братья Торсуевы — о новых ролях и фильме «Брат 3»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актеры Юрий и Владимир Торсуевы отметили свое 57-летие. Они стали известны благодаря фильму «Приключения Электроника» (1979), где сыграли главных героев. Карьеру продолжили и по сей день. Осенью 2023 года выйдет фильм «Брат 3», с участием Торсуевых.«Вечерняя Москва» пообщалась с близнецами.

— Многие говорят, что не нужно называть фильм «Брат 3» как культовую картину. Вы как думаете?

— Юрий Торсуев (Ю.Т.): Да, так говорят. И на «Кинопоиске» у фильма уже низкий рейтинг, хотя он еще не вышел. Уверен, что после просмотра у зрителей будет много эмоций: от восторга до ненависти. А насчет того, что фильм «Брат» стал культовым, как и его главный герой... Это было удивительно даже для Алексея Балабанова (режиссер фильма «Брат»). Кто такой Данила Багров? Он не Робин Гуд, он наемный убийца. И брат его — киллер. Но они стали культовыми, потому что в 1990-е людям были близки такие персонажи .

— Думаете, если бы Данила Багров жил в наши дни, он бы не вызывал такого восторга?

— Владимир Торсуев (В.Т.): Сложно ответить однозначно. Скорее всего, нет, ведь в 90-е была подмена ценностей. Но с другой стороны, на нашем кастинге в Тамбове спрашивали людей из массовки, кого они хотят сыграть: милиционера или бандита. И многие выбирали второй вариант.

— В «Брате 3», как и в первых частях, мало положительных героев?

— В.Т.: Их там нет вообще…

— Ю.Т.: Но мне нравится идея фильма: за любым преступлением следует наказание.

— С вами снимался и голливудский актер Эрик Робинсон. Он делился своими впечатлениями?

— Ю.Т.: Эрик был в шоке от того, какой хаос и бардак были на съемочной площадке. Зато по команде «мотор» все резко начинали спокойно работать, и вокруг царил полный порядок. И это так, у Валерия Переверзева (режиссер «Брат 3. — «ВМ») актеры всегда четко знают, что они делают.

— Не обидно, что у вас большая фильмография, но для зрителей вы так и остались Сыроежкиным и Электроником?

— Ю.Т.: Не обидно. Нам посчастливилось сняться в одном фильме, а о нас уже узнали. «Приключения Электроника» — классика советского кино. Но у нас был большой перерыв в съемках, потому что только смелый режиссер пригласит сниматься человека, у которого на лбу написано «Сыроежкин».

— Давайте вспомним актера Тихонова. У него ведь до «Семнадцати мгновений весны» было много замечательных ролей. Но потом для всех он стал Штирлицем…

— В.Т.: Но у него не было комплексов. А это говорит о качестве актера! А вот у Александра Демьяненко (актер, который играл роль Шурика в фильмах Гайдая. — «ВМ»), поехала крыша. Потому что его перестали приглашать на другие роли.

— По фильму Сыроежкин шустрый. А Электроник — сдержанный. Вы как братья отличаетесь?

— В.Т.: Наша сила в том, каждый из нас что-то умеет лучше. А так мы всегда в одной команде.

— А кто в чем более силен?

— В.Т.: Юра лучше играет в бильярд, а я в боулинг и нарды.

— Ю.Т.: Еще у нас были разные мотоциклы. У меня — «Харлей». У Юры — «Спорттурист», «Дрозд». И манера езды отличалась. Когда ехал Вова, его видели и слышали все. А я же, наоборот, ездил очень быстро и бесшумно.

— В. Т.: В юности Юра лучше пробегал стометровку, а я проплывал намного быстрее. Но соперничества не было.

— Ю.Т.: Нас объединяет любовь к семье, к Родине. И в вопросе патриотизма мы едины.

— Вы и на Донбассе выступали вместе в 2014 году. Планируете ли еще съездить туда?

— Ю.Т.: Да, у нас в планах продолжить выступления. Наша позиция ясная, жесткая. Мы в числе первых попали в списки «Миротворца».

— В.Т.: И мы во второй сотне списка личных врагов Зеленского.

— Ю.Т.: Кстати, с началом СВО многие друзья спрашивали: «Юра, разве ты не там?» Но сейчас наше оружие не автомат, а микрофон. И когда мы выступали на Донбассе, подходили люди и благодарили, говорили: «Спасибо вам, мы теперь знаем, что Россия с нами, мы не одни».

— Как вы относитесь к тому, что «Приключения Электроника», который снимался на Одесской киностудии, запретили на Украине?

— Ю.Т.: В этом решении нет смысла. Харьков, Одесса, Запорожье — русские города. Да и Киев — отец городов русских.

— В.Т.: А у нас папа и мама из Днепропетровска. Папа был в свое время секретарем ЛКСМ Украины, потом стал секретарем ЦК ВЛКСМ СССР. Родители приехали в 1963 году в Москву.

— Ю.Т.: Я в 1997–1998 годах жил и работал в Одессе. Тогда и мысли не могло быть, что такое может случиться. Хотя были моменты, что там меня называли москалем.

— В.Т.: И мне всегда очень нравился Киев, но в ноябре-декабре 2013 года, когда мы там были, этот город показался мне таким темным...

— Ю.Т.: Предвоенный. Киев был светлый, гостеприимный. И меня настолько задело происходящее там в 2014 году, что я тогда снял видео под названием «Обращение Сыроежкина к народу Украины». Ролик до сих пор можно найти в сети.

СЮЖЕТ

В фильме «Брат 3» главный герой — генерал. У него есть брат-близнец — глава преступной группировки. Два грабителя-неудачника проваливают задание, что запускает вереницу событий, которые изменят жизни и разрушат семьи. Фильм не связан с картинами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».