«Мы должны быть как единый кулак»: Валерия — о любви, семье и шоу-бизнесе

Певица Валерия / Фото: Пресс-служба НТВ

Певица Валерия отмечает юбилей — 55-летие. Исполнительнице уже много лет удается оставаться одной из самых популярных артисток на российской эстраде. «Вечерняя Москва» пообщалась с певицей.

— Валерия, как собираетесь отмечать эту дату?

— Юбилей буду праздновать большим концертом в Москве — 21 апреля. Честно говоря, каких-то масштабных торжеств в этом году устраивать не планирую. Отметим в узком семейном кругу. Душевно, среди близких.

— Многие артисты после определенного возрастного рубежа начинают себя «перекраивать» у косметологов и хирургов. У вас были такие мысли?

— Вы знаете, я выработала для себя простые, но действенные правила, которые помогают мне быть всегда в форме и не прибегать к кардинальным методам. Во-первых, я много лет придерживаюсь здорового образа жизни, правильного питания, физкультуры. А во-вторых, в моей жизни отсутствуют сплетни, интриги. У меня нет интереса к чужой жизни. Я занимаюсь своей семьей, самообразованием, своей жизнью. Также полностью отсутствуют такие качества, как злость, зависть — нет даже попытки кому-либо завидовать. Это и помогает хорошо выглядеть. Так жила и живет моя бабушка, которой уже 101 год. Она никогда не перемывала никому косточки, сидя во дворе и грызя семечки. Зато много читала, уделяла время себе. В целом жила правильно. И я стараюсь жить правильными моральными устоями.

— Вы часто исполняете песни о несчастливой любви. При этом уже много лет живете душа в душу с супругом Иосифом Пригожиным. Как пропускаете через себя истории, которые от вас уже далеки?

— Например, у меня есть композиция «Я потеряла сердце», написанная Максимом Фадеевым на слова Натальи Касимцевой, — она про любовь несостоявшуюся, не совсем счастливую. Но она в том числе имеет и иронический характер. Лично меня эта композиция переносит в период юности, когда мы драматизировали все события, происходящие в жизни. Если я пою о несчастной любви, то проецирую содержание песни на какие-то периоды своего прошлого (у Валерии был тяжелый развод с продюсером Александром Шульгиным. — «ВМ»). Воспоминаний достаточно.

— Ваш муж недавно впервые примерил на себя роль телеведущего. В эфире он говорил с гостями и о ситуациях в вашей личной жизни. Как к этому относитесь? Далеко не всем нравится выносить все «из дома»...

— Я не смотрю все выпуски от начала и до конца. Возможно, что-то упустила и не могу вспомнить, что конкретно Иосиф говорил о нашей личной жизни. Но я уверена: если и упоминал, то ничего такого, что зрители услышали впервые, он бы не поведал. О нас уже столько всего было рассказано... И мне это тоже, наверное, хорошо известно.

— Многие звезды ведут сейчас передачи на телевидении. Это уже некий тренд. Вы бы хотели попробовать себя в роли ведущей?

— Мне кажется, что все уже устали от таких передач, где бесконечно обсуждается чья-то жизнь, какие-то сплетни вокруг частных историй. Я не понимаю, зачем тратить на это время и засорять головы себе и зрителям абсолютно ненужной информацией. Я против таких программ, как, например, «Дом-2», потому что они абсолютно ничего не дают. Наше телевидение стало сегодня почти полностью развлекательным. И еще формата информационно-политического. Считаю, что центральные каналы все-таки должны делать больший уклон на образовательные программы, которые бы несли что-то хорошее, доброе и ценное. Чтобы человек посмотрел и чему-нибудь научился, что-то для себя открыл. Если бы такую программу придумали, я бы не отказалась стать ее ведущей.

— Сегодня очень сильно изменилась ситуация в шоу-бизнесе. Многие артисты уехали, решили не поддерживать Россию в эти сложные времена...

Певица Валерия / Фото: Пресс-служба НТВ

— Честно говоря, я даже не знаю, зачем все так активно муссируют эту тему сейчас. Мы должны быть сегодня как единый кулак, объединиться и выступать единым фронтом. Я не раз говорила: те, кто уехал, уже сами наказали себя. Выбор сделан, и здесь они уже точно не смогут работать и жить как раньше. Общество их уже не примет обратно. Видимо, когда были первые месяцы спецоперации и многие поехали в другие страны, было ощущение, что там они будут востребованными. Что мы сегодня видим? Глубоко несчастных людей, которые оказались за границей не интересны. Там свои звезды.

— Два года назад вы стали бабушкой. Как ощущаете себя в такой роли?

— Прекрасно! В нашей семье появилось чудо — точка притяжения. Хочется находиться с Селин (дочка младшего сына певицы Арсения. — «ВМ») каждую свободную минуту. Девочка чудная, активная, общительная, с отличным характером, не капризничает беспричинно. И ей нравится, как я пою. Не помню, как себя вели мои дети, будучи крохами. Я никогда не имела нянь и помощниц, в основном с младенцами находилась одна. И в день надо было переделать тысячу дел. Наблюдать за тем, как растут дочка и сыновья, и вникать в детали их поведения времени просто не оставалось. А сейчас я это делаю, безумно интересно исследовать, следить за процессом.

— Кстати, вашей семье исполнится скоро 19 лет.

— Я не могу сказать, что отношения были всегда такими уж идеальными, без сучка и без задоринки, но они все-таки носят здоровый характер. К счастью, у нас много общих интересов при таком, на первый взгляд, кажущемся различии. Это и делает нашу семью крепче.

Детали к портрету Валерии

Почти вундеркинд.

Валерия очень рано научилась читать: уже в пятилетнем возрасте она самостоятельно записалась в детскую библиотеку. Ей было интересно узнавать все новое. Такая врожденная любознательность помогала и в школе: будущая звезда училась на отлично. Из всех предметов особенно Валерия любила математику. Школу певица окончила с золотой медалью.

Сама себе швея и модельер.

Еще с ранних лет Валерия умела вязать спицами. В советские годы такие навыки оказались очень полезны: был тотальный дефицит одежды. Девочка находила фасоны в модных журналах и как могла воплощала их в жизнь. А потом еще долго носила вещи, связанные своими руками.

Могла стать баскетболисткой.

Увлекаться музыкой артистка стала с детства, что неудивительно: ее родители были музыкантами. Будучи еще совсем маленькой, Валерия подходила к фортепиано и пыталась что-нибудь сыграть. В музыкальную школу девочку отдали, когда ей было пять лет. А еще она занималась танцами и спортом — играла в волейбол и каталась на лыжах.

Отказалась от «Комбинации».

В конце 1980-х Валерии предлагали стать солисткой группы «Комбинация». Однако певица отказалась — из-за простоты их песен. В тот момент ее интересовали другие, более сложные музыкальные жанры, например джаз-рок. Позже артистка признавалась в интервью, что ничуть не жалеет о своем отказе.

Написала книгу о бывшем муже-тиране.

Валерия издала собственную книгу-автобиографию «И жизнь, и слезы, и любовь». В ней певица откровенно рассказала подробности семейной жизни с бывшим мужем — продюсером Александром Шульгиным. Речь в книге идет о том, как экс-супруг не раз поднимал на Валерию руку. Певица признается, что тогда ей пришлось пережить страшные моменты. Многих поклонников истории артистки повергли в шок.