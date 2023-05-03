Народный календарь. Почему нужно умыться росой 6 мая

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

6 мая Православная церковь чтит память Георгия Победоносца — христианского святого, великомученика. На Руси 6 мая звали Егорий Вешний или Юрьев день. Наши предки проводили обряд первого выгона скота, купались в росе, собирали целебные травы, жгли костры, совершали обряды на будущий урожай и устраивали ритуальные трапезы.

Есть одно известное предание о посмертном чуде святого Георгия. В землях языческого царя обитал дракон, который пожирал людей и сжигал поля. Чтобы откупиться от чудовища, ему хотели отдать царскую дочь. Но явился святой Георгий на белом коне и пронзил копьем дракона. Так он спас и царевну, и народ. После явления святого жители царства обратились в христианство.

С Егорьева дня отменялись многие запреты на еду. Можно было есть молодое мясо, зелень, молочные продукты, молодые овощи. Первое надоенное молоко раздавали соседям, чтобы помянуть души умерших предков.

Наши предки верили, что волшебной силой обладала «егорьевская роса». Она появлялась ранним утром, с первыми лучами солнца: в это время нужно было выйти на луг, покататься по траве или собрать росу в платок и им умыться, чтобы стать сильным и здоровым. Считалось, что если выгнать на рассвете скотину на луг веткой вербы, то это придаст ей здоровья и развеет злую ворожбу, ежели такая была. Так и говорили: «На Егория роса — не надо коням овса».

ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ:

Если на Егория тепло, то лето не за горами.

В этот день нельзя ничего вязать и даже брать в руки шерстяные изделия. Иначе волки всех овец перегрызут.

Ругаться и кричать на Юрия нельзя, а то грозой убьет.

Сильный дождь идет — много травы вырастет.

Именины отмечают: Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Иван.