«Олимпиада без флага и гимна мне не нужна»: Вячеслав Фетисов — о спорте, политике и планах на будущее

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вячеславу Фетисову исполнилось 65 лет, а его родной клуб ЦСКА отметил ровно век. Накануне корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с юбиляром.

— Вячеслав Александрович, цифра 65 ну никак вам не подходит...

— На самом деле я ощущаю себя так же, как и раньше — лет в 50. В этом плане у меня никаких изменений нет. Но возраст все равно людей как-то пугает и настораживает, что вообще-то странно.

В свой день рождения я был на работе, пришли поздравить коллеги, людей собралось много, потом был семейный ужин. Первый раз на таком празднике присутствовала внучка Виктория. А на следующий день я играл в хоккей, как говорят, с легендами нашего спорта. Ребята меня, конечно, тоже поздравили.

— Какой подарок оказался самым душевным?

— Дочка традиционно преподносит мне в этот день коллаж из фотографий. Всегда приятно его получить. А сейчас она презентовала еще и альбом со снимками внучки.

— От праздничных хлопот давайте перейдем к делам повседневным. Что сейчас больше всего волнует спортивного и общественного деятеля Фетисова?

— Не удивляйтесь, но у меня большие планы, не связанные напрямую со спортом. Речь идет о построении новой команды, чтобы она могла биться за интересы будущего наших детей и внуков. Говорю об экологии, которая какое-то время назад казалась неважной. Но ресурс истощается, и нужно об этом думать. Для меня это очередной вызов.

Знаете ли вы, что Всероссийское общество охраны природы, которое я возглавляю, было создано в 1924 году, то есть в следующем году отметит 100-летие. В Советском Союзе в него входили около 40 миллионов человек. Стоит цель его возродить. Нужно осознавать, что чистая вода, чистый воздух и чистые продукты питания — это здоровье нации, ее будущее. Задача очень непростая.

Слева направо: Сергей Макаров, нападающий; Алексей Касатонов, защитник; Игорь Ларинов, нападающий; Вячеслав Фетисов, защитник, капитан сборной; Владимир Крутов, нападающий / Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

Проблем достаточно много. Во-первых, отношение бизнеса. Стоит искать новые технологии, которые позволят минимизировать ущерб, наносимый природе. Мы должны осознавать, что все эти вбросы и выбросы в землю и в воду так или иначе скажутся на здоровье. Те же мусорные свалки, которые не инопланетяне нам сюда притащили.

— А какова сегодня экологическая ситуация в столице?

— Москва, кстати, служит уникальным примером для всех городов такого масштаба. По разным подсчетам, в столице 50 процентов — это зеленая территория, куда входят парки, скверы, охраняемые лесные территории. Мы благодарны нашим отцам и дедам, что они об этом думали. И, конечно, надо делать все для того, чтобы такой баланс ни в коем случае не нарушить. Я много общаюсь со студентами и старшеклассниками.

Тема может быть любой — лидерство, чемпионство, спорт. Но так или иначе в разговоре я перехожу обычно к экологии. Молодые ребята подхватывают моментально. Они осознают, что это их будущее. Все, что связано сегодня с мусором, с пластиком, с изменением климата, с теми катаклизмами, которые происходят в разных точках планеты.

— Но вернемся к спорту. Наш хоккей сейчас вне мировых арен. Некоторые считают, что он деградирует в отсутствие международных соревнований…

— Сегодня мы можем рассуждать как угодно: что все, мол, покатилось не туда и мы теперь никого не догоним. А я считаю, что сейчас как раз то самое время, когда можно переосознать то, что происходит в нашем хоккее. Во внутреннем чемпионате надо создавать конкуренцию. Не нужны клубы-олигархи, а необходимо стремиться к тому, чтобы были равные условия. И, конечно, стараться создавать условия для детей, желающих заниматься хоккеем, но в силу разных причин не имеющих такую возможность. Хоккей — вид спорта очень дорогой. И хорошо было бы за счет государства дать клюшку и коньки тем мальчишкам, которые не имеют возможности получить такую радость.

— Стало общим местом высказывание, что спорт должен быть вне политики, однако в реальности все совершенно не так. МОК не просто продлил отстранение российских команд от участия в международных соревнованиях, но и выдвинул совершенно дикие условия для участия в Играх отдельных атлетов, включая требования, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения. Наверняка вы переживаете это остро…

— Конечно. Я думаю, что в целом это наша недоработка. Мы не сумели сделать так, чтобы Россию никто не трогал. Не хватает авторитетов поставить их всех на место. В том числе и МОК.

Творится полный беспредел — правовой, всякий разный. Нет никаких оснований для того, чтобы отстранять спортсменов из России. Мы имели опыт холодной войны, когда наша сборная играла, противостояние было очень жестким, но тем не менее спорт не тревожили. Помню, как накануне Олимпиады в 1980 году в Лейк-Плэсид ходило много разных разговоров о возможной отмене Олимпиады, но тем не менее Олимпийские игры состоялись и не возникло никаких проблем.

— Вы воспитанник ЦСКА, но в МОК и некоторых мировых федерациях говорят, что недопустимо участие в международных соревнованиях спортсменов, если они выступают за армейские или иные спортивные общества, связанные с российскими силовыми ведомствами. Как к этому относиться?

— Пошли все на фиг. Это наша столетняя система, и ребята сами выбирают, за кого им выступать — за какой клуб и общество. С какой стати сейчас кто-то будет заявлять — возьмите горшок и сходите туда-то, а завтра скажут — снимите крест с груди, еще что-то… О чем вообще говорим… Какая-то глупость. Нам надо было сразу дать понять, что мы вернемся в мировой спорт с одним условием — с флагом и гимном, и никаких других не предлагать.

Я уже давно об этом говорил. Спортсмены не виноваты в том, что происходит. Сегодня мы обязаны не расколоть общество, а, наоборот, консолидировать его. Время совсем другое, и надо правильно подумать, что делать в этой связи.

— Вы, наверное, никогда бы не вышли на лед без гимна, герба и флага?

— Я могу говорить сейчас все что угодно. В свое время мы были частью системы. Государство в принципе не допустило бы того, чтобы мы могли принимать какие-то решения.

— Изначально чемпионат мира по хоккею должен был состояться в России, но теперь он пройдет в Латвии и Финляндии. Без участия сборной России. Как такой турнир назовете?

— Пусть играют на первенство водокачки. Удачи. А меня это соревнование больше вообще никак не интересует.

— А как можете объяснить тот факт, что некоторые виды спорта, например теннис с участием российских игроков, в отличие от хоккея, с мировых арен не убрали?

— Может, теннис у них в авторитете, а хоккей нет. Хотя в НХЛ российских игроков ценят.

— Кстати, насколько тяжело теперь играть нашим ребятам в НХЛ?

— Выступают они достойно. Молодцы! Я за них рад. Они на самом деле сегодня там наши послы и своим результатом демонстрируют тому же МОК, на что способны российские спортсмены, насколько наш спорт обязан и может функционировать.

Сам я приехал в НХЛ в 1989 году, когда в период холодной войны меня ненавидели, потому что я — из Советского Союза. Нужно было все это пережить. Конечно, мог и уехать. Или надо было остаться и доказывать: то, что происходило, — это пропаганда.

А вообще это были очень интересные годы. В одной команде НХЛ играли ребята с разных континентов, с разным вероисповеданием, цветом кожи и социальным статусом. Но тем не менее мы имели общие цели. Надеюсь, что когда-нибудь такое вернется.

СПРАВКА

Вячеслав Фетисов — выдающийся хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель, телеведущий. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Родился 20 апреля 1958 года в Москве. Воспитанник хоккейного клуба ЦСКА.

Выпускник Ленинградского военного института физической культуры, полковник. Двукратный олимпийский чемпион (1984 и 1988 гг.), семикратный чемпион мира и девятикратный — Европы, трижды выигрывал в НХЛ Кубок Стэнли (дважды как игрок и один раз как тренер).

ДОСЛОВНО

Вячеслав Фетисов, из книги «Овертайм»:

— От Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде — ужасное впечатление. Поселили в лесу, в здании будущей тюрьмы. Собаки, колючая проволока, снег, даже вышки с автоматчиками — не Америка, а сибирский концлагерь.