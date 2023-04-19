Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Мы должны быть как единый кулак»: Валерия — о любви, семье и шоу-бизнесе

Динара Кафискина

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Развлечения
«Мы должны быть как единый кулак»: Валерия — о любви, семье и шоу-бизнесе
Певица Валерия / Фото: Пресс-служба НТВ

Певица Валерия отмечает юбилей — 55-летие. Исполнительнице уже много лет удается оставаться одной из самых популярных артисток на российской эстраде. «Вечерняя Москва» пообщалась с певицей.

— Валерия, как собираетесь отмечать эту дату?

— Юбилей буду праздновать большим концертом в Москве — 21 апреля. Честно говоря, каких-то масштабных торжеств в этом году устраивать не планирую. Отметим в узком семейном кругу. Душевно, среди близких.

— Многие артисты после определенного возрастного рубежа начинают себя «перекраивать» у косметологов и хирургов. У вас были такие мысли?

— Вы знаете, я выработала для себя простые, но действенные правила, которые помогают мне быть всегда в форме и не прибегать к кардинальным методам. Во-первых, я много лет придерживаюсь здорового образа жизни, правильного питания, физкультуры. А во-вторых, в моей жизни отсутствуют сплетни, интриги. У меня нет интереса к чужой жизни. Я занимаюсь своей семьей, самообразованием, своей жизнью. Также полностью отсутствуют такие качества, как злость, зависть — нет даже попытки кому-либо завидовать. Это и помогает хорошо выглядеть. Так жила и живет моя бабушка, которой уже 101 год. Она никогда не перемывала никому косточки, сидя во дворе и грызя семечки. Зато много читала, уделяла время себе. В целом жила правильно. И я стараюсь жить правильными моральными устоями.

— Вы часто исполняете песни о несчастливой любви. При этом уже много лет живете душа в душу с супругом Иосифом Пригожиным. Как пропускаете через себя истории, которые от вас уже далеки?

— Например, у меня есть композиция «Я потеряла сердце», написанная Максимом Фадеевым на слова Натальи Касимцевой, — она про любовь несостоявшуюся, не совсем счастливую. Но она в том числе имеет и иронический характер. Лично меня эта композиция переносит в период юности, когда мы драматизировали все события, происходящие в жизни. Если я пою о несчастной любви, то проецирую содержание песни на какие-то периоды своего прошлого (у Валерии был тяжелый развод с продюсером Александром Шульгиным. — «ВМ»). Воспоминаний достаточно.

— Ваш муж недавно впервые примерил на себя роль телеведущего. В эфире он говорил с гостями и о ситуациях в вашей личной жизни. Как к этому относитесь? Далеко не всем нравится выносить все «из дома»...

— Я не смотрю все выпуски от начала и до конца. Возможно, что-то упустила и не могу вспомнить, что конкретно Иосиф говорил о нашей личной жизни. Но я уверена: если и упоминал, то ничего такого, что зрители услышали впервые, он бы не поведал. О нас уже столько всего было рассказано... И мне это тоже, наверное, хорошо известно.

— Многие звезды ведут сейчас передачи на телевидении. Это уже некий тренд. Вы бы хотели попробовать себя в роли ведущей?

— Мне кажется, что все уже устали от таких передач, где бесконечно обсуждается чья-то жизнь, какие-то сплетни вокруг частных историй. Я не понимаю, зачем тратить на это время и засорять головы себе и зрителям абсолютно ненужной информацией. Я против таких программ, как, например, «Дом-2», потому что они абсолютно ничего не дают. Наше телевидение стало сегодня почти полностью развлекательным. И еще формата информационно-политического. Считаю, что центральные каналы все-таки должны делать больший уклон на образовательные программы, которые бы несли что-то хорошее, доброе и ценное. Чтобы человек посмотрел и чему-нибудь научился, что-то для себя открыл. Если бы такую программу придумали, я бы не отказалась стать ее ведущей.

— Сегодня очень сильно изменилась ситуация в шоу-бизнесе. Многие артисты уехали, решили не поддерживать Россию в эти сложные времена...

«Мы должны быть как единый кулак»: Валерия — о любви, семье и шоу-бизнесе Певица Валерия / Фото: Пресс-служба НТВ

— Честно говоря, я даже не знаю, зачем все так активно муссируют эту тему сейчас. Мы должны быть сегодня как единый кулак, объединиться и выступать единым фронтом. Я не раз говорила: те, кто уехал, уже сами наказали себя. Выбор сделан, и здесь они уже точно не смогут работать и жить как раньше. Общество их уже не примет обратно. Видимо, когда были первые месяцы спецоперации и многие поехали в другие страны, было ощущение, что там они будут востребованными. Что мы сегодня видим? Глубоко несчастных людей, которые оказались за границей не интересны. Там свои звезды.

— Два года назад вы стали бабушкой. Как ощущаете себя в такой роли?

— Прекрасно! В нашей семье появилось чудо — точка притяжения. Хочется находиться с Селин (дочка младшего сына певицы Арсения. — «ВМ») каждую свободную минуту. Девочка чудная, активная, общительная, с отличным характером, не капризничает беспричинно. И ей нравится, как я пою. Не помню, как себя вели мои дети, будучи крохами. Я никогда не имела нянь и помощниц, в основном с младенцами находилась одна. И в день надо было переделать тысячу дел. Наблюдать за тем, как растут дочка и сыновья, и вникать в детали их поведения времени просто не оставалось. А сейчас я это делаю, безумно интересно исследовать, следить за процессом.

— Кстати, вашей семье исполнится скоро 19 лет.

— Я не могу сказать, что отношения были всегда такими уж идеальными, без сучка и без задоринки, но они все-таки носят здоровый характер. К счастью, у нас много общих интересов при таком, на первый взгляд, кажущемся различии. Это и делает нашу семью крепче.

Детали к портрету Валерии

  • Почти вундеркинд.

Валерия очень рано научилась читать: уже в пятилетнем возрасте она самостоятельно записалась в детскую библиотеку. Ей было интересно узнавать все новое. Такая врожденная любознательность помогала и в школе: будущая звезда училась на отлично. Из всех предметов особенно Валерия любила математику. Школу певица окончила с золотой медалью.

  • Сама себе швея и модельер.

Еще с ранних лет Валерия умела вязать спицами. В советские годы такие навыки оказались очень полезны: был тотальный дефицит одежды. Девочка находила фасоны в модных журналах и как могла воплощала их в жизнь. А потом еще долго носила вещи, связанные своими руками.

  • Могла стать баскетболисткой.

Увлекаться музыкой артистка стала с детства, что неудивительно: ее родители были музыкантами. Будучи еще совсем маленькой, Валерия подходила к фортепиано и пыталась что-нибудь сыграть. В музыкальную школу девочку отдали, когда ей было пять лет. А еще она занималась танцами и спортом — играла в волейбол и каталась на лыжах.

  • Отказалась от «Комбинации».

В конце 1980-х Валерии предлагали стать солисткой группы «Комбинация». Однако певица отказалась — из-за простоты их песен. В тот момент ее интересовали другие, более сложные музыкальные жанры, например джаз-рок. Позже артистка признавалась в интервью, что ничуть не жалеет о своем отказе.

  • Написала книгу о бывшем муже-тиране.

Валерия издала собственную книгу-автобиографию «И жизнь, и слезы, и любовь». В ней певица откровенно рассказала подробности семейной жизни с бывшим мужем — продюсером Александром Шульгиным. Речь в книге идет о том, как экс-супруг не раз поднимал на Валерию руку. Певица признается, что тогда ей пришлось пережить страшные моменты. Многих поклонников истории артистки повергли в шок.

Интервью Музыка Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте