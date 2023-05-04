Народный календарь. Как гадать на овсяных зернах 7 мая

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7 мая Православная церковь чтит память преподобной Елисаветы Чудотворицы, игуменью Константинопольскую. Преподобная Елисавета обладала даром чудотворения — изгоняла из людей бесов, исцеляла слепоту.

На Руси 7 мая называли Евсеев день и начинали сеять овес, да приговаривать: «Евсей — овсы отсей». Сеять овес можно было, только когда распускалась береза, появлялись крылатые муравьи и летел пух с ивы.

В народе еще верили, что 7 мая к людям начинает цепляться маета. Гнет она к земле, как будто на шею тяжелый камень повесили. Некоторых маета до такого состояния доводила, что человек мог на себя руки наложить. Чтобы избавится от маеты, наши предки умывались освященной в церкви водой и молились святой Елизавете.

А еще наши предки 7 мая отмечали праздник Пролетье — наступления лета. В праздник были распространены скоморошьи игры, песни, пляски, хороводы; играли на музыкальных инструментах — дудках, свирелях, кугиклах, барабанах.

К слову, на Руси считали, что праздник Пролетье хорошо подходил для гаданий. Поэтому вечером девушки ворожили на суженного и свою судьбу. Распространенным было гадание на пшеничных или овсяных зернах. Девушка загадывала желание и брала немного зерен в левую ладонь, потом высыпала их на стол и пересчитывала. Если количество четное, то желание сбудется.

ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ:

Коль береза распустилась или показались крылатые муравьи, то пора и овес сеять.

Если с ивы пух летит, то пришло время посева позднего овса.

Коль комары летят — хороший знак. Урожай овса богатым будет.

Если вечером заря желтого цвета, то дождей не жди.

Лучи солнца темнеют — быть грозе.

Именины отмечают: Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Фома.