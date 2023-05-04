Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

18 мая на экраны выходит новый фильм Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех». Причем Шахназаров выступил тут сразу в трех лицах: как режиссер, продюсер и сценарист (в последнем случае — совместно с Еленой Подрез и Екатериной Кочетковой). У камеры стоял оператор Олег Лукичев. А снято все, конечно, силами киноконцерна «Мосфильм» и ООО «Киностудия «КУРЬЕР» при поддержке телеканала «Россия».

Действие картины происходит в Москве в 1902 году. Героями авторы назначили реальных лиц: знаменитого режиссера Константина Станиславского (Константин Крюков) и признанного знатока московских трущоб, известного репортера Владимира Гиляровского (Михаил Пореченков).

По сюжету Станиславский, работая над новой пьесой, решает ближе познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства одного загадочного местного жителя... Причем случай этот вполне реальный.

Труппа МХТ при подготовке пьесы Горького «На дне» посетила московские трущобы. Впечатленный увиденным, потом Станиславский напишет: «Экскурсия на Хитров рынок лучше, чем всякие беседы о пьесе или ее анализ, разбудила мою фантазию и творческое чувство».

Перед нами проходит сочная «Москва трущобная» — с кабаками, ночлежками и подземельями, где совершались и оставались сокрытыми самые страшные преступления. И тут же — Москва светская, чьи обитатели спускали жизнь на ветер в дорогих клубах, театрах и ресторанах и предпочитали не замечать существование трущоб.

— Фильм возник из идеи соединить прозу Владимира Гиляровского, блестяще описавшего дореволюционную Москву, с сюжетами Артура Конан Дойла, — поясняет Карен Шахназаров. — Тема для нашего кинематографа достаточно нестандартная. Это жанровое развлекательное кино. Мне давно хотелось сделать такой фильм — не отягощенный глубинными проблемами поиска смысла жизни, а увлекательный детектив, отчасти триллер. Я никогда не делал детективов, хотя в совершенно разных жанрах работал. И мне хотелось снять что-то такое приключенческое, интересное, с хорошим финалом, чтобы зритель отдохнул и получил удовольствие от самого зрелища.

Режиссер отмечает, что с точки зрения постановки «Хитровка. Знак четырех» — картина достаточно сложная:

— В фильме есть драки, погони, гонки на катерах, сложные декорации, большая массовка. А еще картины из жизни «трущобной» Москвы, которую очень точно в своих книгах и очерках описал Гиляровский. Мы постарались все это воссоздать в нашей ленте.

Создателей картины вдохновила и повесть Артура Конана Дойла «Знак четырех». Это вторая часть приключений гениального детектива Шерлока Холмса, опубликованная в 1890 году и прославившая и автора, и персонажа. Наш «ответ Чемберлену» в картине — русские Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Гиляровский и Станиславский.

Причем Константин Крюков, сыгравший Станиславского, отмечает, что картина совсем не документальная иллюстрация истории:

— Это не байопик, это не биография Станиславского, это не дословная передача каких-то реальных фактов, потому что многое из того, что будет в нашем кино, — это просто придуманная история! Какие-то пункты из биографии моего персонажа я, конечно, учитываю — что любил, что не любил. Но во многом у нас все сделано не то чтобы интересней — просто по-другому.

У Михаила Пореченкова нашлось немало общего с его героем.

— Мне близки такие персонажи, мне они нравятся, — говорит Пореченков. — Озорной, крепкий, веселый, каждый скажет: «Наш человек». Он вроде бы возрастной, но такой хулиганистый, готов броситься в любую авантюру и знает, как двигаться по самым опасным закоулкам жизни. Гиляровский, как мы знаем из воспоминаний современников, был человеком честным, человеком слова, за что был уважаем везде и абсолютно спокойно общался даже с самыми страшными представителями трущоб.

Съемочный период длился почти три месяца. Причем работа над картиной началась в реальных интерьерах МХТ им. Чехова. Съемки проходили также в Санкт-Петербурге и Кронштадте, в нескольких павильонах и на «Мосфильма».

Основное действие фильма разворачивается в трущобах и закоулках Хитровской площади, собравшей весь криминальный цвет Российской империи начала XX века. На рубеже XIX–XX столетий место считалось самым злачным районом Москвы, тем самым горьковским «дном».

Художник-постановщик картины Сергей Февралев руководил созданием грандиозных декораций на Мосфильме, точно передающих ощущение эпохи начала XX века.

— Мы сделали, скажем так, «злачную Москву», — говорит Февралев. — Что это подразумевает? То, что в одном месте собраны все грехи. В метафорическом смысле здесь будут сосредоточены все круги ада: публичные дома, притоны, воровство, обжорство и так далее. Настоящая Хитровка представляла собой некое подобие огромной коммуналки. Жили здесь довольно тесно, друг на друге. Поэтому мы сделали все эти сараюшки: попытались уплотнить, добиться ощущения духоты от количества людей, от количества вещей, пребывающих вне всяких норм и порядка. Наша Хитровка — это та самая грань, за которой заканчивается порядок. Здесь есть, в общем-то, свобода. Но эта свобода начинает вызывать страх, даже ужас.

На площадке возведен злачный мир хитровских переулков: кабаки, торговые ряды, покосившиеся и нависшие дома. И рядом — богемная улица Москвы, фактически прообраз Камергерского переулка с дорогими магазинами и оживленным уличным движением. А в 10-м павильоне «Мосфильма» за два месяца появилась масштабная многоуровневая декорация — прообраз коллектора подземной реки Неглинной.

В результате по своей сложности и масштабам (общая площадь 10-го павильона — 800 кв. метров) декорация «Хитровское подземелье» не уступает декорациям современного блокбастера. Чтобы городские трущобы Хитровки выглядели правдоподобно, было использовано старое дерево — подержанные двери и оконные рамы. А художники по костюмам, одевая героев, вдохновлялись персонажами фэнтези в стиле Гая Ричи и Тима Бертона.

В картине также снимались: Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков, Александр Олешко, Борис Каморзин, Иван Колесников и другие.