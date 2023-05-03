Марш Буденного хорош, начинай сначала

Поэт Василий ЛебедевКумач (слева) и композитор Дмитрий Покрасс, ставший одним из авторов «Марша Буденного», 1939 год / Фото: Петр Бернштейн / РИА Новости

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

После перерыва на майские праздники в 1967 году рубрика «Справочное бюро» продолжала отвечать на вопросы и рассказывать о занимательных фактах.

Высшая награда

Читатель Н. Колошанов интересовался, когда был учрежден орден Ленина и кто первый получил эту награду. Ответ рубрика дала в номере от 5 мая. «Справочное бюро» писало, что высшая государственная награда СССР была учреждена 6 апреля 1930 года. А спустя почти два месяца, 23 мая, состоялось первое вручение. Ордена с номером «1» была удостоена газета «Комсомольская правда». По традиции эту награду вручал председатель ЦИК СССР Михаил Калинин.

С Манежем не соскучишься

Не было и дня, чтобы «бюро» не получало вопросов о культурном досуге. Так, читатель Н. Найменко спрашивал: «Что можно посмотреть в Центральном манеже?» Рубрика отвечала: «Продолжает свою работу выставка проектов памятника Ленину в Кремле, а скоро к ней должна присоединиться выставка советского политического плаката.» Центральный манеж и сегодня остается одной из главных выставочных площадок столицы. Автор, найдись В номере от 4 мая «Справочное бюро» опубликовало ответ на вопрос читателя М. Суворова. Он интересовался, кто был автором «Марша Буденного». «Справочное бюро» отвечало, что «знаменитая мелодия была написана в январе 1920 года в честь освобождения Ростова Первой конной армией. Ею командовал легендарный Семен Буденный. Один из авторов композиции — Дмитрий Покрасс. Он сам был бойцом конармии». Впервые композиция была издана в 1922 году как народная песня. Однако и у слов тоже был автор — поэт Анатолий Дактиль. Это был псевдоним Наума Френкеля.

Загадочная мастерская

Читатель Ю. Хребтищев интересовался, где можно отремонтировать карбюратор личного автомобиля. Рубрика рекомендовала через месяц обратиться по адресу: улица Чехова, 12/1, ведь к лету 1967 года там должна была открыться мастерская. Улица Чехова сегодня известна как Малая Дмитровка. По указанному адресу сегодня находится дом Шубиных. До революции здание принадлежало герою войны 1812 года Михаилу Орлову. Потом в доме в разные годы были художественная школа, гимназия, драматическое, а потом и музыкальное училище. После революции в здании заработал институт журналистики. Но открылась ли в результате по указанному адресу мастерская, неизвестно.

ФАКТ

Орден Ленина мог вручаться многократно. Самое большое количество наград собрал Николай Патоличев — министр внешней торговли СССР в 1958–1985 годах. Он получил орден Ленина 11 раз! Это абсолютный рекорд.

Редакция отвечает

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Ольга Гурьянова, жительница района Кунцево, 58 лет. Вопрос: Карта москвича перестала работать в общественном транспорте. Что делать?

Ответ редакции «МВ»: Если карта не срабатывает, а льгота, на основании которой она оформлялась, бессрочная, то можно обратиться в любой центр «Мои документы» с заявлением о проверке ее работоспособности. На время проверки (не более 30 календарных дней) вам выдадут временный единый социальный билет. Если карта неисправна, ее перевыпустят.

Также можно подать заявление о перевыпуске онлайн на официальном портале мэра Москвы mos.ru, выбрав причину «Карта не работает». По любым вопросам, связанным с картой москвича, можно звонить по телефону горячей линии (495) 539-55-55.