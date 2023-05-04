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В срок, гарантировано и без проблем: что важно знать об изменениях в доставке пенсии наличными

Никита Миронов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В срок, гарантировано и без проблем: что важно знать об изменениях в доставке пенсии наличными
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В мае вступают в силу сразу несколько важных законов. Один из них касается пенсии. Так, с 1 мая начали действовать поправки в закон, согласно которым доставка пенсий наличными деньгами осуществляется теперь исключительно «Почтой России», чтобы деньги пенсионерам поступали точно в срок, гарантированно и бесперебойно.

До сих пор пенсионеры могли пользоваться услугами альтернативных служб доставки, но некоторые из них деньги привозили не вовремя, рассказал кандидат экономических наук преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев.

— Использование единого оператора доставки — это способ навести порядок в таком чувствительном для большинства пенсионеров вопросе, как своевременная доставка средств, — пояснил эксперт.

Еще один важный закон, вступивший в силу, — сбор геномных данных у всех осужденных и подозреваемых в совершении преступления.

— До сих пор геномные данные собирали только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Минский. — Теперь геномные данные, например, кусочек волоса, будут брать у всех, потому что с их помощью куда проще раскрывать преступления. Иными словами, даже если преступник не оставил отпечатки пальцев, но обнаружены хоть какие-то его следы, найти преступника можно.

С 15 мая начинают действовать сразу два закона, которые серьезно упрощают признание участников СВО на Украине пропавшими без вести или погибшими. Отныне вводится правило: если шесть месяцев о военнослужащем нет никаких сведений, то его родственники могут обратиться в суд, чтобы тот признал их близкого погибшим.

— Закон принят для того, чтобы родственники смогли более оперативно получить все выплаты. А их довольно много, и они существенные, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Так, например, единовременная выплата после гибели военнослужащего — пять миллионов рублей. Также ежемесячные выплаты начинают получать все, кто находился на иждивении погибшего. Кроме этого, можно получить дополнительно и страховые выплаты, поскольку все участники СВО страхуются. Есть также существенные региональные выплаты. Так что новые законы весьма важны.

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